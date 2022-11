Josh Shapiro bat Doug Mastriano

Josh Shapiro a remporté la course du gouverneur de Pennsylvanie, battant le républicain Doug Mastriano et gardant le bureau de l’État oscillant entre les mains des démocrates, selon NBC News.

Shapiro succèdera au gouverneur démocrate Tom Wolf, qui a atteint la limite du Commonwealth de deux mandats consécutifs de quatre ans.

Shapiro a gagné après avoir bénéficié d’un avantage financier et de sondage significatif tout au long de la course. Le démocrate a collecté et dépensé environ 44 millions de dollars pour sa campagne, plus de 10 fois Mastriano, qui a dépensé moins de 4 millions de dollars.

Shapiro a mené les sondages de manière constante dans la perspective du jour du scrutin. Il détenait un avantage de plus de 10 points de pourcentage sur Mastriano en une moyenne des sondages compilés par FiveThirtyEight.

Le démocrate Shapiro est procureur général de Pennsylvanie depuis 2017 et était auparavant représentant de l’État. Il s’est présenté sur des questions telles que la protection de l’accès à l’avortement, la lutte contre les fausses allégations de fraude lors des élections de 2020 et la réforme du système de justice pénale pour lutter contre les préjugés inhérents.

Le républicain Mastriano est un colonel à la retraite de l’armée américaine et sénateur d’État du 33e district de Pennsylvanie. Approuvé par l’ancien président Donald Trump, Mastriano a fait campagne sur des plans pour lutter contre les crimes violents, renforcer les frontières, mettre en œuvre des politiques anti-avortement et agir sur les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Il était sur le terrain du Capitole lors de l’émeute du 6 janvier 2021.

Mastriano a amplifié les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et a placé l’abrogation de la loi 77 de Pennsylvanie au cœur de ses promesses de campagne. La loi 77 est la loi électorale qui autorise le vote par correspondance sans excuse en Pennsylvanie. Depuis l’élection présidentielle, le Commonwealth a été un champ de bataille central pour les allégations de fraude électorale.

Les priorités de Mastriano, telles qu’énumérées par sa campagne, se sont concentrées sur de nombreux problèmes culturels que les républicains ont tenté de tirer parti pour augmenter la participation cette année. Il a déclaré qu’il voulait inverser les politiques de l’ère Covid sous Wolf, et a ajouté qu’il prévoyait de lutter contre la “tyrannie médicale” et de mettre immédiatement fin à toutes les exigences en matière de vaccins et de masques lorsqu’il est entré en fonction. Il a également vanté les plans visant à protéger les droits du deuxième amendement, à interdire l’enseignement critique de la théorie raciale et à interdire aux femmes trans des vestiaires et des sports pour femmes.

Shapiro, quant à lui, a assuré à ses partisans qu’en tant que gouverneur, il opposerait son veto à toute restriction sur le vote par correspondance et nommerait un secrétaire d’État partageant les mêmes idées pour affirmer cette protection. Shapiro a également déclaré qu’il créerait une inscription électorale automatique et le jour même pour les Pennsylvaniens.