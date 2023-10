Josh Paul, responsable du Département d’État, démissionne suite aux transferts d’armes entre les États-Unis et Israël

Le responsable, Josh Paul, était directeur des affaires parlementaires et publiques au Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État, qui s’occupe des transferts d’armes. Son départ marque une rare mesure d’inconfort interne face au soutien solide de l’administration à Israël, le plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient. Plus largement, il s’agissait d’une manifestation publique inhabituelle de dissidence au sein de l’appareil de politique étrangère du président Biden, qui s’est efforcé d’empêcher que de telles expressions de frustration ne se manifestent.

Un responsable du Département d’État qui a travaillé sur les transferts d’armes vers des puissances étrangères a démissionné mercredi en raison de la gestion par l’administration Biden du conflit en Israël et à Gaza, déclarant qu’il ne pouvait pas soutenir une nouvelle aide militaire américaine à Israël et qualifiant la réponse de l’administration de « réaction impulsive » basée sur « faillite intellectuelle ».

Paul a passé plus de 11 ans à ce poste, qui coordonne les relations avec le Congrès et la messagerie publique pour un bureau clé chargé de l’aide militaire. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter de continuer à exercer un travail qui, selon lui, contribuait à la mort de civils palestiniens.

« Notons absolument l’horreur de ce qu’a fait le Hamas et son ampleur. Et c’est pourquoi je crains l’ampleur de la réponse israélienne potentielle ou de la réponse israélienne en cours », a déclaré Paul dans une interview. « Je reconnais le droit du gouvernement israélien à réagir et à se défendre. Je suppose que je me demande combien d’enfants palestiniens doivent mourir dans ce processus. »

Paul a déclaré que la solide assistance militaire américaine à Israël donnait effectivement au pays le feu vert pour faire ce qu’il voulait contre Gaza, quel que soit le bilan civil. Le gouvernement israélien a déclaré qu’il envisageait de détruire le Hamas et a demandé aux habitants de la ville de Gaza et du nord de Gaza de se déplacer vers le sud, une demande qui, selon les observateurs de l’ONU, créerait un désastre humanitaire.

Le Département d’État a refusé de commenter, citant la politique relative aux discussions sur les questions de personnel. Le secrétaire d’État Antony Blinken a passé la semaine dernière à jouer à la marelle au Moyen-Orient dans le but de susciter un soutien régional au droit d’Israël à se défendre et d’éviter une guerre régionale, mais aussi de pousser Israël à respecter les préoccupations humanitaires à Gaza.

Biden, en visite en Israël mercredi, a déclaré que les États-Unis « se tiendraient à vos côtés ». Mais il a exhorté les Israéliens à faire une distinction entre les Palestiniens et le Hamas et à minimiser les pertes civiles.

« Il n’y a aucun doute sur celui-ci. Il n’y a pas de place pour une dissidence substantielle au sein du système sur ce point. Et c’est ce qui m’a amené à prendre ma décision », a-t-il déclaré. Il a déclaré qu’il n’y a pas eu un seul moment déclencheur qui a conduit à sa démission mercredi, simplement le sentiment d’être partie prenante à une série de décisions avec lesquelles il n’était pas d’accord et qu’il se sentait impuissant à influencer.

Bien que le Bureau d’État des affaires politico-militaires ait également joué un rôle majeur dans les transferts d’armes vers l’Ukraine après l’invasion russe l’année dernière, la formation universitaire et la carrière de Paul sont depuis longtemps liées à Israël et aux territoires palestiniens. Il a rédigé son mémoire de maîtrise sur le contre-terrorisme israélien et les droits civiques, a-t-il déclaré, et a travaillé à Ramallah, en Cisjordanie, sur la gouvernance du secteur de la sécurité avec l’Autorité palestinienne. Et, dans sa lettre de démission, il a déclaré qu’il entretenait « des liens personnels profonds avec les deux parties au conflit ».