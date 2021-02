Josh Seiter de la Bachelorette sortant avec la star de Love After Lockup, Lizzie Kommes, après sa séparation de 90 Day Fiance alun

Josh Seiter de THE Bachelorette est passé de la star de 90 Day Fiance Yolanda Leak et sort maintenant avec Lizzie Kommes de Love After Lockup.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Josh, 33 ans, a révélé que Lizzie, 43 ans, lui avait envoyé un message sur Instagram il y a des semaines, alors qu’il était immédiatement attiré par la star de télé-réalité.

Josh, qui est apparu dans la saison de Kaitlyn Bristowe La bachelorette, a déclaré: «Nous avons parlé et elle a demandé ce qu’était un mec sexy comme moi en célibataire. J’ai expliqué que je venais de sortir d’une mauvaise relation avec Yolanda. Elle a dit qu’elle venait de sortir d’une mauvaise relation aussi.

Josh a admis qu’il était «sceptique au début», car la feuille de rap de Lizzie comprend six arrestations de conduite sous l’influence et plus.

Mais il a poursuivi: «Je crois vraiment qu’elle a changé sa vie et n’est plus cette personne.

«Elle a un grand sourire et j’aime ses tatouages. Mais elle est aussi drôle, un peu plus âgée que je préfère, terre à terre et a une personnalité dominante. J’ai tendance à être attiré par les types dominants car je suis moi-même timide. Nous cliquons simplement et cela fonctionne un peu parfaitement.

«Elle est rugueuse sur les bords et j’aime ça.»

Les deux doivent encore se rencontrer en personne, car ils vivent à deux heures l’un de l’autre et prévoient de se rencontrer à mi-chemin plus tard ce mois-ci.

Comme avec la relation de Josh avec Yolanda, il a attiré la haine des médias sociaux, comme l’ont fait les fans l’a accusé de sortir avec la gloire.

Josh a déclaré en réponse à la réaction: «Les gens adorent me détester et c’est bien parce que je sors avec Lizzie, pas les fans. Je ne peux pas empêcher ce que les gens pensent ou ressentent de moi, alors j’ai arrêté de m’en soucier il y a longtemps.

«Lizzie et moi avons une véritable connexion et si les gens ne peuvent pas être heureux pour nous, ils peuvent frapper des pierres. J’aime Lizzie pour la femme qu’elle est et j’aimerais penser qu’elle m’aime pour l’homme que je suis et le reste n’est que du bruit.

Josh proposé à Yolanda sur FaceTime après deux mois de rencontres et se rencontrer une seule fois.

Il a même eu un tatouage de sa fiancée d’alors, qu’il est actuellement en cours de suppression.

Il a dit qu’il allait prendre les choses «beaucoup plus lentement» cette fois-ci.

Josh a déclaré: «J’ai appris ma leçon avec Yolanda et les rencontres en ligne. Pas de tatouages ​​cette fois, et je vais en fait rencontrer Lizzie en personne dès le début afin que nous puissions passer du temps ensemble et apprendre à nous connaître en personne.

«De plus, je ne proposerai pas de proposition de sitôt, et si je le fais, ce sera en personne, pas par la poste, mais cela n’arrivera pas avant un moment.»

Lizzie a annoncé jeudi leur relation sur Instagram.

Elle a sous-titré un selfie de Josh: «Je voulais juste dire que c’est officiel que je suis une relation incroyable avec ce gars @josh_seiter_official il me fait rire, il est totalement adorable et regarde le corps chaud. #heureux à nouveau # bombasse🔥 #copain #Fais moi rire #sexy. «

Vendredi, Josh a confirmé la romance lui-même, comme il l’a écrit à côté d’une belle photo de Lizzie, qui est apparue dans la saison 2 de Love After Lockup: « Dix jours avant que je puisse voir ma reine 🥰. »