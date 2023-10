Josh Warrington insiste sur le fait qu’il ne perdra pas face à Leigh Wood, mais son rival présente un plan pour la victoire

Josh Warrington et Leigh Wood sont extrêmement confiants pour leur combat de samedi soir.

Les deux hommes s’affronteront à la Sheffield Arena dans une bataille pour le titre mondial WBA des super poids plume.

1 Warrington et Wood sont deux des boxeurs britanniques les mieux soutenus

Wood est l’actuel champion, Warrington ayant connu des difficultés ces dernières années, perdant son titre mondial, le reconquérant, puis affrontant à nouveau la défaite la dernière fois contre Luis Alberto Lopez.

Mais le « Leeds Warrior » n’a aucun doute sur le fait qu’il remportera un titre mondial dans la division des super poids plume pour la troisième fois samedi soir.

« Je suis extrêmement confiant pour celui-ci », a déclaré Warrington à talkSPORT.

« Mon dernier, je peux trouver n’importe quelle excuse au monde, mais je n’étais certainement pas aussi confiant dans mon dernier que dans celui-ci.

« Il est impossible que je ne reparte pas victorieux et que je sois triple champion du monde. »

Mais, en parlant à talkSPORT, Wood insiste sur le fait que la confiance de Warrington est déplacée.

« Il doit gagner ce combat », a déclaré Wood. « Il sera le même Josh Warrington, nous savons qu’il est dur, nous savons qu’il peut encaisser un coup de poing, nous savons qu’il va mordre et donner tout ce qu’il a, mais ce n’est pas toujours celui qui veut le plus gagner qui gagne.

« Il faut savoir gagner et c’est ce que j’apporte. Je m’entraîne dur, je suis en forme et je suis fort, mais le plus important est que je suis calculé.

« Je sais quoi faire et comment le faire et j’ai un plan de match que je vais exécuter samedi soir. »

Wood a poursuivi : « Warrington boxe d’une certaine manière, très similaire à certains de mes autres adversaires, ce qu’ils font bien, c’est ce qu’ils font bien, ils viennent, ils ne peuvent pas changer, ils ne sont pas polyvalents… ce qu’ils font, si vous ne savez pas comment les battre, c’est efficace.

« Pareil avec Warrington, il a eu beaucoup de succès en faisant les choses d’une certaine manière, mais il ne peut pas changer, il n’est pas adaptable et ça va être la différence clé entre nous deux samedi soir. »