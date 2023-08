Josh Seiter, candidat au « Bachelorette », est « bien vivant », affirme que son compte a été piraté

L’ancienne star de télé-réalité Josh Seiter a informé ses fans mardi qu’il était « bien vivant » à la suite d’un message partagé lundi sur son « décès soudain ».

« Mon compte a été piraté », a affirmé Seiter dans une vidéo mise en ligne sur son compte de réseau social. « Cela fait 24 heures que j’essaie désespérément d’y entrer. »

« Quelqu’un a fait une blague cruelle et s’est moqué de ma maladie mentale et des luttes que j’ai traversées contre la dépression et les tentatives de suicide, et je suis désolé pour toute la douleur qu’ils ont causée en publiant ce message », a-t-il ajouté.

Lundi, son compte a partagé dans un message supprimé depuis : « C’est avec le cœur extrêmement lourd que nous partageons la tragique nouvelle du décès inattendu de Joshua. »

Seiter a évoqué l’incident de piratage présumé dans une vidéo publiée mardi matin.

« Je viens de revenir sur mon compte. Je vais faire tout ce que je peux avec mon équipe pour essayer d’identifier qui est derrière tout cela, mais encore une fois, je m’excuse pour la confusion », a déclaré Seiter. « Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que d’autres faits arriveront. Merci les gars. »

Les représentants de Meta n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lundi, le message supprimé depuis déclarait : « Comme tous ceux qui l’ont connu peuvent en témoigner, Joshua était une lumière incroyablement brillante dans un monde de plus en plus sombre. Même si notre chagrin face au décès de Joshua nous fait souffrir au-delà de toute mesure, nous trouvons du réconfort en sachant qu’il est enfin en paix. »

Le communiqué ne précise pas la cause du décès mais conclut ainsi : « Pour toute personne confrontée à une crise de santé mentale et ayant besoin d’aide, la ligne de vie 988 SMS fournit une assistance gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes en détresse, ainsi que des services de prévention et de crise. ressources. »

Les représentants de « The Bachelorette » n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

« Sa voix intrépide et son esprit indomptable ont aidé des milliers de personnes dans leurs moments les plus sombres à se sentir un peu moins seules », indique le message. « Nous espérons et prions pour que son esprit puisse continuer à vivre dans les images et les mots de cette page, que nous laisserons de côté pour le moment. »

Seiter discutait régulièrement de ses problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux. En juin, il a partagé un message célébrant trois ans et huit mois de sobriété.

En juillet, Seiter a partagé avec ses fans sur Instagram : « Quand j’avais 21 ans, j’étais complètement catatonique et interné dans un service psychiatrique. Quand j’avais 22 ans, j’ai essayé de me suicider. À 23 ans, j’ai suivi une thérapie par électrochocs. Plus tard cette année-là, j’ai exploité chaque un peu de force que j’avais et j’ai postulé à la faculté de droit.

Il a ajouté : « À 25 ans, j’ai obtenu mon diplôme de droit en premier de ma promotion. À 30 ans, je suis devenu l’un des défenseurs de la santé mentale les plus suivis en ligne et l’un des meilleurs créateurs sur OF. À presque 36 ans, la vie est presque parfaite. Jamais, » N’abandonnez jamais. Votre histoire n’est pas encore écrite. Chaque chapitre mène à une fin plus parfaite. Je le promets. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-TALK (8255).