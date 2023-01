Joshimath a coulé 5,4 cm en seulement 12 jours, voir des images satellites

Le Joshimath d’Uttarakhand a connu un naufrage rapide de 5,4 cm en seulement 12 jours, selon un rapport de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

Les images satellite publiées par le Centre national de télédétection de l’ISRO montrent que la ville a coulé de 5,4 cm entre le 27 décembre et le 8 janvier.

Le rapport, citant des témoins oculaires, a déclaré que l’affaissement massif des terres ou l’affaissement du sol s’est produit en raison “d’un événement d’affaissement rapide qui a été déclenché le 2 janvier 2022”.

Le déplacement rapide du sol s’est produit dans le centre de Joshimath qui comprend l’héliport de l’armée et le temple de Narsing. “La couronne de l’affaissement est située près de la route Joshimath-Auli à une hauteur de 2180 mètres”, a déclaré l’ISRO.

L’agence spatiale a également constaté que le taux de naufrage était beaucoup plus faible au cours des mois précédents – entre avril et novembre 2022 – au cours desquels Joshimath avait coulé de 9 cm.

“Un affaissement lent jusqu’à 9 cm dans la ville de Joshimath est enregistré sur une période de 7 mois, entre avril et novembre 2022”, indique le rapport.

Les images sont prises depuis le satellite Cartosat-2S.

Joshimath, la ville-temple connue pour “s’effondrer” pendant un certain temps, a atteint une crise cette année alors que les bâtiments et les routes ont développé des fissures massives. Quelque 4 000 personnes ont été déplacées vers des camps de secours après une enquête par satellite.

Outre les hôtels et les établissements commerciaux, 678 maisons sont en danger, a déclaré le gouvernement de l’Uttarakhand. Certains bâtiments penchent de manière précaire, suscitant des appels des résidents et des militants écologistes pour l’arrêt de la construction dans la zone écologiquement sensible.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah a dirigé jeudi une réunion de haut niveau pour examiner la situation avec les ministres de l’Union Nitin Gadkari, RK Singh, Bhupendra Yadav et Gajendra Singh Shekhawat et de hauts responsables du gouvernement à son domicile.

Le désastre qui se déroule ne se limite pas à Joshimath. À Karnaprayag, une ville considérée comme la porte d’entrée de Joshimath, les habitants d’une localité – Bahuguna Nagar – ont signalé des fissures massives qui sont apparues dans au moins 50 maisons au cours des derniers mois.

Joshimath est appelé le “siège d’hiver” de Lord Badrinath, dont l’idole est ramenée du temple principal de Badrinath au temple Vasudeva de la ville chaque hiver. C’est aussi la porte d’entrée du sanctuaire sikh Hemkund Sahib.