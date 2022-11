Josh Turner sur la foi, les traditions des fêtes et son spécial de Noël “King Size Manger”

L’artiste de musique country Josh Turner se met dans l’esprit des fêtes.

Turner, 44 ans, a parlé avec Fox News Digital de la façon dont sa foi dans le christianisme a été répandue tout au long de sa carrière musicale et sera vue dans son spécial de Noël, “King Size Manger”, qui fera ses débuts vendredi. Le spécial “King Size Manger”, qui mettra en vedette Turner interprétant des classiques et des originaux emblématiques des Fêtes, est également le nom de son dernier album.

Turner – qui est marié et père de quatre enfants – a déclaré qu’il avait été élevé dans la foi et qu’il avait pratiqué le christianisme toute sa vie. Il a noté qu’il avait toujours voulu faire un disque de gospel et a finalement eu la chance en 2018.

“La musique country est là où mon cœur est, a toujours été, [but] J’ai toujours voulu faire un disque de gospel”, a-t-il partagé. “Mes fans m’ont toujours en quelque sorte supplié d’en avoir un, pendant de nombreuses années et n’ont jamais vraiment eu l’occasion jusqu’à, vous savez, 2018 est arrivé..”

JOSH TURNER SUR L’ALBUM FONDÉ SUR LA FOI : C’EST UNE “BÉNÉDICTION ORDONNÉE PAR DIEU”

Turner a sorti son album confessionnel, “I Serve a Savior”, en 2018. Depuis lors, l’artiste de musique country s’est aventuré dans le secteur de la country-Noël.

“C’est un peu différent, mais c’est aussi pareil”, a commencé Turner. “Je n’avais aucune idée [what] le disque de Noël allait sonner comme pour moi.”

Turner a partagé que lorsqu’il s’est inspiré pour un album de vacances, il s’est tourné vers “An Old Time Christmas” de Randy Travis.

“J’ai juste en quelque sorte toujours utilisé cela comme modèle pour ce qu’un album de Noël, un album de Noël country devrait être“, il expliqua.

Turner a dû canaliser sa propre saveur sur un album de Noël country. Pour ce faire, il a combiné quelques classiques des fêtes avec quelques-unes de ses propres chansons originales.

“Dans pour que je le fasse, je voulais essentiellement rassembler une collection de chansons qui, vous savez, c’est un bon mélange des standards, des classiques que nous connaissons et aimons tous, des chansons originales et même des chansons originales extérieures“, dit Turner.

Turner a noté qu’il ne voulait pas que son album country devienne un disque de jazz de Noël. “Je voulais juste vraiment m’assurer que cela correspondait, vous savez, à ce que mes fans attendent de moi musicalement. Mais en même temps, faire des choses nouvelles et fraîches”, a-t-il expliqué.

Le musicien country Pat McLaughlin et Rhonda Vincent rejoindront Turner lors de la spéciale “King Size Manager”, ainsi que ses quatre enfants et sa femme. Turner a épousé Jennifer Ford en 2003, et ils partagent Hampton, 16 ans, Colby, 13 ans, Marion, 11 ans et Samuel, qui aura 2 ans le mois prochain.

Turner a partagé que son fils aîné, Hampton, jouait de cinq instruments différents pendant la spéciale de Noël. Turner est connu pour inclure sa famille dans ses performances, mais cette fois-ci, tout le monde était beaucoup plus impliqué.

“J’ai pensé qu’il serait approprié de les avoir sur ces chansons”, a déclaré Turner à propos de sa famille. “Alors je les ai présentés sur ma chanson de Noël préférée, qui est” Have Yourself a Merry Little Christmas “.”

Turner a poursuivi: “Cela a rendu les choses amusantes pour le public et amusantes pour eux et pour moi.”

Outre “Have Yourself a Merry Little Christmas”, Turner est le plus fier de sa chanson principale, “King Size Manger”.

“Je ne sais pas vraiment où je l’ai trouvé ni comment il m’est venu. Cela m’a juste frappé un jour et je l’ai mis dans mon téléphone et juste, je savais que c’était un titre spécial”, a-t-il partagé. Turner a noté qu’il était intimidé lorsqu’il s’agissait d’écrire la chanson parce qu’il aimait tellement le titre qu’il voulait produire un morceau tout aussi génial.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En ce qui concerne les traditions de vacances dans la famille Turner, Josh et Jennifer étaient catégoriques sur le fait que leur famille de six personnes passerait le jour de Noël à la maison.

“Nous passons beaucoup de temps à faire des allers-retours”, a expliqué Turner. “Nous avons réalisé l’importance pour eux d’avoir ces souvenirs de Noël à la maison.”

La famille de Turner lit l’histoire de Noël dans la Bible, ouvre les cadeaux et si le temps le permet, ils sortent jouer dans la neige.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous nous rappelons pourquoi nous célébrons et pourquoi nous faisons tout ça”, a-t-il partagé. “Il y a de la musique impliquée, il y a de la nourriture impliquée et il y a du football impliqué.”

Le spécial de Noël de Turner, “King Size Manger”, est disponible en streaming vendredi sur UPtv ou sur le site Web de Turner à l’achat.