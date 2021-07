Josh Taylor vs Terence Crawford prévu par Bob Arum de Top Rank pour Édimbourg – cela « fera sauter le couvercle de tout au Royaume-Uni » | Nouvelles de boxe

Josh Taylor pourrait accueillir Terence Crawford en Écosse dans l’un des meilleurs combats de boxe disponibles, a déclaré le promoteur Bob Arum.

Arum de Top Rank supervise la carrière des deux combattants invaincus livre pour livre et prévoit de les égaler dans la ville natale de Taylor, Édimbourg l’année prochaine.

La récente capture de Taylor du championnat incontesté des super-légers signifie qu’il a suivi les traces de Crawford – et il veut maintenant se battre pour le titre américain des poids welters.

« Josh est un talent majeur », a déclaré Arum Sports aériens. « Il affrontera Jack Catterall en novembre.

« Ensuite, nous espérons qu’au début de l’année prochaine, nous pourrons faire un combat qui fera sauter le couvercle de tout au Royaume-Uni.

« Ce serait Taylor défier Crawford pour le titre des poids welters.

« Ce serait aux heures de grande écoute au Royaume-Uni. Nous aimerions le faire là-bas au printemps avec 60 000 personnes en Écosse.

« Mon petit-fils dit qu’Édimbourg est une ville fantastique !

Image:

Josh Taylor a battu Jose Ramirez pour devenir un champion incontesté en mai



Taylor affrontera d’abord Catterall, son challenger obligatoire WBO, et espère organiser un combat de retour au château d’Édimbourg ou au stade de football d’Hibernian à Easter Road.

Crawford détient actuellement le titre WBO des poids welters et a arrêté Kell Brook et Amir Khan. Il a également battu Ricky Burns lors d’une précédente visite en Écosse.

Taylor a déclaré à propos du combat contre Crawford: « Il y a toujours eu un combat – Viktor Postol était un pas de trop, Regis Prograis était un pas de trop, Jose Ramirez était un pas de trop.

« Ils étaient tous trop bons pour moi et je continue de leur prouver qu’ils ont tort, et je leur prouverai encore qu’ils ont tort.

« Je crois en mes propres capacités. Je crois que j’ai combattu une meilleure opposition que Crawford, bien que Crawford soit très, très bon, il est de niveau élite.

Image:

Terence Crawford a remporté la victoire sur Amir Khan, Kell Brook et Ricky Burns



« Mais il n’a pas combattu les meilleurs adversaires de sa division. Il a combattu de bons combattants, une bonne opposition, mais je crois que j’ai combattu au meilleur niveau. J’ai combattu de meilleurs combattants en montant. »

Taylor a déclaré à propos des combats de rêve avec Crawford et Manny Pacquiao : « Nous pouvons faire en sorte que ces combats se produisent, donc c’est un moment qui me met l’eau à la bouche en ce moment. C’est très excitant, la perspective de ces combats massifs, donc c’est énorme.

« De toute évidence, Pacquiao a le combat contre Errol Spence à venir, mais [we’ve] fait les conversations et les connexions, et je suis presque sûr qu’ils m’ont vu me battre aussi. Vu ce que je veux faire c’est monter à 147 [lbs] donc je suis presque sûr qu’ils seront intéressés à avoir ces combats aussi. »