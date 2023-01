Josh Taylor souffre d’une « blessure assez grave » et sera obligé d’attendre le match revanche de Jack Catterall | Nouvelles de boxe

Josh Taylor a confirmé qu’il avait subi une “blessure assez grave” lors de la préparation du match revanche de Jack Catterall et le champion du monde écossais insiste sur le fait que “nous nous battrons quand je serai prêt à me battre”.

On s’attendait à ce que Taylor confirme un deuxième combat avec Catterall, mais ce revers de forme physique signifie qu’il doit attendre plus longtemps pour revenir sur le ring après sa victoire controversée aux points contre le boxeur de Chorley en février dernier.

Les rivaux amers ont dû être séparés samedi soir lorsqu’ils se sont affrontés avec colère au bord du ring alors qu’ils assistaient au projet de loi Chris Eubank Jr contre Liam Smith à l’AO Arena de Manchester.

Image:

Catterall se connecte avec une gauche à Taylor lors de leur premier combat





“Nous nous battrons quand je serai prêt à me battre. J’ai une blessure, et c’était vraiment tout”, a déclaré Taylor. Sports du ciel après la défaite de Liam Smith contre Chris Eubank Jr.

“Une blessure s’est produite tout au long de la semaine là-bas lundi, mais j’ai essayé de m’en sortir et de voir si je pouvais continuer à m’entraîner, mais je n’ai pas pu.

“Je suis allé voir le spécialiste, et c’est une blessure assez grave, donc je ne peux pas précipiter la récupération. Je dois juste attendre et voir combien de temps il faudra pour récupérer.

Image:

Taylor célèbre alors que Catterall réagit avec incrédulité à la décision des juges





“C’est extrêmement frustrant. J’étais excité pour ce combat, prêt à partir. Je volais dans le gymnase et tout se passait bien.

“Tout était sur le point, puis j’ai eu un grave accident, et c’est juste une de ces choses qui est hors de mon contrôle.

“Je ne peux qu’essayer de récupérer le plus rapidement possible, de retourner au gymnase et de reprendre la routine d’entraînement le plus rapidement possible.

“J’espère que bientôt. Je ne peux pas vraiment mettre un calendrier là-dessus maintenant. Je dois attendre et voir comment se passe la récupération et ce que disent les médecins et les spécialistes.

“Ce n’est pas celui que je vais précipiter parce que c’est assez mauvais. Nous devrons donc attendre et voir, mais j’espère le plus tôt possible, car je veux vraiment me battre et poursuivre ma carrière.

“Ma carrière a été suspendue depuis quelques années maintenant, alors je veux reprendre la route.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants prolongés de la victoire controversée par décision partagée de Josh Taylor sur Jack Catterall.



La victoire controversée de Taylor par décision partagée sur Catterall a fait l’objet d’un débat houleux depuis.

Pour que cette revanche se produise, Taylor a dû abandonner trois des quatre titres mondiaux qu’il détenait, refusant de laisser les challengers obligatoires le détourner du combat qu’il voulait.

Il reste le champion WBO de 140 livres, donc même si une revanche ne permettrait pas à Catterall de se battre pour un statut incontesté une fois de plus, ce serait toujours un deuxième titre mondial consécutif pour lui. Principalement, cela donnerait à Catterall la chance d’essayer de régler le compte avec Taylor.

La blessure de l’Écossais imposera cependant une nouvelle attente pour le combat dont les deux hommes rêvent.