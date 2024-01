Josh Radnor se marie | Divertissement

Josh Radnor s’est marié.

L’acteur de “How I Met Your Mother” n’arrive pas à croire à sa “grande chance” après s’être marié avec la psychologue Jordana Jacobs lors d’un “week-end enneigé rempli de bonheur” au Cedar Lakes Estate à Hudson Valley, New York, plus tôt ce mois-ci. .

Partageant une série de photos de leur grand jour, l’acteur de 49 ans a écrit sur Instagram : “Je me suis marié ! Il y a deux semaines. Dans un *léger* blizzard. C’était un incroyable week-end enneigé et rempli de bonheur.

“Je suis très reconnaissant envers tant de personnes que j’aime d’avoir fait le voyage à @thesistersofcedarlakes pour être avec nous. À @forgedinthenorth pour les photos extraordinaires. À @samspector pour les costumes extraordinaires.

“Mais surtout à Jordana. Je n’arrive pas à croire à ma grande chance de pouvoir appeler cette femme extraordinaire ma femme. (sic)”

Le couple s’est rencontré lors d’une retraite de méditation sonore en février 2022, où ils ont tous deux eu le sentiment d’avoir immédiatement trouvé la bonne personne pour eux.

Dans un nouveau profil pour le journal New York Times, les deux hommes ont expliqué qu’ils avaient rejoint une trentaine d’autres personnes pour ingérer un mélange psychédélique avant de s’allonger aux extrémités opposées d’une grande pièce avec des masques sur les yeux, et qu’ils avaient chacun reçu un message de leur subconscient.

Josh entendit une voix lui dire : « C’est elle. C’est votre femme.

Au même moment, Jordana demandait à son cœur ce qu’il « avait à lui dire ». Elle a dit qu’il avait répondu : « Vous connaissez cet homme là-bas de l’autre côté de la pièce, Josh ? Vous êtes attiré par lui.

Les deux hommes s’étaient rencontrés la veille au début de la retraite de trois jours à laquelle l’acteur de “Fleishman Is In Trouble” avait participé alors qu’il traversait une rupture douloureuse, tandis que le psychologue – qui était également en train de se remettre d’une relation brisée – se sentait ce serait « très puissant pour comprendre » qui elle est.

Lors de leur première rencontre, ils ont discuté pendant plus d’une demi-heure de l’amour, de la mort et du lien qui les unissait.

Josh a déclaré : « Nous venons de tomber dans une séance d’apprentissage très simple et amusante pour apprendre à vous connaître.

Mais si Jordana craignait que son approche soit trop « académique et intellectuelle », cela n’a fait qu’éveiller l’intérêt de Josh.

Il a déclaré : « J’ai besoin de plus d’expérience avec les deux. Je pensais que c’était une preuve d’une réelle profondeur. Je pensais qu’elle était formidable.

Une fois la retraite terminée, ils passent un mois à s’envoyer des SMS.

Josh a déclaré : “Nous étions constamment en contact, partageant ce que nous avions écrit et ce que nous avions réalisé. Pensées, sentiments, idées.”

L’acteur a ensuite déménagé à New York pour filmer “Fleishman Is In Trouble” et ils ont commencé à se fréquenter correctement, ce qui l’a conduit à s’installer définitivement dans la ville.

Le profil comprenait également des détails sur leur cérémonie de mariage, Josh devenant de plus en plus ému pendant ses vœux.

Il dit à son épouse : “Je regarde dans l’infini de tes yeux verts, je sais que le fait que je ne me sois pas marié jusqu’à présent n’était pas dû à un quelconque bris en moi.

“La vérité est que je ne me suis pas marié jusqu’à maintenant parce que je t’attendais.”