Josh Tongue fait ses débuts avec cinq points alors que l’Angleterre se prépare à gagner 10 guichets contre l’Irlande à Lord’s | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a remporté une victoire de 10 guichets contre l’Irlande lors de son test unique à Lord’s, mais pas avant qu’un superbe partenariat de 163 courses par les frappeurs d’ordre inférieur Mark Adair et Andy McBrine ait énormément frustré les hôtes.

Adair a lancé un premier Test cinquante, un remarquable 88 sur 76 balles contenant 12 limites et deux six, tandis que McBrine a joué à merveille avant de se retrouver bloqué sur 86 non éliminés alors que l’Irlande a finalement été éliminée pour 362, gagnant une avance de 10 points.

Josh Tongue (5-66) a célébré son appel dans l’équipe anglaise des Ashes en remportant un premier test cinq pour ses débuts, le neuvième joueur à le faire à Lord’s et le premier depuis Graham Onions en 2009.

Le meilleur de la brillante performance à cinq guichets de Josh Tongue lors de ses débuts en test match pour l’Angleterre



Tongue a assuré sa place au tableau des honneurs en récupérant Fionn Hand (7) peu de temps après que Matthew Potts (1-77) ait brisé la position d’Adair et McBrine, le premier a réussi une tentative d’upper-cut sur les glissades vers Jonny Bairstow.

La plus grande acclamation de la journée, cependant, était réservée à une paire de limites de Graham Hume sur des livraisons consécutives qui ont valu à l’Irlande une avance et assuré que l’Angleterre devrait à nouveau battre.

Stuart Broad (1-62) a conclu les manches peu de temps après le thé, faisant passer Hume (14) à travers la porte, et Zak Crawley a finalement éliminé le 11 requis avec trois limites frappées à partir de seulement quatre balles face.

Stuart Broad a réclamé le guichet de Graham Hume pour quitter l’Angleterre en poursuivant 10 points lors de leur deuxième manche.



Mais, après avoir été battue pour 172 le premier matin, l’Irlande sera ravie de ses efforts le troisième jour à Lord’s, peu s’attendant à ce que l’action de la journée dure au-delà du déjeuner alors que l’Angleterre visait une victoire emphatique en manche.

Harry Tector (51) et Lorcan Tucker (44) ont d’abord fait un signe de tête à l’action d’arrière-garde à venir, faisant passer leur partenariat du jour au lendemain à 63, avec Tucker l’agresseur initial.

Tucker a ouvert son compte frontière en éclairant Broad à travers les couvertures, avant de trouver la clôture trois fois de plus, avec un Potts évoquant le stand d’un demi-siècle.

Potts oh si presque eu sa revanche, venant terriblement près de réclamer un retour sur un bord d’attaque de Tucker, seulement pour que le ballon ne porte pas tout à fait malgré son plongeon désespéré.

C’est Jack Leach (1-90) qui a à la place fourni la percée d’ouverture de l’Angleterre du matin, avec Tucker traînant une tentative de balayage sur ses moignons.

Cependant, les guichets n’endigueraient pas le flux de courses, alors que Tector s’intensifiait et bousculait Leach à mi-parcours pour passer dans les années 40, tandis que Curtis Campher roulait rapidement avec la permission de quelques coups puissants à la frontière – dont un hors Joe Root qui a dégagé les cordes.

Tector a lancé un quatrième Test cinquante bien mérité, mais est ensuite tombé à sa toute prochaine balle, en giflant une plus courte de Tongue directement au défenseur positionné au point.

Root (1-59) a ajouté Campher (19) dans la manche suivante, balayant la jambe courte, où le capitaine anglais Ben Stokes avait l’air entravé alors qu’il réclamait maladroitement la prise. Inquiétant, avec les Ashes à seulement 13 jours.

Le capitaine anglais Ben Stokes avait l’air de souffrir lorsqu’il a attrapé l’Irlande à Lord’s et Michael Atherton affirme que ce n’est pas un signe prometteur avec cinq tests Ashes à venir.



La double frappe a fait chuter l’Irlande à 162-6, toujours à la traîne de quelque 190 points, et a laissé l’Angleterre n’avoir besoin que de trois guichets supplémentaires, avec l’ouvreur James McCollum sur des béquilles et incapable de reprendre ses manches en raison de la cheville blessée qu’il a subie le deuxième soir. .

Mais Adair et McBrine n’étaient pas d’humeur à donner la victoire à l’Angleterre et ont plutôt profité des conditions de frappe idéales au soleil, lançant une contre-attaque impressionnante de chaque côté du déjeuner.

La paire a pillé 19 points de Root, ainsi que 15 dans un autre plus tard dans son sort – Adair frappant le spinner à temps partiel pour deux gros six – alors que le partenariat de cinquante est arrivé sur le coup de l’intervalle.

Mark Adair a fait son premier demi-siècle pour l’Irlande contre l’Angleterre à Lord’s, atteignant son 50 en seulement 47 balles



La pause n’a certainement pas perturbé leur rythme, avec la démonstration dévastatrice de frapper à la reprise, Adair amenant un premier Test cinquante, sur 47 balles, avec une coupe supérieure délicate pour quatre de Broad – la première de trois limites consécutives a frappé le vétéran de la couture.

Ce serait le tir qui finirait par entraîner sa chute, cependant, car il l’a tenté sur un videur de Potts en se rapprochant de ce qui aurait été un siècle remarquable.

À ce moment-là, l’Irlande avait fortement rongé l’avance de l’Angleterre, McBrine dépassant également les cinquante, bien que le score ait considérablement ralenti avec le départ d’Adair.

Tongue a vu son compatriote débutant Hand redonner espoir à une victoire en manches, avec les touristes toujours à la traîne de 12 points, mais la foule du Lord a pratiquement éclaté avec la salve de limite de Hume pour assurer une autre manche – même si cela n’a finalement duré que quatre livraisons, grâce à Crawley.

Nathan Johns et Mark Butcher de l’Irish Times discutent de l’avenir de l’équipe d’Irlande.



Langue ‘sur la lune’ à cinq pour mais le premier est un ‘flou’

Le débutant anglais Josh Tongue lors du premier test cinq pour…

« Je suis aux anges. Il y a une semaine, je ne savais pas si je jouerais pour le Worcestershire ou si je viendrais ici.

« Pour obtenir l’appel dans l’équipe, puis jouer à Lord’s était très spécial.

Josh Tongue revient sur ses cinq guichets lors de ses débuts pour l’Angleterre contre l’Irlande à Lord’s et son inclusion dans l’équipe The Ashes pour la prochaine série.



« Cinq guichets a été un moment très spécial. J’ai grandi en voulant jouer pour l’Angleterre et quand cela est arrivé, j’étais aux anges.

« Mon premier guichet était flou, mais frapper cette ligne et cette première balle de longueur et prendre deux guichets lors de mon premier over [in the second innings] a relâché la pression. »

Morgan: Tongue a une chance de gagner la place Ashes

[On Ashes squad selection]: « J’ai découvert que j’étais dans l’équipe hier soir. Je ne m’attendais pas vraiment à en faire partie, pour être honnête. C’est très spécial pour moi et ma famille. »

L’ancien capitaine anglais du ballon blanc Eoin Morgan sur Sky Sports…

« L’une des questions qui plane sur cette équipe en ce moment est de savoir quand elle va devenir plate, va-t-elle tourner, et si ce n’est pas le cas, vous avez besoin de quelqu’un avec un peu de rythme ou un point de différence.

Eoin Morgan affirme que Josh Tongue a une chance de commencer le premier test des cendres à Edgbaston si les blessures parmi les quilleurs anglais continuent.



« Il [Tongue] a certainement un point de différence. C’est un gars costaud et actif qui peut faire bouger la balle, la coller sous les aisselles des gens, jouer à un plan de balle courte et créer des opportunités quand vous en avez besoin.

« En tant que capitaine, vous devez avoir des cartes dans votre manche afin de les jouer à différentes étapes du jeu.

« Il a une réelle chance de jouer dans les Cendres, si les blessures continuent de venir. Le fait qu’il soit dans l’équipe lui donne l’opportunité de continuer à impressionner. »

Et après?

C’est la petite affaire de The Ashes, exclusivement en direct sur Sky Sports.

Le premier test démarre à Edgbaston le vendredi 16 juin, alors que l’Angleterre cherche à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015.

L’Australie se prépare pour ce match d’ouverture des Ashes en jouant pour la première fois dans la finale du championnat du monde de test ICC, affrontant l’Inde à The Oval à partir de mercredi – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h.