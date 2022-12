Josh Taylor contre Jack Catterall: les experts de Sky Sports évaluent quel combattant a l’avantage avant le match revanche | Nouvelles de boxe

Après que Josh Taylor et Jack Catterall aient accepté une revanche, les experts de la boxe de Sky Sports évaluent quel combattant a l’avantage psychologique avant leur combat pour le titre mondial.

Boxxer a confirmé la semaine dernière que les deux combattants se rencontreront à nouveau dans un match revanche très attendu pour la ceinture super-légère WBO avec une annonce de date officielle, en ligne avec les co-promoteurs Top Rank, à suivre dans la nouvelle année.

Catterall a perdu une décision partagée controversée contre le champion du monde incontesté de l’époque, Taylor, à Glasgow en février dernier, l’Écossais étant contraint d’annuler trois de ses titres super-légers alors qu’il poursuivait un match revanche.

Il y a eu une accumulation acrimonieuse au premier combat, et après la confirmation de la semaine dernière du match revanche, les combattants ont échangé des insultes à travers les médias.

Les experts de Sky Sports Matthew Macklin, Johnny Nelson et Dave Coldwell ont chacun partagé leur point de vue sur qui détient actuellement l’avantage sur l’un des combats les plus attendus de 2023.

Macklin : Catterall sera encore meilleur cette fois

C’est drôle parce que beaucoup de gens penseront – et c’est probablement vrai – que Taylor a sous-estimé Catterall la première fois.

Je pense qu’il l’a fait, je pense que tout le monde l’a fait, donc l’hypothèse naturelle serait qu’il ne le fera plus et ce sera un combat différent cette fois.

Faits saillants prolongés de la victoire controversée par décision partagée de Josh Taylor sur Jack Catterall



Mais, je pense que Catterall aura augmenté de 10 ou 20% en raison de la confiance et de la conviction du premier combat. Même s’il pensait probablement qu’il appartenait à ce niveau, maintenant il sait que c’est le cas.

L’autre chose est qu’il a peut-être un mauvais style pour Taylor, il est plutôt maladroit, Jack Catterall.

Je ne pensais pas qu’il ferait la performance qu’il a faite, mais je me souviens avoir dit lors de la semaine de combat que je pensais que ça allait être un bon combat. Bien que Catterall n’ait pas battu de grands noms, il m’avait toujours semblé qu’il avait plus en lui, alors j’ai pensé qu’il pouvait intervenir.

Ne vous méprenez pas, j’ai été surpris qu’il ait autant progressé, mais je pense que c’est un bon combattant. Cela va être un combat plus difficile que ce qu’il aurait dû être pour Taylor au premier tour, car maintenant Catterall croit vraiment qu’il peut le battre et il sait à quoi s’attendre.

Jack Catterall a envoyé à Josh Taylor un message de Noël avant leur combat du Nouvel An et a expliqué comment le fait d’être un athlète affecte sa saison des fêtes



La pression est sur Taylor parce que la plupart des gens, l’écrasante majorité, pensaient que Catterall avait été malmené dans ce combat, donc c’est vraiment une question de rédemption pour Taylor.

Je pense que cela donne à Taylor le temps de tout surmonter mentalement, et il est évident qu’il a fait équipe avec un nouvel entraîneur, donc cela lui donne un peu plus de temps avec eux.

Nelson : Catterall a perdu l’art de la surprise | Ce sera comme Froch-Groves

Je ne pense pas que la foudre va frapper deux fois, je pense que Taylor le fera.

Je pense que cette opportunité est passée maintenant, l’art de la surprise que Catterall avait sur Taylor était alors, c’est parti maintenant, ce qui est dommage pour Catterall.

Josh Taylor pense qu’il en a fait assez pour défendre ses titres contre Jack Catterall en février et a affirmé que les choses seraient différentes la prochaine fois qu’ils se battraient



Taylor doit prouver qu’il a foiré et qu’il peut battre Catterall. Maintenant, il a plus mal.

Cela me rappelle Carl Froch et George Groves. Groves a choqué Froch lors du premier combat, mais ensuite Carl a fait ses devoirs, a mis le travail dedans et a montré qu’il était le meilleur combattant.

Ce n’est pas tant une question de temps entre les combats, mais le premier combat a donné une chance à Taylor.

Il a eu beaucoup de chance, il a fait une erreur et a sous-estimé Catterall, pensant que ça allait être vraiment facile, alors maintenant il a appris une leçon et a toujours gardé ses ceintures.

Coldwell: C’est un si bon combat

Le premier, je pensais que Catterall était fantastique mais a-t-il pris Taylor par surprise ?

Ou Catterall est-il entré dans ce combat en sautant de niveaux, pensant qu’il pourrait gagner, mais maintenant il sait qu’il peut gagner, alors cela fait-il de lui un meilleur combattant?

Jack Catterall a attrapé le cou de Josh Taylor alors qu’ils s’affrontaient dans la préparation de leur premier combat



C’est un si bon combat, vraiment.

Taylor a également changé d’entraîneur, et aller directement dans un gros combat plutôt que d’en avoir un en premier, je me pencherais légèrement vers Catterall.

C’est un combat difficile à choisir, et c’est ce que j’aime dans ce combat.

Ce n’est pas désobligeant envers l’un d’eux, c’est juste qu’ils ont tous les deux montré qu’ils étaient si bons, donc c’est l’un de ces combats où les deux hommes pourraient gagner.