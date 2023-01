Joshimath "Naufrage": Le temple s’effondre, les maisons s’effondrent, les gens sont dans le froid

Un temple s’est effondré vendredi soir dans la ville himalayenne de Joshimath dans l’Uttarakhand, ce qui a accru les craintes des habitants qui campaient dans le froid alors que plus de 500 maisons et autres structures ont développé des fissures en raison du déplacement du sol.

Une équipe d’experts et de scientifiques est stationnée ici pour une enquête porte-à-porte samedi, le jour où le ministre en chef Pushkar Singh Dhami est susceptible de se rendre également.

Plus de 3 000 personnes sont touchées, a indiqué le chef de la municipalité. Cela représente plus de 10 % de la population de la ville himalayenne. Des fissures longent et traversent les routes et ne cessent de s’élargir dans la ville sainte, point d’entrée des grands pèlerinages hindous et sikhs et l’une des principales bases militaires près de la frontière indo-chinoise.

Personne n’a été blessé dans l’effondrement du temple car il a été abandonné après avoir développé d’énormes fissures. La ville voisine d’Auli voit un problème similaire se développer ; toutes les routes qui y mènent ont été fermées. En outre, les projets en cours, notamment une centrale électrique Hydel et la route Char Dham, ont été interrompus.

Le gouvernement de l’État a déclaré que les personnes dont les maisons sont touchées et doivent quitter recevront 4 000 roupies par mois à titre de loyer pour les six prochains mois du fonds de secours du ministre en chef.

Sur une route principale de Joshimath, un bâtiment d’hôtel incliné s’appuyant sur celui d’à côté est emblématique de la façon dont le développement sans relâche a provoqué des fissures, littéralement, à travers la ville des collines du district de Chamoli.

« Par précaution, une équipe de la National Disaster Response Force (NDRF) a été déployée à Joshimath. Il est important de rester vigilant car la zone est témoin d’un affaissement de terrain », a déclaré LN Mishra, directeur du développement, Chamoli.

Un bâtiment d’hôtel incliné et (ci-dessous) les fissures qui l’entourent sur une route principale à Joshimath.

Au moins 40 familles ont déjà déménagé alors que l’affaissement du sol s’aggrave de jour en jour dans une région parmi les plus sensibles aux tremblements de terre.

Le ministre en chef est sur le point de se rendre après les protestations des habitants qui exigent une solution ou une réhabilitation adéquate. Des experts ont été déployés et le gouvernement BJP de l’État dit qu’il fera tout ce qui doit être fait après avoir reçu leurs rapports.

Le changement climatique et le développement constant des infrastructures sont à blâmer, disent les habitants.

“Les tunnels creusés pour les centrales électriques Hydel ont conduit à cela”, a allégué un hôtelier local, “et ils continuent de faire exploser les rochers pour élargir les routes, construire des contournements, même très près de notre ville”.

Il a ajouté : « Nous vivons dans une peur constante. Les gens allument des feux et restent dehors pendant les nuits froides car ils craignent que leurs maisons ou leurs hôtels ne s’effondrent à tout moment.

Au sujet du gouvernement travaillant sur des solutions, il a déclaré : « Des mesures auraient dû être prises il y a de nombreuses années car ce n’est pas un phénomène nouveau. Les gouvernements successifs ont ignoré que les grands projets mènent à la destruction.

Officiellement, 561 établissements ont signalé des fissures, selon l’administration du district de Chamoli. Les opérations de l’Hotel View et du Malari Inn, celui qui s’appuie sur un bâtiment à côté, ont été restreintes, ajoute le communiqué.

D’autres continuent à vivre dans les maisons fissurées ou ont emménagé chez des parents ou des amis.

Une équipe d’inspection à Joshimath qui doit remettre un rapport au ministre en chef.

L’administration du district a déjà demandé à Hindustan Construction Company Limited (HCC) et à la National Thermal Power Corporation (NTPC) de se préparer à abriter les familles touchées.

La ville, haute de plus de 6 000 pieds, est considérée comme une porte d’entrée pour plusieurs expéditions d’escalade dans l’Himalaya. Ceux-ci incluent la randonnée vers les centres de pèlerinage de Badrinath et Hemkunt Sahib, et vers la Vallée des Fleurs.

Abritant le monastère de Jyotirmath, il fait partie des institutions cardinales de l’hindouisme.