Josh Taylor dit que Teofimo Lopez est «un clown» après l’appel d’un rival super-léger | Nouvelles de boxe

Josh Taylor dit que son rival ultra-léger, Teofimo Lopez, est “un clown” et qu’il “le réduirait en morceaux” s’ils devaient se battre l’année prochaine.

Taylor devrait défendre son titre WBO des super-légers lors d’un match revanche contre son compatriote britannique Jack Catterall au début de 2023, mais a été lié à un éventuel futur affrontement avec l’Américain Lopez.

L’ancien champion du monde des poids légers Lopez, qui a progressé d’une division après avoir perdu ses ceintures contre George Kambosos Jr en novembre 2021, a récemment déclaré à Sky Sports qu’il éliminerait l’ancien champion incontesté Taylor.

Cependant, les plans de Lopez pour un blockbuster avec Taylor ont failli dérailler alors qu’il a survécu à un renversement pour remporter une courte victoire aux points contre l’Espagnol Sandor Martin à New York ce week-end.

“C’est un très bon combattant, très habile, mais je crois que le soir, je le réduis en morceaux”, a déclaré Taylor à Sky Sports News.

Lopez dit que sa performance sous la normale contre Sandor Martin pourrait encourager ses rivaux Taylor et George Kambosos Jr à lui faire face en 2023



“C’est un peu un clown. Il semble tout le temps regarder au-delà de ses adversaires. Cela fait deux fois qu’il a commis la même erreur et en a presque payé le prix à nouveau.

“Ses commentaires d’avant… il semble avoir le même problème récurrent, il pense qu’il est un cadeau de Dieu, puis il revient sur Terre avec fracas.”

Lopez s’est annoncé comme une star par l’étonnant champion du monde des poids légers de l’époque Vasiliy Lomachenko en 2020, mais Taylor dit qu’il n’est pas surpris que l’Américain se débatte après avoir augmenté de poids.

“J’étais sûr de le battre de toute façon”, a déclaré Taylor. “N’oublions pas qu’il a très bien réussi à battre Lomachenko, mais il a battu un petit poids léger blessé qui pourrait vraiment faire un poids plume.

“Vous devez donner du crédit là où c’est dû, mais il n’est plus là-dedans avec des poids plume gonflés.”

Lopez a remporté une décision controversée sur Sandor Martin et les deux combattants ont eu une vive dispute après la lecture des tableaux de bord.



Lopez, qui a de nouveau appelé Taylor après sa victoire samedi soir, avait précédemment déclaré qu’il était prêt à se battre au Royaume-Uni, mais l’Ecossais a déclaré qu’il serait également heureux de partir sur la route.

Taylor, qui a dû abandonner trois de ses ceintures pour poursuivre un match revanche avec Catterall, est devenu champion incontesté en battant Jose Carlos Ramirez à Las Vegas en mai 2021, mais estime que son expérience américaine a été limitée par la pandémie de coronavirus.

“Ce serait génial, ce serait fantastique d’avoir une autre grande soirée à succès à la maison, mais j’aimerais retourner aux États-Unis”, a déclaré Taylor.

“Le plus grand combat que j’ai eu pour devenir champion du monde incontesté, si cela avait été en temps normal, j’aurais emmené des milliers de personnes avec moi, j’aurais pu emmener ma famille d’amis et mes fans. Je ne pouvais pas faire ça, ce qui était très frustrant, alors j’aimerais retourner aux États-Unis et refaire ça.”