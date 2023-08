Josh Turner apporte la tournée du 20e anniversaire de «Long Black Train» à la foire du comté de Bureau, avec l’invitée Sara Evans – Shaw Local

Lorsque la star de la musique country Josh Turner grandissait, les cassettes étaient le moyen préféré d’écouter de la musique et le vinyle était en train de disparaître.

Il connaissait la collection de disques de ses parents, ce qui a eu un impact énorme sur sa carrière musicale, a-t-il dit, mais les CD ont ensuite commencé à devenir plus populaires, alignant la sélection musicale des magasins de détail.

Il manquait quelque chose à ces étagères.

Roger Miller. Ernest Tubb. Bill Monroe.

« Oh mon Dieu, c’était des choses que vous ne pouviez pas trouver chez Walmart », a déclaré Turner lors d’un entretien téléphonique lundi avec Shaw Local News Network.

Un disque en particulier, « Live at San Quentin » de Johnny Cash, a eu le plus d’impact sur lui, un disque qui, selon lui, a changé sa vision de la façon dont la musique pouvait être interprétée et son idée d’un artiste. Cash a enregistré ce disque en direct à la prison d’État de San Quentin en 1969.

« Je n’avais jamais vraiment entendu un disque live auparavant », a déclaré Turner. « Il chante dans une prison… il est là avec June Carter, Carl Perkins, les Statler Brothers. Cela aurait été une chose cool à voir.

Chantant bas et profond comme Cash, Turner a eu cinq succès n ° 1, interprétés pour plus de 2 millions de fans, y compris au Grand Ole Opry à Nashville, depuis sa sortie en petits groupes de « Long Black Train ».

Sa tournée estivale commémore les 20 ans de la sortie de « Long Black Train » et son prochain arrêt aura lieu à 19h30 le jeudi 24 août au Bureau County Fairgrounds, 811 W. Peru St., à Princeton. Il se produira avec l’invitée spéciale et artiste plusieurs fois primée Sara Evans.

« Nous organisons toujours un spectacle familial », a déclaré Turner. « Nous allons jouer les hits. Quelques Evangiles. Et un peu de musique de ‘Country State of Mind’ (sorti en 2020), et un peu de tout. Ce sera un spectacle à haute énergie.

Turner sort un album « Greatest Hits » le 8 septembre, avec 11 de ses plus grandes chansons de sept de ses albums. Il s’est dit flatté lorsque sa maison de disques lui a suggéré de compiler certains de ses meilleurs tubes des deux dernières décennies.

« C’est une étape importante pour moi », a déclaré Turner. « … Beaucoup d’artistes ne comprennent pas ça. »

Et pour boucler la boucle, pour commémorer davantage le 20e anniversaire de « Long Black Train », l’album est sorti sur vinyle pour la première fois.

Sara Evans rejoint Josh Turner à la foire

Evans possède trois disques de platine et de nombreux disques d’or, avec des tubes comme « Born to Fly », « Suds in the Bucket » et « A Real Fine Place to Start », « A Little Bit Stronger » et « No Place That Far ».

Evans a récemment sorti son album « Copy That » en 2020. Elle fait une halte à Princeton, avant de se rendre à des spectacles le 25 août à Cedarburg, Wisconsin, et le 26 août à Mason, Wisconsin.

Vouloir aller?

Aller à https://www.bureaucountyfair.com/ pour acheter des billets. Les commandes passées peuvent être récupérées au Fair Office ou au Will Call le soir du concert.