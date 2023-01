Josh Turner et Sara Evans seront les têtes d’affiche du concert annuel de Bureau County Fair – Shaw Local

Le Bureau County Fair a annoncé que Josh Turner et l’invitée spéciale Sara Evans seront les têtes d’affiche du concert country annuel à 19 h 30 le jeudi 24 août au Bureau County Fairgrounds au 811 W Peru St. à Princeton.

La vente de billets en ligne débutera à 10 h le vendredi 3 février et tous les billets seront vendus en ligne sur www.bureaucountyfair.com.

Turner a vendu plus de 6,5 millions de disques, atteint 4,8 milliards de flux mondiaux et est devenu un hitmaker préféré de la radio country. Avec des chansons comme “Long Black Train” et “Why Don’t We Just Dance”, les cinq singles n°1 de Turner incluent également “Your Man”, dont le clip officiel a dépassé les 100 millions de vues.

Originaire de Caroline du Sud, Turner a été nominé pour trois prix GMA Dove et a remporté son premier prix GMA Dove en 2021 pour “I Saw The Light” avec Sonya Isaacs, sur son album I Serve a Savior.

Turner a reçu six Inspirational Country Music Awards et a été nominé pour deux Grammy Awards, cinq CMA Awards, deux ACM Awards, un CMT Award et sept ACA Awards.

Pour soutenir l’éducation musicale et artistique, Turner a également créé le Fonds de bourses d’études Josh Turner pour les arts afin d’aider les étudiants à poursuivre leurs études dans ces domaines. Lui et sa femme Jennifer, qu’il a rencontrée alors qu’il était étudiant à l’Université Belmont de Nashville, ont quatre fils.

La foire du comté de Bureau a annoncé que Josh Turner et l’invitée spéciale Sara Evans seront les têtes d’affiche du concert country annuel à 19 h 30 le jeudi 24 août au parc des expositions du comté de Bureau au 811 W Peru St. à Princeton. (Photo fournie par le Bureau County Fair)

Turner sera rejoint par l’artiste multi-platine Sara Evans. En tant que cinquième artiste féminine la plus jouée à la radio country au cours des deux dernières décennies; ses cinq singles numéro un incluent “No Place That Far”, “Suds In The Bucket”, “A Real Fine Place To Start”, “Born to Fly” et “A Little Bit Stronger”.

Le travail d’Evans lui a valu les distinctions de la meilleure chanteuse de l’Academy of Country Music ainsi que de nombreuses nominations aux American Music Awards, aux Billboard Music Awards, à la Country Music Association, aux CMT et aux Grammy Awards.

Le CMA lui a également décerné les honneurs de la vidéo de l’année pour son meilleur single, “Born to Fly” de son album double platine du même nom. La discographie d’Evans comprend également les albums studio Real Fine Place et Restless ainsi que les projets certifiés or Stronger et No Place That Far.

Evans a publié ses mémoires, Born To Fly, le 8 septembre 2020 via Howard Books, une empreinte de Simon & Schuster. L’œuvre porte le nom de son album double platine qui a célébré son 20e anniversaire cette année.

Born To Fly trouve Evans s’ouvrant et partageant des histoires non seulement sur sa carrière et ce que c’est que de vivre sous les projecteurs, mais sur ce qui l’inspire et comment sa foi la maintient forte.

Pour en savoir plus sur les deux artistes prévus en tête d’affiche, visitez www.SaraEvans.com et www.JoshTurner.com.

Des informations complètes sur les billets, y compris les prix des billets, seront disponibles sur www.bureaucountyfair.com. La 168e foire du comté de Bureau se déroule du 23 au 27 août à Princeton.