Josh Taylor et Teofimo Lopez font tous deux du poids avant le choc des super-légers WBO à New York | Nouvelles de boxe

Josh Taylor a poursuivi sa conversation trash avec Teofimo Lopez alors que les deux hommes prenaient du poids avant le choc des super-légers WBO de samedi à New York, en direct sur Sky Sports.

Le père de Lopez, Teofimo Lopez Sr, a levé son majeur devant la foule bruyante après que le boxeur de Brooklyn (18-1, 13 KO) se soit déshabillé pour prendre du poids au maximum de 140 livres de la division.

Taylor (19-0, 13 KO) est arrivé légèrement plus léger à 139,8 livres, avec un fort contingent écossais encourageant le joueur de 32 ans avant sa tentative de défendre sa ceinture au Madison Square Garden.

La paire a été complètement séparée après la pesée, tout comme elle l’avait été après la conférence de presse de jeudi, Lopez restant silencieux alors qu’il regardait directement son adversaire.

Taylor, vêtu d’un kilt, a qualifié Lopez de « gros garçon » et a déclaré que l’Américain « comprenait » en pointant sa tête, avant d’effectuer un geste d’égorgement et de répéter les mots « vous avez terminé ».

À quoi s’attendre de Taylor?

Taylor montera sur le ring pour la première fois depuis sa victoire controversée, par décision partagée, sur l’Anglais Jack Catterall en février 2022.

L’Écossais sait qu’il n’était pas à son meilleur ce soir-là à Glasgow il y a près de 16 mois, mais il est catégorique : il tirera à plein régime alors qu’il affrontera Lopez ce week-end.

« Nous pourrions tous les deux continuer nos performances précédentes et dire » vous n’êtes aussi bon que votre dernier combat « mais je pense que c’est beaucoup de conneries », a déclaré Taylor. « J’ai préparé c *** pour le dernier combat alors j’ai joué c ***.

« Je crois qu’il était le même [when winning by a split decision against Sandor Martin last December]. Il a détourné les yeux du ballon et il a également fait de la merde. Nous avons tous les deux le mors entre les dents ici.

« Il affronte le roi de la division. Je sais que c’est un bon combattant. La version qui a battu (Vasyl) Lomachenko [in October 2020] est un très bon combattant et c’est la version pour laquelle je me prépare.

« Tout dépend de votre préparation. Cette fois, je me suis préparé avec diligence et au mieux de mes capacités, et vous verrez le meilleur de moi samedi soir. »

Taylor admet qu’il vit un rêve d’enfant en tête d’affiche au Garden.

« Je suis ravi d’être ici », a ajouté Taylor. « Être impliqué dans un grand combat et l’événement principal comme celui-ci, faire l’Empire State Building et des trucs comme ça, c’est vraiment cool. C’est un rêve devenu réalité. Commençant en tant que jeune enfant, vous rêvez toujours de venir aux États-Unis et se battre dans des lieux comme celui-ci.

« C’est la » Mecque de la boxe « , Madison Square Garden. Combattre dans un endroit comme celui-ci, en tête d’affiche, amenant les fans itinérants – l’armée tartan – aussi, donc j’ai hâte d’y entrer pour faire ce rêve devenu réalité.

« Ce clown ici [Lopez] est sur mon chemin mais c’est un autre morceau de chair à canon, c’est tout ce qu’il est. »

Regardez Josh Taylor contre Teofimo Lopez en direct sur Sky Sports Main Event ou Action à partir de 1h du matin dimanche matin, l’affrontement devant s’éloigner vers 3h du matin.