Josh Warrington perd le titre IBF des poids plumes contre Luis Alberto Lopez à Leeds | Nouvelles de boxe

Luis Alberto Lopez n’a infligé que la deuxième défaite de la carrière de Josh Warrington avec une superbe démonstration pour remporter le titre poids plume IBF à Leeds.

Le challenger s’est remis d’une coupure précoce à l’œil gauche pour choquer le favori local après que deux des juges aient marqué le combat en faveur du Mexicain, l’autre jugeant le concours nul.

Cela met fin aux espoirs de Warrington d’un combat d’unification en 2023 et a encore gâché la fête après que l’événement principal ait été retardé par la défaite de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde contre la France.

Malgré un ringwalk et une ambiance électriques, c’est Lopez qui a pris le meilleur départ et il a pu faire saigner le nez de Warrington lors du premier tour.

Lopez a eu besoin d’un traitement au deuxième tour après qu’un choc accidentel de têtes a laissé le Mexicain avec une coupure à l’œil gauche.

Des parallèles pourraient être tirés au sort avec le deuxième affrontement de Warrington avec Mauricio Lara l’année dernière, annulé tôt en tant que match nul technique en raison de circonstances similaires.

Image:

Luis Alberto Lopez célèbre sa victoire après avoir fait taire la foule à Leeds





Lopez a continué, cependant, et a semblé imperturbable avec ses tirs plus précis causant toutes sortes de problèmes au favori local.

Warrington a commencé à trouver sa gamme dans la section médiane du combat et a produit un gros crochet gauche au sixième tour.

Challenger Lopez souriait toujours et bavardait tout en distribuant régulièrement des punitions au corps du boxeur britannique.

Le rythme a augmenté dans les dernières étapes avec les coups échangés en duo, mais malgré une finale brillante de Warrington, le Mexicain a tenu bon pour s’assurer que les juges décideraient du vainqueur.

Alors que l’un des tableaux de bord affichait un match nul 114-114, les deux autres étaient 115-113 en faveur de Lopez pour donner au joueur de 29 ans la plus grande victoire de sa carrière.

Warrington a déclaré à DAZN: “Je suis absolument dévasté de perdre mon titre comme ça mais je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont fait du bruit, alors merci.

“J’avais l’aspiration de faire d’autres choses. Évidemment, je voulais aller aux États-Unis et je veux toujours le faire. Peut-être que l’unification est un pas trop loin, mais je pense que je peux toujours combattre l’un des autres champions. Évidemment J’aurais aussi le match revanche parce que je pensais que j’étais un peu dur là-bas.”

Lopez a ajouté: “Je suis vraiment heureux en ce moment. Cela a été une longue période de préparation. Comme je l’ai dit dans la préparation, c’est mon moment, cela vient d’un travail acharné. Je suis ravi d’être champion du monde .

“Pour être honnête, je devais le respecter en venant dans sa ville, devant son peuple. Je savais que c’était un sale combattant mais il m’a encore plus surpris, il me frappait aux jambes, dans le ventre et l’arbitre que j’ai fait Je n’ai pas l’impression d’avoir fait son travail.”