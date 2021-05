Josh Taylor bat Jose Ramirez par décision unanime de devenir le premier champion du monde incontesté de Grande-Bretagne | Nouvelles de boxe

Josh Taylor a battu Jose Ramirez à deux reprises dans une victoire par décision unanime épique pour devenir le premier champion du monde incontesté de Grande-Bretagne dans l’ère des quatre ceintures.

L’Écossais invaincu a laissé tomber Ramirez aux sixième et septième rounds pour sceller un verdict 114-112 sur les trois tableaux de bord alors que Taylor unifiait les titres mondiaux super légers WBC, WBA, IBF et WBO à Las Vegas.

Taylor n’est que le cinquième champion à détenir les quatre ceintures dans le sport, rejoignant d’autres combattants d’élite tels que l’Ukrainien Oleksandr Usyk et l’Américain Terence Crawford.

Taylor a partagé un combat passionnant avec Ramirez



Le Mexicain Ramirez avait troublé Taylor avec son agressivité dans les premiers tours, forçant le joueur de 30 ans aux cordes et ouvrant une coupure sur l’œil gauche de l’Écossais au quatrième.

Taylor a produit une réponse enflammée dans le cinquième, atterrissant sa main gauche blessante, ce qui ferait tourner le combat en sa faveur dans les tours suivants.

L’Écossais a laissé tomber Ramirez au sixième tour



Un éclair droit à gauche a envoyé Ramirez tomber sur la toile, à peine 15 secondes après le sixième tour, et il s’est levé pour échanger des coups de poing avec défi avec Taylor.

Mais Taylor a ensuite déchargé un uppercut net au septième, laissant tomber Ramirez lourdement, et la cloche a épargné le Californien alors qu’il titubait à la suite d’un coup de poing parfaitement placé.

Ramirez a été renvoyé sur la toile au septième tour



Pourtant, une autre main gauche de la position gaucher de Taylor a attrapé Ramirez dans le huitième, bien qu’il se soit remis pour organiser un rallye fougueux dans les derniers tours, pompant des coups de poing dans le 10e.

Mais Taylor a gardé son sang-froid dans les tours de clôture alors qu’il repoussait l’assaut désespéré de Ramirez pour confirmer une victoire historique.

« Je suis extatique. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça », a déclaré Taylor. «J’ai consacré toute ma vie à ce moment. J’en ai rêvé tellement de fois, mec. Je suis tellement, tellement heureux. Je suis aux anges. Je me suis entraîné pour ce moment toute ma vie .

Taylor a savouré son triomphe historique



« Je n’ai que de l’amour pour Ramirez. Cette semaine n’était pas un manque de respect. Tout cela faisait partie des jeux d’esprit de se mettre dans sa tête, de le rendre plus désireux de me sauter dessus et d’être plus agressif, d’utiliser son agressivité. contre lui.

« Je pensais que les tableaux de bord étaient un peu serrés. Je pensais qu’ils étaient bien plus larges que ça. Je n’étais pas trop content de la sélection des juges, mais je n’allais pas gémir. J’étais confiant pour gagner ce combat de toute façon. «