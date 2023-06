Josh Taylor en rédemption contre Teofimo Lopez: « J’ai un gros point à prouver » | Nouvelles de boxe

Josh Taylor entre dans la confrontation de ce week-end avec Teofimo Lopez avec un point à prouver.

L’Écossais considère sa défense du titre des super-légers WBO contre le New Yorker comme une chance de rachat après une performance frustrante lors de son dernier combat contre Jack Catterall.

À Glasgow en février de l’année dernière, Taylor a conservé son championnat incontesté, bien que par décision partagée controversée.

Les appels à une revanche sont venus instantanément. Lorsqu’un accord a été conclu, Taylor a dû annuler trois de ses quatre titres mondiaux. Cependant, un tendon déchiré au talon de Taylor a finalement fait échouer ce combat.

Après une longue mise à pied, le « Tartan Tornado » est de retour contre un nouvel adversaire à Lopez, le challenger obligatoire pour sa ceinture WBO. Taylor est impatient de montrer exactement ce qui l’a amené au sommet du sport.

Il a dit Sports du ciel: « Je ne pense pas que j’ai un point à prouver en termes de combattant que je suis, de calibre, mais j’ai un point à prouver en faisant une grosse performance ici et en disant, ‘regarde je t’ai dit que je « Je ne vais nulle part. Je suis toujours le meilleur combattant de la planète ».

« Une mauvaise performance en 10 ans et tout d’un coup, je suis ici dans l’estimation des gens. J’ai un gros point à prouver et une puce sur mon épaule, alors c’est à ce moment-là que vous verrez le meilleur de moi . »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Taylor et Teofimo Lopez ont échangé des mots passionnés lors de la conférence de presse finale avant leur affrontement très attendu des poids welters légers au Madison Square Garden ce week-end



Le champion WBO affrontera un adversaire dangereux qui, selon lui, non seulement constituera un combat plus captivant, mais constituera également un plus grand défi pour lui que Catterall.

« Je pense que c’est un combat beaucoup plus important dans le monde, c’est un combat énorme. C’est un combat massif dans la boxe dans le monde entier », a déclaré Taylor.

« Je crois aussi que c’est un combat plus difficile. Je pense que Teofimo est un adversaire de bien meilleur calibre que Catterall dans tous les domaines. Ses compétences sont juste meilleures que Catterall dans tous les domaines.

« Il a l’athlétisme, il a la puissance, il a la vitesse de frappe, il a les combinaisons que vous savez, il peut tout faire. C’est un très bon combattant. Mais il se heurte à un meilleur combattant en moi-même. »

Taylor a estimé que le niveau de critique qu’il avait reçu après le combat contre Catterall était injustifié, en disant: « Je pense que le volume et le manque de respect que j’ai reçus après cela, une grande partie était vraiment injustifiée.

« La plupart des grands combattants ont eu de mauvaises nuits, mais n’ont jamais rien eu de tel. Je l’ai eu pour une raison quelconque. Mais après ce combat, ce sera parti, oublié. C’est ce que je prévois de faire avec cette performance. »

Lopez est un combattant qui cherche lui-même la rédemption. Après avoir fait irruption sur la scène outre-Atlantique avec un candidat KO de l’année contre Mason Mernard en 2018, des victoires d’arrêt destructrices sur Diego Magdaleno et Richard Commey ont suivi en 2019 et il a remporté une victoire bouleversée massive sur le légendaire Vasiliy Lomachenko en 2020.

Déchirer les trois ceintures de Lomachenko pour devenir un champion unifié des poids légers a élevé Lopez au rang de superstar. Cependant, lors de sa toute première défense de titre, le conte de fées s’est brusquement arrêté après une défaite par décision partagée contre l’Australien George Kambosos, qui se présentait également au Madison Square Garden.

Il est ensuite passé au super-léger où il a arrêté Pedro Campa et remporté une victoire par décision partagée sur Sandor Martin.

Lopez cherche à devenir champion du monde à deux poids contre Taylor et à effacer les souvenirs de cette nuit torride contre Kambosos.

Mais Taylor pense que les cicatrices mentales du jeune homme de 25 ans sont visibles. Après une bataille acharnée contre Martin, Lopez est reparti avec une victoire par décision partagée très mince.

Taylor a suggéré: « Il est mentalement faible. Je pense qu’il a un peu tiré dessus mentalement, en ce qui concerne le fait de se remettre en question comme ça devant la caméra. Il dira que tout n’est que ruse et un faux sentiment de sécurité, mais vous ne faites pas ce genre de trucs.

« Tu ne te remets pas en question comme ça devant la caméra juste après le combat quand l’adrénaline monte et tout ça. Donc tu sais qu’il a définitivement des doutes. »

L’Ecossais reste confiant en lui-même et est convaincu qu’il remportera une victoire mémorable.

« Il est très explosif », a déclaré Taylor à propos de Lopez. « Il est assez rapide, il a l’air d’avoir aussi du pouvoir, vous savez qu’il est assez intelligent en boxe, mais il fait aussi beaucoup d’erreurs fondamentales que je sais que je peux exposer le soir du combat et que je vais exposer le soir du combat. »

Il a promis : « Feux d’artifice. Cherchez et détruisez. Une nuit explosive, une performance explosive, une performance raffinée tout autour et juste de retour à l’ancien Josh Taylor.

« Je ne peux pas attendre. »

L’objectif pour Taylor ? Champion du monde à deux poids

Les ambitions de Taylor s’étendent également au-delà de Teofimo Lopez. L’Ecossais a assuré sa place dans l’histoire en devenant le premier champion incontesté de Grande-Bretagne à l’ère des quatre ceintures.

Mais Taylor pense qu’il peut également être champion du monde à deux poids.

« Inévitablement, je passerai à 147 livres à un moment donné, car en termes de réussite à 140 livres, je n’ai plus rien à faire », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

« La seule chose que je peux faire à 140 livres, ce que je n’ai pas encore fait, c’est me battre pour un titre britannique et maintenant, cela ne me manque pas de respect, mais pour moi, à ce stade de ma carrière, cela fait 10 pas en arrière.

« Je ferai peut-être ça quand je serai sur le chemin du retour ou quoi que ce soit, mais sans manquer de respect au niveau britannique, mais c’est tout ce qu’il me reste à accomplir à 140 ans.

« Donc, en termes de motivation et de fixation d’objectifs, il faut monter d’une catégorie de poids et devenir champion du monde à deux poids.

« C’est ce qui m’empêche de me lever le matin, de me lever sur les routes et de le faire au gymnase et de tirer le meilleur de moi-même est la motivation pour faire plus dans le sport. »

Les questions clés

Pourquoi se battent-ils ?

Autrefois considéré comme la perspective la plus chaude d’Amérique, Lopez semblait destiné à la célébrité. Il a fait irruption sur la scène avec des KO brutaux, un sens du spectacle et une immense résolution.

Mais après avoir subi une première défaite en tant que professionnel, Lopez a décidé de monter d’une division de poids pour rechercher un nouveau défi et un championnat à un deuxième poids.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les tensions sont vives entre Josh Taylor et Teofimo Lopez lors de la pesée finale avant leur affrontement des poids welters légers WBO au Madison Square Garden de New York samedi



Il s’est frayé un chemin vers un tir obligatoire au titre WBO de Taylor avec des victoires sur Campa et Martin. Mais si ces victoires devaient être des déclarations, d’autres questions se posaient.

A-t-il encore faim ? Est-il à nouveau prêt mentalement pour la grande scène ? Comment va-t-il encore faire face à l’adversité ?

Contre Taylor, il trouvera toutes ces réponses et plus encore.

Taylor est un adversaire si exigeant, non seulement en raison de ses compétences et de ses distinctions, mais également en raison du timing de ce combat. « The Tartan Tornado » est invaincu, anciennement le roi incontesté de la division des 140 livres et après un combat torride avec Catterall et les retombées encore plus torrides de cette victoire par décision partagée, Taylor cherche à faire taire les critiques.

Les deux hommes ont des questions. Les deux ont besoin de réponses. Pour les révéler, ils doivent boxer.

Ce qui est en jeu?

Taylor défendra son titre WBO des super-légers contre Lopez au Madison Square Garden Theatre samedi soir à New York.

Taylor cherche à consolider davantage son héritage en obtenant une autre victoire de renom à l’étranger. Avec le décès du regretté grand Ken Buchanan, l’Écossais vise une victoire dominante non seulement pour rester au sommet de la division des 140 livres, mais pour honorer la mémoire de son défunt ami et mentor.

Pour Lopez, ce combat pourrait être décisif. Cela semble dur car il a 25 ans et il y a moins de trois ans, il a remporté l’une des grandes victoires bouleversées en battant le champion du monde WBA, WBO et IBF Vasiliy Lomachenko.

Cette victoire a été immédiatement suivie d’une première défaite en carrière et une autre défaite, même contre un adversaire de premier ordre, serait un revers considérable. La victoire rachèterait la défaite de Kambosos et le remettrait là où il était censé être.

Comment Taylor peut-il gagner ?

Bien que Lopez ait un bon mouvement de tête et puisse bien utiliser son coup de poing, le jab a tendance à lui causer des problèmes, comme on le voit dans ses combats avec Lomachenko et Sandor Martin. Lors de ce dernier combat contre Martin, la position gaucher combinée à des sondages et des feintes constants a mis Lopez mal à l’aise. C’est là que Taylor peut capitaliser.

Obtenir le respect tôt sera vital. Lopez a été abandonné à quelques reprises au cours de sa carrière et il combat maintenant un combattant plus gros et plus naturel de 140 livres. Taylor devrait ces avantages physiques ainsi que sa production agressive pour mettre un coup à Lopez tôt. Taylor a abattu Jose Ramirez dans son combat pour remporter le championnat incontesté. S’il peut blesser ou laisser tomber le challenger, cela établira également un avantage psychologique crucial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le champion du monde WBO des poids welters légers, Josh Taylor, ignore les problèmes de poids et dit qu’il a hâte de donner à l’Américain Teofimo Lopez « un bon scudding » au Madison Square Garden de New York samedi



Comment Lopez peut-il gagner?

Lopez se bat généralement avec une main d’avance basse dans une position ouverte, ce qui signifie qu’il s’appuiera fortement sur sa conscience spatiale et son mouvement réactif pour faire deviner Taylor.

Taylor aime intervenir et initier l’attaque, ce qui le rend parfois vulnérable aux contre-coups. S’il doit reculer en ligne droite ou pivoter pour se couvrir, un combattant rapide comme Lopez peut le faire payer.

Taylor a également tendance à se précipiter lorsqu’il mène avec son revers et avec Lopez étant si explosif, le challenger doit utiliser des contre-coups à son avantage pour assurer la victoire.

Qui est sur l’undercard ?

L’étoile montante portoricaine Xander Zayas cherche à étendre son record professionnel invaincu à 16-0. Zayas est l’un des meilleurs espoirs de la boxe mondiale aujourd’hui et se dirige vers le combat le plus difficile de sa carrière professionnelle jusqu’à ce qu’il affronte Ronald Cruz, dur et courageux 18-2-1 (12). A seulement 20 ans, Zayas est à surveiller.

Faites également attention au médaillé d’or olympique brésilien Robson Conceicao, qui travaille à un autre combat pour le titre mondial après une perte de points contre Shakur Stevenson, et à l’espoir poids plume Bruce Carrington.

Comment le regarder ?

Au Royaume-Uni, l’événement a lieu aux premières heures du dimanche matin (11 juin), diffusé sur Sky Sports Action ou Événement principal de Sky Sports avec une couverture commençant à 1h du matin.