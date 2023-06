Josh Tongue: Eoin Morgan dit que le nouveau lanceur rapide d’Angleterre a la possibilité de gagner une place de départ dans les Ashes | Nouvelles du cricket

Eoin Morgan dit que Josh Tongue a l’opportunité de se battre pour une place de départ dans les Ashes après avoir impressionné avec un premier test de cinq pour ses débuts en Angleterre.

Le lanceur rapide de 25 ans a été ajouté tardivement à l’équipe d’Angleterre pour le test unique contre l’Irlande, mais a couronné une belle performance en se méritant une place sur le tableau des honneurs du Seigneur avec des chiffres de deuxième manche de 5-66 comme le les hôtes ont gagné par 10 guichets samedi.

On a dit à Tongue la nuit précédente qu’il avait également gagné une place dans l’équipe d’Angleterre pour les deux premiers tests Ashes et, tandis que James Anderson, Ollie Robinson et Mark Wood se disputent le onze de départ pour le premier test à Edgbaston le 16 juin. , Morgan pense que Tongue en a suffisamment montré pour être également pris en compte.

« En tant que capitaine, vous devez avoir des cartes dans votre manche afin de les jouer à différentes étapes du jeu », a déclaré l’ancien capitaine vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre. Sports du ciel.

« L’une des questions qui plane sur cette équipe en ce moment est de savoir quand elle va devenir plate, va-t-elle tourner, et si ce n’est pas le cas, vous avez besoin de quelqu’un avec un peu de rythme ou un point de différence.

« Il a une réelle chance de jouer dans les Cendres, si les blessures continuent de se produire. Le fait qu’il soit dans l’équipe lui donne l’opportunité de continuer à impressionner. »

Langue ‘sur la lune’ à cinq pour mais le premier est un ‘flou’

Réfléchissant à sa sélection pour la première équipe anglaise des Ashes, Tongue a déclaré Sports du ciel: « Je ne m’attendais pas vraiment à être dedans, pour être honnête. C’est très spécial pour moi et ma famille.

Il a ajouté lors de ses débuts à cinq: « Je suis aux anges. Il y a une semaine, je ne savais pas si je jouerais pour le Worcestershire ou si je viendrais ici.

« Jouer au Lord’s et prendre cinq guichets a été un moment très spécial. J’ai grandi en voulant jouer pour l’Angleterre et quand cela est arrivé, j’étais aux anges.

« Mon premier guichet était flou, mais frapper cette ligne et cette première balle de longueur et prendre deux guichets lors de mon premier over [in the second innings] a relâché la pression. »

« Le manque d’avant-garde de l’Angleterre le troisième jour est préoccupant »

La soudaine montée en puissance de la langue est due en grande partie à des blessures, avec Jofra Archer exclu pour l’été, après une récidive d’une fracture de stress au coude droit, et Olly Stone faisant également face à plusieurs semaines sur la touche après s’être blessé à la cuisse. .

Wood était dans l’équipe mais n’a pas été choisi pour jouer contre l’Irlande, et bien que les quilleurs anglais aient impressionné le premier matin pour éliminer les visiteurs pour 172, ils ont eu du mal le troisième jour à Lord’s alors que le bâton devenait plus facile au soleil sur un terrain plat et placide. terrain.

Malgré les guichets de Tongue, les frappeurs d’ordre inférieur Mark Adair et Andy McBrine ont énormément frustré les hôtes, partageant un partenariat de 163 points alors que l’Irlande forçait l’Angleterre à battre à nouveau.

Avec une montée en puissance de l’opposition en Australie, Sky Sports’ Mark Butcher a déclaré que le passage du jeu était une « préoccupation ».

« Je ne dirais pas qu’ils [England] a dérivé », a-t-il dit. « Ils manquaient juste un peu de pointe.

« Jusqu’à ce que Josh Tongue récupère le ballon dans sa main, et que l’Angleterre adopte une méthode de fonctionnement légèrement plus orthodoxe – s’éloigner du ballon court – il y avait une ou deux préoccupations. La principale étant les difficultés de Jack Leach à jouer au bowling à gauche- les mains.

« Nous pensons que le choix d’attaque de bowling préféré de l’Angleterre serait Anderson, Robinson, Wood, en termes de trois rapides. Nous ne savons toujours pas ce que [Ben] Le statut de Stokes est. Je suis sûr qu’il ira très bien, mais si ce n’est pas le cas, Stuart Broad a semblé un peu tardif aujourd’hui, un peu lent et manquant de pénétration alors que la balle était un peu plus âgée.

« L’Angleterre a demandé des terrains plats dans les Cendres, n’est-ce pas? Ils n’ont pas demandé de coutures vertes; ils veulent affronter l’Australie à son propre jeu, pouvoir y aller et compiler de gros runs.

« Donc, s’il y avait une légère préoccupation, c’était qu’avec les tailleurs, ils étaient essentiellement faits pour avoir l’air assez ordinaires pendant une longue période de temps au cours de cette session de l’après-midi. »