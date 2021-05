Josh Silverman, PDG d’Etsy, explique comment l’entreprise peut tirer parti du succès de Covid

Etsy espère exploiter le réseau d’influenceurs des médias sociaux pour aider à attirer de nouvelles personnes sur son marché du commerce électronique, PDG Josh Silverman a déclaré jeudi à CNBC.

«Tant d’influenceurs qui aiment Etsy, qui sont passionnés par Etsy et parlent déjà d’Etsy à leur communauté, nous avons créé un outil où ces influenceurs peuvent organiser leur propre collection de leurs favoris sur Etsy, puis les diffuser à leur communauté et dites: « Voici ce que j’aime sur Etsy » « , a déclaré Silverman à Jim Cramer dans une interview » Mad Money « .

« Cela montre la désirabilité, la particularité, le caractère unique, la rareté des articles sur Etsy et cela permet à Etsy d’atteindre de très nombreuses communautés différentes d’une manière qui leur semble très personnelle », a ajouté Silverman.

Les commentaires de Silverman sont intervenus un jour après que la société a annoncé les résultats du premier trimestre. Etsy a déclaré que son chiffre d’affaires trimestriel avait augmenté de 141,5% d’une année à l’autre pour atteindre 550,6 millions de dollars.

Cependant, l’action a chuté de plus de 14% jeudi alors que les investisseurs se sont probablement concentrés sur les prévisions d’Etsy pour le deuxième trimestre. Etsy s’attend à ce que ses revenus n’augmentent que de 15% à 25% d’une année sur l’autre, soit un net ralentissement par rapport au trimestre précédent.

Malgré ce ralentissement prévu de la croissance, Silverman a déclaré à Cramer qu’il était à l’aise avec la dynamique de la demande qu’Etsy voit.

«Nous avions 90 millions d’acheteurs actifs au premier trimestre et, en fait, nous avions 8 millions d’acheteurs habituels. Ce sont nos acheteurs les plus fidèles qui ont acheté au moins six jours d’achat et dépensé 200 $ ou plus, soit une augmentation de 200%, « Dit Silverman. « Nous sommes donc absolument ravis de ce qui se passe en termes d’activité, de fréquence et de fidélité des acheteurs sur Etsy. »

Alors que les intérêts des consommateurs évoluent dans un monde post-pandémique, Silverman a déclaré qu’Etsy était bien placé pour réagir. C’est similaire à la façon dont des milliers de vendeurs Etsy ont commencé à fabriquer des masques faciaux l’année dernière après que les Centers for Disease Control and Prevention aient recommandé pour la première fois aux Américains de les porter pour ralentir la propagation du coronavirus.

« L’un des avantages du modèle Etsy est qu’il est si dynamique qu’il est tellement réactif aux tendances de consommation », a déclaré Silverman. « Il y a 100 millions d’articles en vente sur Etsy en ce moment et tout ce qui est soudainement chaud, c’est sûr que nous en avons certains en vente sur Etsy et si nous ne le faisons pas, nos vendeurs les fabriqueront en quelques heures pour répondre à cette tendance. . «

Silverman a également déclaré que le marché bilatéral d’Etsy génère une confiance entre les acheteurs et les vendeurs qui sera précieuse pour différencier l’entreprise des autres acteurs du commerce électronique et contribuer à propulser la croissance à long terme.

« Tout le monde joue au jeu d’Amazon. Ils essaient de vous vendre le même produit produit en série et d’essayer d’expédier un peu plus vite qu’Amazon ou de le vendre un peu moins cher, et bonne chance », a déclaré Silverman. « Etsy joue un jeu différent. Nous augmentons nos vendeurs – maintenant 4,5 millions d’artisans, artisans – qui vendent sur Etsy avec lesquels vous pouvez vous connecter directement et acheter. »