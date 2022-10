Josh Taylor: J’ai lâché trois ceintures super légères pour que le match revanche de Jack Catterall se produise | Nouvelles de boxe

Josh Taylor fait pression pour une revanche avec Jack Catterall après leur combat controversé pour le titre mondial incontesté plus tôt cette année.

Taylor s’attend à ce que ce combat soit le prochain et pense qu’un accord est sur le point d’être conclu.

“C’est entre les mains des avocats en ce moment. Nous cherchons à finaliser et à conclure les contrats et les dates, donc il semble que ce sera le prochain combat”, a déclaré Taylor. Sports du ciel.

Image:

Josh Taylor promet qu’il se comporterait différemment lors d’un match revanche contre Jack Catterall





“Cela a été long à venir, j’aimerais que celui-ci soit gentil et bientôt, mais c’est avec les avocats donc j’attends juste que tout me revienne. J’ai fait tout ce que je pouvais de mon côté, alors nous ‘attend juste de l’autre côté, vraiment.”

Taylor a battu Catterall sur un verdict à points partagés à Glasgow en février, mais la décision a été fortement critiquée par la suite. En ce sens, les deux combattants ont des affaires inachevées l’un avec l’autre.

Depuis le combat, Taylor a quitté trois des quatre ceintures de titre mondial qu’il détenait, donc aucun engagement obligatoire n’interférerait avec une revanche de Catterall, mais il reste le champion WBO des super-légers.

“En fin de compte, je suis le champion, j’avais encore toutes les ceintures. J’en ai laissé tomber trois pour que ce combat se produise. Je pense que ce sera très probablement de retour en Écosse, nous ‘ Je ne suis pas vraiment sûr de la chronologie, mais il semble que ce sera la prochaine”, a déclaré Taylor.

Avant cette revanche potentielle, Taylor a fait un changement dans son coin. Il s’est associé au nouvel entraîneur Joe McNally.

“Je suis ravi de ce nouveau chapitre de ma carrière. C’est un bon début, nouveau et rafraîchissant. J’ai pu le rencontrer il y a quelques mois, lui parler et lui proposer des idées, et j’ai aimé la façon dont son esprit travaux, son état d’esprit et ses idées”, a déclaré l’Ecossais.

“Je suis descendu et j’ai eu la semaine d’essai avec lui, puis il est venu en Écosse quelques semaines plus tard et nous nous sommes bien entendus, nous nous sommes vraiment bien gélifiés. Il est resté avec moi pendant le week-end et nous avons vraiment appris à nous connaître. autre et parler en profondeur de ce que nous voulons faire, aller de l’avant.

Image:

Josh Taylor était le champion incontesté des super-légers





“Je pense juste que j’avais besoin d’un peu de changement, et ce n’est pas un but ou creuser ou quoi que ce soit chez Ben [Davison, his previous trainer] ou les gars du gymnase, j’avais juste besoin de changement. J’avais l’impression de devenir un peu rassis, de prendre de petites mauvaises habitudes et de m’éloigner de mes principaux attributs et de mes principales forces.

“Je suis content du choix que j’ai fait, et Ben et moi sommes toujours très amicaux et parlons toujours. J’aimerais profiter de cette occasion pour le remercier, en fait, pour le travail que nous avons fait ensemble. Il m’a aidé à atteindre mon rêve de devenir champion du monde incontesté, et quel boulot il a fait… Nous avons bien fait la tactique, et tout était parfait.

“C’était juste plus un changement pour moi, moi-même et pour retrouver ma tête, revenir à mon état d’esprit habituel. Je me sens à l’aise avec l’environnement que j’ai maintenant.”

Taylor promet une performance différente s’il combat à nouveau Catterall. Il veut régler la querelle dans un deuxième combat et gagner à distance.

Image:

Taylor s’est maintenant associé à un nouvel entraîneur





“Je n’ai absolument aucun doute que je peux l’arrêter et je n’ai absolument aucun doute que je vais le battre, et le battre très bien cette fois. Je vais vraiment, vraiment faire un bon numéro sur lui. J’ai juste l’impression que sur mon match A, il est loin de moi. Je suis très confiant dans une très bonne performance cette fois “, a déclaré Taylor.

“Je me sens bien et je me sens bien et vif, et cette fois j’ai la motivation. Je n’ai jamais eu la motivation, le dynamisme, la détermination et la concentration la dernière fois.

“Je me suis préparé lamentablement et cela s’est dit dans la performance, donc cette fois-ci, il n’y a rien de tout cela. Il n’y a pas de manque de motivation ou de manque de concentration, c’est complètement composé, donc j’ai hâte d’y entrer.”

Teofimo Lopez une option

Si Taylor ne peut pas assurer une revanche avec Catterall, il a d’autres voies à explorer. Teofimo Lopez, le vainqueur de Vasiliy Lomachenko, est monté dans sa division de poids et les deux combattants partagent un promoteur dans Top Rank.

“Si ce combat avec Jack ne se concrétise pas pour une raison quelconque, j’ai beaucoup d’options. En fin de compte, je suis toujours l’homme principal à 140 livres. J’ai lâché trois ceintures mais vraiment ils sont toujours mes ceintures, je ne les ai pas perdues”, a déclaré Taylor.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Teofimo Lopez appelle Josh Taylor après son arrêt au septième tour de Pedro Campa et veut être un double champion incontesté.



“Top Rank m’a contacté à propos d’un combat potentiel avec Teofimo Lopez et tout ça, donc j’ai encore beaucoup, beaucoup d’options à 140 livres. J’ai le combat contre Teofimo, le [Jose] Zepeda combat, le [Regis] Combat progressif – tous ces combats sont énormes.”

Lopez, souvent franc, est l’un des personnages du sport et a déjà appelé à un combat avec Taylor lui-même.

“C’est un bon combattant, un bon combattant solide et polyvalent. Je pense qu’étant à 140 livres, il aura un peu plus d’argent en banque en termes d’énergie, sans avoir à se réduire à 135 livres”, a déclaré Taylor. “Il sera un peu meilleur à 140. C’est un bon combattant et je pense que c’est un grand combat pour moi, et ce serait un combat intéressant, et vraiment excitant, c’est sûr.

“Nous venons tous les deux pour faire de bonnes performances. Il vient pour les KO et je suis aussi très actif, et je peux assommer et blesser n’importe qui.”