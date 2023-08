Josh Seiter nie toute implication dans le canular de la mort : regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : ABC

Josh Seiter, 36 ans, nie avoir quelque chose à voir avec le canular mortel survenu sur son compte Instagram cette semaine. L’ancien Célibataire La star a déclaré qu’il lui avait fallu 18 heures pour annoncer qu’il était bel et bien vivant, car sa principale priorité était de découvrir qui avait publié une fausse déclaration annonçant son faux décès. « Je ne suis pas une célébrité, du moins dans mon esprit. Je ne suis pas célèbre. Je n’ai pas d’équipe qui publie des déclarations », a-t-il déclaré. TMZdans une interview sur le canular.

Josh s’est également décrit comme une « victime » du canular insensible et s’est excusé d’avoir mis presque une journée à confirmer qu’il allait bien. « Je suis désolé, je ne suis pas parfait. Je suppose que j’aurais pu faire quelque chose, à part aller sur Instagram pour essayer de prouver que j’étais en vie », a-t-il expliqué. « Mais je n’ai pas eu d’expérience avec ça. »

« J’ai fait de mon mieux. Et je suis désolé pour tous ceux qui ont été blessés par cette personne. Je suis une victime. Et il y a aussi des victimes», a-t-il poursuivi. « C’est triste, il y a eu des hommages qui ont augmenté, mais je ne suis pas responsable de ça. »

Les dernières déclarations de Josh font suite à son ex-petite amie Monica Beverly Hillz l’a accusé de faire partie du canular. Dans une déclaration qu’elle a publiée le 29 août, elle a écrit qu’elle était « heureuse d’apprendre » que Josh était en vie, mais qu’elle était « tellement en colère » à propos de ce qu’il aurait fait. « C’est exaspérant que tant de gens qui se soucient de Josh aient été profondément affectés par cela », a écrit Monica au début de sa déclaration, avant de dire qu’elle pensait qu’il était « capable de réaliser ce coup en tant qu’homme blanc cisgenre ».

Les abonnés de Josh ont été choqués et attristés par ce qu’ils pensaient être une annonce de décès légitime sur sa page de médias sociaux, plus tôt cette semaine. Il y a eu des spéculations immédiates selon lesquelles la « mort » était liée à ses problèmes de santé mentale, dont il a été très ouvert au fil des ans, et des hommages ont commencé à être publiés partout sur Instagram et au-delà. Dix-huit heures après la publication de la déclaration de décès, Josh a publié une vidéo assurant qu’il était bel et bien vivant.

« Comme vous pouvez le voir, je suis bien vivant », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Mon compte a été piraté. Depuis 24 heures, j’essaie désespérément d’y entrer. Quelqu’un faisait une blague cruelle et se moquait de ma maladie mentale et des luttes que j’ai traversées contre la dépression et les tentatives de suicide. Il s’est en outre excusé pour la « confusion » et a révélé qu’il cherchait à savoir qui était responsable de la publication de la fausse déclaration.