Joshimath d’Uttarakhand déclaré "Naufrage" Zone, plus de 60 familles évacuées

Joshimath a été déclarée zone d’affaissement par glissement de terrain et plus de 60 familles vivant dans des maisons endommagées dans la ville en train de couler ont été évacuées vers des centres de secours temporaires, a déclaré dimanche un haut responsable.

Au moins 90 autres familles doivent être évacuées. L’administration locale a mis en place des centres de secours dans quatre à cinq endroits de la ville himalayenne, a déclaré le commissaire de Garhwal, Sushil Kumar.

Pendant ce temps, le magistrat du district de Chamoli (DM) Himanshu Khurana a fait du porte-à-porte dans la zone touchée pour évaluer l’étendue des dégâts et a appelé les personnes vivant dans des maisons qui ont développé des fissures à se déplacer vers les centres de secours.

Joshimath a été déclaré zone de glissement de terrain. Plus de 60 familles vivant dans des maisons inhabitables ont été évacuées vers des centres de secours temporaires, a déclaré Kumar à PTI.

Compte tenu de l’ampleur des dégâts, au moins 90 autres familles devront être évacuées dès que possible, a-t-il déclaré.

M. Kumar, qui campe à Joshimath depuis jeudi, dirige un comité chargé de surveiller la situation sur le terrain.

Il y a un total de 4 500 bâtiments à Joshimath et 610 d’entre eux ont développé d’énormes fissures, les rendant impropres à l’habitation, a-t-il dit.

Une enquête est en cours et le nombre de bâtiments touchés pourrait augmenter, a-t-il ajouté.

M. Kumar a déclaré que la zone touchée, y compris les maisons qui ont développé des fissures plus tôt et celles endommagées récemment, forme une grande arche qui pourrait s’étendre sur 1,5 km.

Des centres de secours temporaires ont été installés dans quatre à cinq endroits sûrs de Joshimath. D’autres bâtiments, dont quelques hôtels, un gurdwara et deux inter-collèges, ont été acquis pour servir d’abris de fortune pouvant accueillir environ 1 500 personnes, a-t-il déclaré.

“L’affaissement du sol se poursuit lentement à Joshimath depuis un certain temps, mais il a augmenté au cours de la semaine dernière avec d’énormes fissures apparaissant dans les maisons, les champs et les routes”, a déclaré le commissaire de Garhwal.

“La situation s’est apparemment aggravée après l’éruption d’un canal d’eau sous la ville la semaine dernière”, a-t-il déclaré.

La priorité à l’heure actuelle est d’évacuer les personnes touchées vers la sécurité, a-t-il déclaré.

M. Kumar a déclaré que les mesures à long terme explorées pour faire face à la situation vont de la reconstruction à la modernisation.

Chamoli DM Khurana a inspecté la zone touchée.

Les gens ont été invités à quitter les maisons dangereuses et inhabitables car des dispositions pour leur séjour ont été prises dans des hôtels, des familles d’accueil et d’autres endroits sûrs, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État paiera 4 000 roupies par mois pendant six mois maximum à ceux qui souhaitent emménager dans des logements loués, a-t-il déclaré, demandant aux gens de ne pas risquer leur vie en choisissant de continuer à vivre dans les maisons endommagées.

Le ministre en chef Pushkar Singh Dhami, qui s’est rendu samedi dans les zones touchées de Joshimath, a tenu une réunion avec des responsables ici après son retour et leur a demandé d’assouplir les normes pour accélérer les opérations de secours.

Il a dit qu’on leur avait demandé de ne pas s’empêtrer dans de longues complexités procédurales et d’obtenir son autorisation directe pour les travaux liés au traitement du drainage et aux systèmes d’égouts à Joshimath.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu par téléphone avec M. Dhami pour faire le point sur la situation à Joshimath, ont déclaré des responsables du cabinet du ministre en chef (CMO).

Le Premier ministre a demandé des mises à jour sur l’affaissement du terrain dans la ville et les mesures prises jusqu’à présent pour la sécurité et la réhabilitation des résidents, ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté que le Premier ministre surveillait personnellement la situation à Joshimath, connue comme la porte d’entrée de Badrinath, de Hemkund Sahib et de la célèbre destination de ski d’Auli.

Le Centre national de télédétection d’Hyderabad et l’Institut indien de télédétection de Dehradun ont été invités à mener une étude de Joshimath à l’aide d’images satellite et à soumettre un rapport détaillé avec des photographies.

Le Geological Survey of India a également été chargé d’examiner l’adéquation de la ferme Koti, de l’Institut des herbes et des terres du département d’horticulture à Joshimath et dans la région de Semaldala de Pipalkoti à des fins de réhabilitation.

