Josh Taylor délivre un message enflammé à Jose Ramirez lors de la confrontation avant le combat incontesté pour le titre mondial | Nouvelles de boxe

Josh Taylor a livré un message enflammé à Jose Ramirez alors que les champions rivaux se sont affrontés avant leur combat incontesté pour le titre mondial des super-légers.

Les champions écossais WBA et IBF tenteront de déchirer les titres WBA et WBO de Ramirez lors du combat de samedi à Las Vegas, et Taylor a lancé un défi passionnant alors qu’ils se sont affrontés après la conférence de presse.

Taylor avait précédemment exprimé son respect pour le détenteur de la ceinture invaincu, mais a admis qu’il chercherait une victoire d’arrêt punitive.

« Je respecte chaque combattant qui saute sur le ring », a déclaré Taylor. « Vous ne devenez un champion unifié de nulle part. Vous devez être un grand combattant.

« Je le respecte beaucoup. C’est un grand combattant et une personne formidable, mais samedi soir, dès que la cloche sonne, tout cela sort par la fenêtre.

Image:

Taylor et Ramirez se battront pour les quatre titres mondiaux



« Ce combat signifie le monde pour moi. Mets mon nom dans les livres d’histoire comme l’un des [best] Les combattants écossais dans l’histoire. C’est pourquoi je me suis entraîné si dur pour ce combat. J’ai consacré toute ma vie au sport.

« C’est un pur combat de boxe. Je suis convaincu que je vais avoir le KO samedi. »

Ramirez, qui vise également un triomphe historique, est convaincu qu’il peut produire une victoire catégorique sur Taylor.

« Ce fut un excellent camp d’entraînement. Je suis très motivé. Ce sera un honneur et une bénédiction de faire l’histoire en tant que premier champion incontesté du Mexique », a déclaré Ramirez.

« Je crois qu’un combattant comme Taylor fera ressortir le meilleur de moi. C’est un combattant technique, et quand vous affrontez un combattant comme celui-là, vous voyez tout clairement.

« Vous verrez toutes les petites choses sur lesquelles j’ai travaillé et qui montreront l’expérience que j’ai en tant que combattant. Vous verrez toutes mes compétences, et je ferai un spectacle contre un grand combattant. »