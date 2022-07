Joshna Chinappa confiante que l’Inde peut remporter une médaille en double de squash au CWG 2022

La meilleure joueuse de squash indienne, Joshna Chinappa, a déclaré mardi que son pays avait de grandes chances de remporter une médaille en double aux prochains Jeux du Commonwealth à Birmingham.

“C’est l’une des meilleures équipes indiennes. Saurav Ghosal et moi-même jouons sur les circuits professionnels depuis plusieurs années. Nous sommes toujours dans le top 20 mondial. Nous (l’Inde) avons certainement de grandes chances de remporter une médaille en double », a déclaré Chinappa aux journalistes en marge d’un événement pour annoncer de nouvelles initiatives dans le cadre du programme de podium de squash HCL-SRFI.

Alors que Chinappa est classée 17e chez les femmes, Ghosal est n°15 chez les hommes. L’as du squash de 35 ans, qui a récemment remporté le titre de double féminin au championnat du monde de double à Glasgow, a également déclaré qu’elle et Dipika Pallikal Karthik (avec qui elle a triomphé aux championnats du monde) forment une équipe très solide.

Médaille Mehuli, Mane Seal en équipe mixte carabine à air comprimé

“Tout d’abord, c’est formidable d’avoir quelqu’un du calibre de Greg (Gregory Gaultier) ici. C’est un ancien champion du monde. C’est un ancien n°1 mondial. Il joue toujours à un niveau incroyablement élevé. Il est l’un des meilleurs entraîneurs que nous ayons eu depuis très longtemps. Son expertise et ses connaissances vont assurément nous booster. Sébastien (Bonmalais) joue sur le circuit pro. C’est agréable d’avoir de nouvelles entrées et de nouveaux esprits.

« La majeure partie de notre formation s’est déroulée au cours des derniers mois. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du tournoi, il s’agit d’aiguiser les compétences et de jouer beaucoup de matchs. C’était formidable de partager le terrain avec eux deux », a-t-elle ajouté.

Chinappa a déclaré que l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande seraient les équipes à surveiller dans le CWG. “L’Angleterre est solide. La Nouvelle-Zélande est vraiment bien. Ensuite, il y a des équipes comme la Malaisie et l’Afrique du Sud. Ce sont les pays que nous devrons surveiller », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur les Jeux asiatiques de Hangzhou, désormais reportés, elle a déclaré qu’elle était prête à jouer dans les deux (CWG et Asiad), mais que c’était agréable d’avoir une plus grande pause pour être plus en forme et plus forte.

“Je ne l’ai pas vu (le report des Jeux asiatiques) de cette façon. J’étais prêt à jouer les deux (CWG et Asian Games). C’est juste dommage que cela (les Jeux asiatiques) n’aient pas lieu cette année. C’est bien d’avoir une plus grande pause pour être plus en forme et plus fort. D’une certaine manière, c’est bien », a ajouté Chinappa.

La n ° 1 indienne a déclaré qu’elle se considérait comme une joueuse en simple et qu’elle avait hâte de faire beaucoup mieux. “Je me suis toujours considéré comme un joueur en simple d’abord. Bien sûr, j’ai aussi eu de beaux succès avec Dipika en double. Mais, je m’entraîne toujours comme un joueur en simple. Je suis un joueur en simple pendant la majeure partie de ma carrière. Ces Jeux du Commonwealth, j’ai vraiment hâte de faire beaucoup mieux en simple aussi », a déclaré Chinappa.

Pendant ce temps, le meilleur joueur masculin indien Saurav Ghosal a déclaré que le pays avait une chance réaliste de participer au CWG. « Nous avons des coups (chances) réalistes dans trois ou quatre épreuves en simple masculin, en simple féminin, en double féminin et en double mixte. Nous nous sommes mis en position de pouvoir avoir ces chances. Maintenant, il s’agit de l’exécution. Espérons que tout se mettra en place », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les joueurs se préparaient de la meilleure façon possible pour produire des performances médaillées. «Nous avons commencé le camp hier (lundi). Je suis rentré d’Amérique samedi. Je m’entraînais là-bas pendant trois semaines. Le dernier bloc d’entraînement se passe plutôt bien. Nous nous préparons de la meilleure façon possible pour produire des performances médaillées. En ce moment, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre préparation. Nous avons juste besoin de garder le corps et l’esprit frais afin de jouer le meilleur squash possible dont nous sommes capables. Espérons que cela arrivera », a-t-il ajouté.

