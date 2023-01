Josh Payne sécurise la carte PDC Tour à Q-School tandis que Fallon Sherrock reste en lice | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock est toujours en lice pour une Tour Card

Josh Payne a obtenu une carte de tournée PDC alors que la phase finale de la Q-School 2023 se poursuivait samedi, tandis que Fallon Sherrock reste également en lice.

Payne de Gravesend, vainqueur de deux titres de champion des joueurs, a rejoint Arron Monk et Graham Usher en passant par la UK Qualifying School pour obtenir des cartes de tournée automatiques alors qu’il remportait la victoire lors de la troisième journée à Milton Keynes.

L’ancien quart de finaliste de l’Open du Royaume-Uni n’a pas réussi à marquer un seul point jeudi ou vendredi, mais il a retrouvé le chemin de la victoire dans un style sensationnel à la Marshall Arena.

Il a traversé des combats épuisants contre Mark Challenger et Andy Boulton pour passer au troisième tour, où il a obtenu une moyenne de 99 dans une victoire blanchie contre Ryan Furness pour continuer sa charge.

Josh Payne a gagné samedi à Milton Keynes (Photo : Steven Paston/PA Wire)

Le joueur de 29 ans a également représenté Mark McGeeney et Conan Whitehead pour réserver un affrontement dans les quatre derniers contre Graham Hall, où il a produit des feux d’artifice tardifs pour progresser.

Il a presque atteint la perfection contre Hall, manquant le double 12 pour le neuf fléchettes avant de remporter la victoire en 10 fléchettes.

Cela a mis en place un affrontement critique contre Chris Quantock, et Payne s’est remis d’être 5-3 pour l’emporter avec des jambes de 13 et 15 fléchettes dans les phases finales.

Fallon Sherrock, vainqueur du Women’s World Matchplay, reste également en lice après sa course vers les huitièmes de finale.

Samedi, elle a battu Nathan Girvan, Thomas Lovely et Alec Small avant que Lee Evans ne la batte 6-3 pour empêcher Sherrock d’atteindre les quarts de finale.

Sherrock est actuellement 10e de l’Ordre du mérite de la Q School du Royaume-Uni avec cinq points. Pour gagner sa Tour Card, elle devra terminer dans les neuf premières.

Pour Sherrock, tout se résumera au dernier jour de Q-School

Hall et Dylan Slevin sont à égalité respectivement aux quatrième et cinquième places de l’Ordre du mérite britannique, tandis que les quarts de finalistes de samedi Evans et l’ancien champion du monde de la jeunesse Keegan Brown sont à sept points aux côtés du finaliste de vendredi Adam Warner.

Andy Hamilton, vice-champion du monde 2012, est également dans la course avec cinq points.

De Zwaan décroche un retour immédiat sur le circuit PDC

Pendant ce temps, à l’European Qualifying School, l’ancien demi-finaliste du World Matchplay Jeffrey De Zwaan a joué magnifiquement à Kalkar pour assurer un retour immédiat sur le circuit PDC, après avoir abandonné le top 64 mondial après le championnat du monde de fléchettes Cazoo.

Le Néerlandais n’a abandonné que 14 matchs en sept matches à Wunderland, battant son compatriote Maik Kuivenhoven 6-3 lors de la pièce maîtresse de samedi pour sceller l’affaire.

De Zwaan a lancé sa campagne avec une victoire catégorique 6-1 contre son compatriote néerlandais Stefan Schroder, avant de vaincre le Belge Remo Mandiau et le Japonais Yoshihisa Baba pour atteindre les huitièmes de finale.

Le joueur de 26 ans a ensuite tiré dans une moyenne de 107 pour éliminer le finaliste de vendredi Pascal Rupprecht 6-2, avant de passer devant Alex Spellman et Arjan Konterman de manière rapide.

Cela a mis en place une confrontation entièrement néerlandaise contre Kuivenhoven, et De Zwaan ne devait pas être refusé, évoquant des jambes consécutives de 13 fléchettes pour confirmer son retour dans le grand temps des fléchettes.

Cependant, Kuivenhoven – demi-finaliste vendredi – a déjà fait assez pour garantir une Tour Card via l’Ordre du mérite européen Q-School, il célèbre donc également un retour instantané dans les rangs professionnels aux côtés de De Zwaan.

Comment gagner une Tour Card Le quatrième jour de Q-School dimanche offrira une dernière chance aux joueurs de gagner des cartes de tournée.

Chacun des gagnants quotidiens de la phase finale reçoit une carte Tour.

En plus des gagnants de dimanche, 19 autres Tour Cards seront attribuées au prorata aux joueurs des ordres de mérite respectifs britannique et européen de la Q-School après le quatrième jour – 10 en Europe et neuf au Royaume-Uni.