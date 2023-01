Joshimath, les zones voisines s’enfoncent de 2,5 pouces chaque année, selon une étude

Joshimath et ses environs s’enfoncent au rythme de 6,5 cm ou 2,5 pouces par an, selon une étude de deux ans menée par l’Institut indien de télédétection. L’institut basé à Dehradun utilise des données satellitaires de la région, qui connaît beaucoup d’activité tectonique et est très sensible.

Joshimath, la ville-temple connue pour “s’effondrer” pendant un certain temps, a atteint une crise cette année alors que les bâtiments et les routes ont développé des fissures massives. Une autre ville à 90 km de descente a également commencé à développer des fissures. Les habitants de Joshimath accusent le projet voisin de Tapovan de la National Thermal Power Corporation ou NTPC, affirmant qu’il a aggravé la situation.

Les images satellites recueillies de juillet 2020 à mars 2022 montrent que toute la zone s’enfonce lentement. Les points rouges marquent les parties qui coulent. Ils sont répartis dans toute la vallée et ne se limitent pas à Joshimath, selon les données.

Plus de 110 familles de Joshimath ont quitté leurs maisons et le plan est d’évacuer toute la ville.

Mais la démolition par des bulldozers, qui devait commencer aujourd’hui, a été suspendue après les protestations des habitants en colère. Les commerçants et les hôteliers de la ville, qui dépend en grande partie du trafic des pèlerins, ont déclaré ne pas avoir été informés au préalable.

“Si mon hôtel est démoli dans l’intérêt public même s’il y a des fissures partielles, je suis d’accord. Mais j’aurais dû recevoir un préavis”, a déclaré Thakur Singh Rana, dont l’hôtel était l’un des deux à être rasé. aujourd’hui.

“Les gens ont construit leurs maisons avec de l’argent durement gagné, mais maintenant ils doivent les quitter”, a déclaré Ajay Bhatt, le ministre adjoint de la Défense et député de l’Uttarakhand, qui a été envoyé dans l’État pour gérer la situation.

“Notre priorité est d’assurer la sécurité de tous. Le Premier ministre surveille en permanence la situation. Des responsables ont été déployés, l’armée a alerté. Des abris pour le bétail seront également construits”, a-t-il ajouté.

Outre les hôtels et les établissements commerciaux, 678 maisons sont actuellement en danger et parmi elles, seules 87 ont été évacuées, a déclaré le gouvernement de l’Uttarakhand.

Le désastre qui se déroule ne se limite pas à Joshimath. À Karnaprayag, une ville considérée comme la porte d’entrée de Joshimath, les habitants d’une localité – Bahuguna Nagar – ont signalé des fissures massives qui sont apparues dans au moins 50 maisons au cours des derniers mois.

Le gouvernement de l’Uttarakhand a déclaré qu’il se pencherait sur la question.