Josh Taylor cherche à assommer Teofimo Lopez dès qu’il prévient: « Je libère tout mon potentiel » | Nouvelles de boxe

Josh Taylor vise à offrir une performance dominante contre Teofimo Lopez et a prédit une victoire par KO au début du combat.

Taylor, l’ancien champion incontesté des super-légers qui n’a jamais perdu sur le ring, boxera Lopez au Madison Square Garden Theatre ce week-end, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

Taylor pense qu’il peut arrêter Lopez dans les premiers tours de leur combat pour le titre WBO de 140 livres.

Ce serait une déclaration catégorique contre un adversaire qui est devenu un champion unifié à trois ceintures en poids léger après avoir bouleversé Vasiliy Lomachenko.

Un tel résultat rétablirait Taylor comme l’un des champions les plus dominants du sport aujourd’hui.

« La façon dont je pense qu’il va se battre, nous le sortirons de là tôt », a déclaré Taylor Sports du ciel. « Mais si ça va dans l’autre sens, ce que je pense que ça pourrait faire aussi, ce sera un match de boxe, un match de boxe intelligent mais rien dont je vais être surpris.

« Je l’ai beaucoup regardé avant ce combat et je pense savoir à quoi je m’attends. Mais quoi qu’il apporte, je suis plus que prêt pour.

« Cela dit, le combattant qui a battu Lomachenko est la version de Teofimo Lopez à laquelle je me prépare ; un très bon combattant. »

Ce sera le premier combat de Taylor avec le nouvel entraîneur Joe McNally, mais l’Écossais est certain qu’il retrouvera sa meilleure forme après sa victoire controversée sur Jack Catterall la dernière fois.

« J’ai – je l’ai dit tant de fois – mon mojo de retour. J’ai l’impression de l’avoir retrouvé. J’ai juste l’impression d’être de retour à mon ancien moi enjoué. La façon dont j’étais avant dans le mener jusqu’à la [Regis] Combat de programme. Je sens que je suis revenu à ce genre de mentalité. Ce genre de forme aussi », a déclaré Taylor.

Josh Taylor est convaincu qu'il sera victorieux lorsqu'il défendra son titre WBO des super-légers contre Teofimo Lopez.





« Je ne dirais pas que l’amour pour le jeu a été perdu », a-t-il poursuivi. « J’avais juste l’impression qu’il manquait toujours quelque chose, ce lien manquant que je cherchais et que je ne pouvais pas sortir. Le plein potentiel de moi-même.

« Il n’y a plus rien de tout cela maintenant. J’ai l’impression de libérer tout mon potentiel et de pouvoir être moi-même et de m’améliorer également, d’améliorer les éléments de mon jeu que je dois améliorer. J’ai juste l’impression de tirer sur tous cylindres. »

Cette semaine à New York avant le combat le mettra également en feu, et la guerre des mots de Taylor avec Lopez dure depuis un certain temps maintenant.

« Sa personnalité est juste un peu irritante. Il a dit quelques choses sur moi depuis quelques années maintenant », a déclaré le Britannique. « Vous avez fait couler votre bouche pendant quelques années, maintenant vous allez payer pour cela.

« Il y aura des joutes verbales à un moment donné de la semaine de combat, mais à ce moment-là, je suis juste prêt à me battre, vous savez, je ne me soucie pas vraiment des jeux d’esprit et de tout ce genre de choses. Je sais que je peux entrer dans sa tête , et je sais que je peux le manipuler mais ça ne me dérange pas trop. »

Se battre au Madison Square Garden a une plus grande importance pour lui. Pendant qu’il se promène dans les couloirs du ring, Taylor pensera à certains des combats légendaires qui se sont déroulés sur le site historique. Plus important encore, il pensera à son compatriote, une icône et un mentor pour Taylor, feu le grand Ken Buchanan.

Le dernier combat de Taylor était contre Jack Catterall





Buchanan a combattu ses combats les plus célèbres au Madison Square Garden. Le champion WBO Taylor honorera le grand écossais dans cette défense du titre. Il a déclaré: « Mon short de combat reproduira la façon dont il portait le sien au Madison Square Garden. Il portait le tartan Buchanan, le tartan de sa famille. Je vais porter le tartan de ma famille, mais dans le style qu’il avait avec un bandeau blanc. et le short complet et le tartan et la robe [in] un style similaire à ce qu’il avait aussi. Ce sera donc un hommage à Ken.

« Il va certainement être là avec moi et ce sera certainement une bonne chose de regarder en arrière dans quelques années et de dire aux enfants et aux petits-enfants que j’ai fait exactement ce que Ken Buchanan a fait. »

En Ecosse, après être devenu le champion incontesté, Taylor a apporté ses titres à Buchanan. « Quand je suis revenu de Vegas avec les ceintures, j’ai dit ‘Regarde champion, je suis comme toi, je l’ai fait comme toi.' » se souvient Taylor.

« Il a dit: » Je te l’ai dit « . Nous nous sommes assis et avons pris une tasse de thé et avons parlé pendant quelques heures dans la maison et malheureusement c’était la dernière fois que je l’ai vu. Mais ce moment me vivra pour le reste de ma vie.

« Je suis très, très fier de faire ça. »

