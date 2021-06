Josh Naylor de Cleveland est parti à la suite d’une collision sur le terrain de la MLB

Les collisions sur le terrain sont l’une des situations les plus effrayantes du baseball, à tous les niveaux. Un jeu impliquant le voltigeur de Cleveland Josh Naylor et le joueur de deuxième but Ernie Clement a confirmé cette vérité dimanche et a laissé Naylor dans une douleur intense.

En fin de quatrième manche, Jorge Polanco des Twins du Minnesota a levé un blooper d’échec dans le champ droit peu profond. Clément a couru en levant les yeux, comme Naylor l’a remarqué juste au moment où ils étaient sur le point de se heurter et a tenté de s’écarter.

Naylor s’est retourné après l’impact et il est tombé maladroitement, le bas de sa jambe droite coincé sous le reste de son corps. Il s’est ensuite tordu de douleur alors que Clément s’agenouillait à côté de lui et se couvrait le visage avec son gant.

Naylor a été transporté hors du terrain.

(Avertissement : les lecteurs peuvent trouver la vidéo suivante dérangeante.)

(AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT POUR LA VIDÉO)

Naylor, un ancien choix de repêchage de première ronde des Marlins de Miami, a fait irruption dans la cour des grands avec les Padres de San Diego en 2019. La saison dernière, il a été échangé à Cleveland et frappait 0,255 avec sept circuits.