Josh Taylor jure de faire payer Teofimo Lopez pour des propos « irrespectueux » dans le combat du Madison Square Garden | Nouvelles de boxe

Josh Taylor dit qu’il va faire payer le « clown » Teofimo Lopez pour ses commentaires « irrespectueux » lorsque le duo se battra à New York samedi soir.

Le champion écossais des super-légers WBO défend son titre contre Lopez aux premières heures de dimanche matin au Madison Square Garden, en direct sur Sports du ciel.

Taylor et Lopez ont une guerre des mots en cours depuis un certain temps et la sécurité a dû séparer la paire lors d’une confrontation à distance après la conférence de presse de jeudi.

« Il y a une véritable aversion ici, il a été irrespectueux, donc il a dit beaucoup de mots que je vais lui faire payer samedi », a déclaré Taylor.

« Vous verrez une victoire de Josh Taylor, peut-être par KO bien tôt aussi.

« Pour moi, c’est un rêve devenu réalité. En tant que professionnel ou même en tant que jeune enfant, vous rêvez toujours de venir aux États-Unis et de combattre dans des lieux comme celui-ci. C’est la Mecque de la boxe au Madison Square Garden.

« Combattre dans un endroit comme celui-ci, en tête d’affiche et en faisant venir l’armée tartan. J’ai hâte d’y entrer et de faire d’un autre rêve une réalité.

« Ce clown est assis sur mon chemin. C’est de la chair à canon, c’est tout ce qu’il est. »

Taylor a traversé un combat controversé avec son rival amer Jack Catterall l’année dernière pour rester invaincu. Il n’a jamais perdu ses ceintures sur le ring mais a annulé trois de ses quatre titres alors qu’il cherchait à faire un match revanche avec Catterall.

L’Écossais a subi une blessure plus tôt cette année qui a vu le combat évoqué avec Catterall annulé. Lorsque Lopez a été appelé pour une défense obligatoire du championnat WBO, Taylor a relevé le défi.

Lopez a été reconnu comme le meilleur poids léger au monde lorsqu’il a battu Vasiliy Lomachenko et a unifié trois titres de champion.

Il a subi une défaite bouleversée contre George Kambosos et a progressé d’une division l’année dernière, remportant ses deux combats à 140 livres contre Pedro Campa et Sandor Martin, ce dernier par décision partagée.

Taylor insiste sur le fait qu’il fera un affichage bien meilleur ce week-end que celui vu contre Catterall.

« Nous pouvons tous les deux continuer nos performances précédentes et dire que vous n’êtes aussi bon que votre dernier combat – je pense que c’est beaucoup de conneries », a-t-il déclaré.

« J’ai préparé c *** pour le dernier combat, alors j’ai joué c ***. Je crois qu’il était le même, il détourne les yeux du ballon et il a également joué c ***.

« Nous avons tous les deux le mors entre les dents ici. Il affronte le roi de la division, je sais que c’est un très bon combattant et la version qui a battu Lomachenko est un très bon combattant et c’est la version à laquelle je me prépare.

« Tout dépend de votre préparation et cette fois, je me suis préparé avec diligence au mieux de mes capacités et vous verrez le meilleur de moi samedi soir. »

Lopez est déterminé à organiser son propre spectacle devant ses fans locaux.

« Cela signifie tout. Qu’est-ce qu’une prise de contrôle s’il ne prend pas le contrôle des gars qui sont la cheville ouvrière de la division? Quand il s’agit de Josh Taylor, c’est le gars et c’est le gars que je dois battre pour être le plus grand C’est ce que nous visons tout le temps », a déclaré l’Américain.

« La pratique apporte des améliorations et nous nous sommes améliorés depuis mon dernier combat et nous sommes prêts à présenter ce spectacle. Je pense que nous allons gagner, très certainement, et je serai double champion du monde linéaire – c’est génial.

« Je suis excité à ce sujet. C’est un rêve devenu réalité. Personne n’a vraiment appelé Josh Taylor, qui sait pourquoi? Peut-être parce qu’il a déjà battu tout le monde. Donc, pour moi, je suis ici pour entrer là-bas et prenez tout ce que vous avez, c’est ce que nous sommes, la prise en charge. »

