Josh Taylor contre Teofimo Lopez ? Mais Jack Catterall “a un contrat”, déclare le promoteur Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Josh Taylor était sur le point d’annoncer une revanche avec son rival amer Jack Catterall lorsqu’une blessure a frappé, écartant le champion WBO des super-légers et mettant le combat très attendu sur la glace pour le moment.

L’Ecossais Taylor avait renoncé à trois de ses quatre titres mondiaux pour que le match revanche de Catterall ait lieu, mais il ne manque pas d’autres grands noms de la division qui cherchent à le défier.

Teofimo Lopez a battu Vasiliy Lomachenko pour devenir champion des poids légers en 2020 et est maintenant passé à 140 livres et a remporté deux combats.

Lopez a ciblé Taylor, racontant précédemment Sports du ciel: “En fait, je le poserai mieux que ce que Catterall a fait. Il ne se relèvera pas, c’est tout ce que je peux vous dire.”

Josh Taylor dit qu’il ne peut pas fixer de calendrier sur le moment où son match revanche avec Jack Catterall aura lieu, alors qu’il continue de se remettre d’une blessure



Catterall a laissé tomber Taylor lorsqu’il s’est battu pour la couronne incontestée des super-légers l’année dernière. Une revanche très attendue était attendue cette année, mais Taylor a ensuite subi sa blessure.

Malgré le revers, le promoteur de Catterall, Ben Shalom, pense que le match revanche doit encore être le prochain pour Taylor.

“Bien sûr que c’est le cas”, a déclaré Shalom Sports du ciel. “Jack attend depuis 12 mois. Il a signé son contrat, il attend la date reportée.

Le promoteur Ben Shalom est ravi de retrouver Lawrence Okolie sur Sky Sports et fait le point sur le match revanche Josh Taylor contre Jack Catterall



“Jack attend et nous attendons. Nous étions sur le point d’annoncer le combat et Josh Taylor a dit qu’il était blessé et nous attendons toujours [news of] quand Josh Taylor sera en forme.

“Nous avons un contrat pour ce combat. [Talk of Teofimo Lopez] est un peu déroutant pour nous mais nous avons un contrat pour le combat et nous attendons de convenir d’une date dès que Josh Taylor sera en forme.”

Catterall participera à un combat de mise au point sur le projet de loi Lawrence Okolie vs David Light le 25 mars, en direct sur Sports du ciel.

Jack Catterall veut «cimenter son nom» alors qu’il cherche à se venger de Josh Taylor après sa défaite au début de l’année dernière



“Il doit se battre”, a expliqué Shalom. “Il s’est battu une fois en deux ans parce qu’il s’est retiré pour le [undisputed Jose Ramirez fight against] Taylor, a ensuite eu ce combat et a ensuite été absent depuis sans faute de sa part. Sa carrière est au point mort.

“Jack veut le combat de Josh Taylor. On nous a dit que ce ne serait certainement pas en mars, avril, mai, alors il veut une coche, il veut sortir.

“Un huit rounds, enlevez les toiles d’araignée et nous sommes prêts pour Josh Taylor dès qu’il sera prêt.”