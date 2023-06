Josh Taylor «dévasté» par la défaite tandis que Teofimo Lopez affirme qu’il envisage de prendre sa retraite | Nouvelles de boxe

Josh Taylor a admis qu’il était « dévasté » après sa défaite au titre mondial, mais Teofimo Lopez a remarquablement affirmé qu’il envisageait de prendre sa retraite après sa victoire aux points contre l’Ecossais à New York.

Le règne du titre mondial et le record invaincu de Taylor ont pris fin aux premières heures de dimanche matin après que Lopez ait scellé une victoire par décision unanime au Madison Square Garden.

Il a été amèrement déçu de sa performance, une première défaite en 20 combats, mais ses appels à une revanche ne seront probablement pas acceptés par Lopez, qui a insisté sur le fait qu’il voulait quitter le sport pour un temps.

« Les deux dernières manches sont les manches de championnat, et je n’en ai jamais assez fait, donc c’est comme ça », a déclaré Taylor. Sports du ciel.

« Le meilleur homme a gagné la nuit, je n’étais tout simplement pas le meilleur, loin de là.

Lopez a obtenu la ceinture super-légère WBO contre Taylor avec des scores de 115-113, 115-113 et 117-111





« C’est ce que c’est, je suis absolument dévasté, mais nous reviendrons. C’est le champion, et j’aimerais le refaire. Je sais que je peux gagner, et je sais que je peux le battre, mais ce soir il était le meilleur homme donc je n’ai pas d’excuses.

« J’adorerais le combattre à nouveau, et le combattre à nouveau à la maison, pourquoi pas? Mais la balle est dans son camp, c’est le champion.

« J’adorerais le refaire, mais je vais très probablement passer au poids welter maintenant. Je le dis depuis des lustres, et le passage au poids welter est imminent, donc je pourrais refaire 140, mais je le ferais être plus à l’aise à 147. »

Lopez a remporté un titre mondial en deuxième division après que sa carrière ait été déraillée par une défaite choc contre George Kambosos Jnr en novembre 2021.

Mais l’homme de Brooklyn a jeté un nouveau doute sur son avenir. Lopez a dit Sports aériens : « Quelle est la prochaine? Peut-être la retraite. Je pense que je dois prendre du temps. Je veux vraiment aider les enfants dans le monde de la boxe. Mais nous y réfléchirons.

« J’ai fait beaucoup dans mon sport et je ne suis pas vraiment assez aimé de mon côté.

Lopez affirme qu’il n’obtient pas la reconnaissance qu’il mérite et admet qu’il envisage de se retirer du sport



« Vous savez, je pense que c’est ce qui arrive quand vous êtes génial et que les gens détestent. Mais il y a trop de choses sur ma famille, trop sur les gens que j’aime, et ce sont les choses auxquelles j’ai pensé.

« C’est pourquoi je suis venu ici et j’ai tout donné ce soir. »

Taylor a fait un début de combat impressionnant, mais Lopez a pris le commandement en seconde période pour sécuriser la ceinture super-légère WBO avec des scores de 115-113, 115-113 et 117-111.

Lopez a déclaré: « Je me sens comme le double le plus grand. Je veux juste remercier Dieu pour cette victoire glorifiée, je ne peux pas le faire sans lui, il ouvre la voie pour moi. C’est mon chef. Cela étant dit, Are tu ne t’amuses pas ?

« Pour coller et bouger [was the game-plan]. Je savais qu’il allait être l’agresseur. Je savais qu’il allait utiliser son poids sur moi.

« Et vous ne comprenez pas. Je suis très intelligent là-dedans, je suis l’homme d’Einstein. Je suis très intelligent. Je suis intelligent. Je n’ai que 25 ans, sept fois champion du monde, deux fois linéaire champion du monde, techniquement deux fois champion du monde incontesté, et je lui en suis reconnaissant. »