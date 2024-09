Josh O’Connor sera la vedette du prochain film de Kelly Reichardt, « The Mastermind »

EXCLUSIF: Josh O’Connor devrait jouer dans le prochain film de Kelly Reichardt Le cerveau. Reichardt écrira et réalisera le film dont le tournage devrait débuter cette année.

Le film se concentre sur un vol d’œuvres d’art audacieux sur fond de guerre du Vietnam.

Les producteurs du film sont Neil Kopp, Anish Savjani et Vincent Savino de filmscience. MUBI finance le film et le distribuera dans certains territoires, conservant les droits en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique latine, en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Turquie et en Inde, tandis que The Match Factory gère les ventes mondiales restantes. UTA Independent Film Group a assuré le financement du film.

Filmscience a produit tous les films de Reichardt depuis Vieille joie et ce sera la deuxième fois que MUBI travaille avec Reichardt, ayant acquis tous les droits internationaux (hors États-Unis et Chine) pour Première vache en 2021. MUBI est sorti Première vache en salles au Royaume-Uni et en Irlande une fois que les cinémas ont rouvert pendant la pandémie, et en partenariat avec des distributeurs locaux dans de nombreux autres territoires pour permettre les sorties en salles. Première vache également diffusé en exclusivité sur le service de streaming de MUBI dans plusieurs pays.

L’acteur primé aux Emmy Awards connaît une autre année faste en co-vedette dans le film d’Amazon MGM Studios Les challengers aux côtés de Zendaya et Mike Faist. On peut le voir ensuite aux côtés de Kate Winslet dans le drame Lee et suit cela avec le Couteaux sortis film, Réveille-toi, Dead Man. D’autres crédits incluent La Chimère et PBS Rome et Juliette.

Reichardt est représenté par UTA et Sloss Eckhouse Dasti Haynes LawCo. O’Connor est représenté par CAA, Independent Talent Group et Johnson Shapiro Slewett & Kole