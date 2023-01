Josh Morrissey des Jets de Winnipeg montre pourquoi il est capitaine

Josh Morrissey a fait croire aux Jets.

C’est l’histoire la plus simple qui puisse être racontée à propos de la victoire de 4-2 de Winnipeg contre St. Louis lundi soir.

Après 40 minutes de hockey solide à cinq contre cinq, entrecoupées de la conversion des Blues sur l’un des deux avantages numériques et de l’absence des Jets sur six, Winnipeg a amorcé la troisième période dans un trou de 1-0. Deux minutes et deux secondes après le dernier cadre de Winnipeg pour égaliser le match, Nikita Alexandrov a doublé l’avance de St. Louis. Les Jets avaient assez bien joué pour se donner une chance de gagner, brûlé suffisamment d’occasions pour se donner une chance de perdre et avaient toutes les raisons de croire que leur séquence de trois défaites était en passe de devenir quatre.

Morrissey a refusé d’accepter cela.

Moins d’une minute après le but 2-0 d’Alexandrov, Morrissey a capté une passe de Saku Maenalanen dans sa propre zone, donnant le coup d’envoi d’un long deux contre un avec Morgan Barron. Alors que les Blues se précipitaient pour récupérer, Morrissey a pris la ligne bleue de Saint-Louis, a regardé une passe et a tiré un coup si fort qu’il a fait oublier à Jordan Binnington qu’il canalisait 2019.

« (Le but de Morrissey) vient de renverser tout le match en notre faveur », a déclaré l’entraîneur-chef Rick Bowness après le match. “C’était un sacré coup et une grande ruée.”

Mais ce n’était pas assez.

Morrissey, non content d’un but marquant, a porté sa célébration directement à la foule. Les poings battants, les yeux enflammés, Morrissey a appelé les fans qui avaient été silencieux toute la nuit après avoir hué l’effort apathique des Jets deux nuits avant celui-ci.

“Allons f —— allons-y!” beugla-t-il. “Allons f—— va!”

La foule a hurlé. Les Jets est allé. Mark Scheifele a marqué un beau but, mis en place par Nikolaj Ehlers et Kyle Connor sept minutes plus tard. Vingt et une secondes plus tard, Morrissey a encore marqué. Morrissey a bloqué son troisième tir du match contre le tireur d’élite des Blues Vladimir Tarasenko. Les Blues ont demandé un temps mort, ont retiré Binnington et Scheifele a bloqué le dernier effort de Brayden Schenn avant de se précipiter sur la glace pour terminer dans un filet vide.

Les faiseurs de différence de Winnipeg? Trouvé.

Et Morrissey est celui qui les a trouvés.

“Josh a joué de manière fantastique ce soir”, a déclaré Scheifele. «Il le fait toujours et il a été récompensé. Quelques gros buts de sa part, et il nous a menés ce soir à coup sûr.

C’était le deuxième des deux “fricks” qu’un Scheifele enflammé, le célèbre non-utilisateur de langage grossier qu’il est, avait lâché sur nous dans sa mêlée d’après-match.

J’ai donc demandé si la joie furieuse, débridée et débridée de Morrissey l’avait déclenché.

“Oui, je pense que c’était énorme”, a déclaré Scheifele. “C’est de cela qu’il s’agit dans le jeu. Tu dois t’exciter, tu dois t’intensifier et faire participer la foule.

Quatre jours avant de marquer le but qui a déclenché le retour de Winnipeg contre St. Louis, j’ai perçu une tension à Morrissey que je n’avais jamais vue auparavant.

C’était un entraînement vendredi après-midi, le lendemain de la décevante défaite 3-2 des Jets contre Buffalo. J’avais demandé à Blake Wheeler si le fait d’avoir environ 40 matchs de bonne bande de match donnait à Winnipeg plus de confiance qu’il reviendrait à jouer « dans le bon sens » qu’il ne l’avait fait la saison dernière. Wheeler semblait d’accord avec la prémisse.

“Je ne pense pas que l’année dernière nous ayons même eu une identité de ce à quoi cela ressemblait. Nous gagnions quelques matchs et c’était génial, mais nous ne savions pas exactement pourquoi ni vers quoi revenir », a déclaré Wheeler, avant d’ajouter que les Jets de cette année savent qui ils sont et ce qu’ils doivent faire pour réussir. .

Morrissey a parlé après Wheeler. Il n’aurait pas eu ce contexte. J’espérais sa perspicacité sur le même sujet, alors je lui ai posé la même question.

“Y a-t-il un sentiment de confiance plus facile, sachant que pendant environ 40 matchs, vous avez joué à votre nom, peut-être par rapport à l’année dernière où il y avait un peu plus de hauts et de bas?”

“Tu veux dire les 10 derniers, nous n’avons pas été bons, à ton avis ?” demanda Morrissey.

“Probablement depuis Vancouver, la victoire, je pense que (les choses) se sont probablement encore échappées dans le match de Detroit jusqu’à maintenant, c’est mon point de vue”, ai-je dit.

“D’ACCORD. C’est une longue année. Nous essayons de construire tout le temps et nous essayons d’améliorer notre jeu. Comme je l’ai dit, nous sommes sur une période de hockey chargée. Beaucoup de matchs, nous avons joué beaucoup de hockey sur la route et c’est là que les leçons que vous apprenez maintenant feront de vous une meilleure équipe à mesure que vous avancez. Ce qui est bien, c’est que nous avons trouvé des moyens de gagner des matchs pendant cette période où nous n’avions pas notre meilleur matériel. Cela va juste faire de nous une meilleure équipe à l’avenir. Nous aimerions retrouver notre identité d’agressivité, de confiance et de rythme et ce fanfaron que nous voulons être nos principaux attributs.

Plus tard, lorsqu’on lui a demandé quelles leçons de sa carrière il pourrait tirer de la chute des Jets, Morrissey a souligné sa confiance en ses coéquipiers.

« C’est comme si nous sonnions un peu l’alarme ici. Je ne pense pas que ce soit le cas », a-t-il déclaré. « Nous avons une excellente équipe de hockey ici et nous croyons en nous.

Savez-vous ce que cela fait d’entendre Morrissey prendre la défense de son équipe tout en repoussant la comparaison critique de la saison dernière ?

Je pouvais sentir le sentiment de fierté de Morrissey, sa protection envers ses coéquipiers et sa sagesse pour changer la portée de la conversation. Au lieu de se concentrer sur une journée, une semaine ou même une période de deux semaines de mauvais jeu, Morrissey a parlé de l’identité de Winnipeg et de la façon dont il voulait que son équipe joue à l’avenir. Il n’a pas esquivé les luttes des Jets et n’a pas semblé s’en contenter. Le moment était tendu, pas de manière combative mais d’une manière qui soulignait l’importance de bien faire passer le message.

Plus directement : J’avais l’impression de parler au capitaine des Jets.

Merci de @TNYouthFDN & @NHLJets pour tout ce que vous faites pour aider les jeunes MB à atteindre leur plein potentiel physique, social et émotionnel. C’était très agréable hier soir d’avoir le privilège de rencontrer vos excellents leaders sur glace avec @jossreimer & 2 de mes jeunes adultes préférés. Allez les jets allez !!! pic.twitter.com/Nn1MnDaoqU — Cynthia Carr MPA, MSc, ICD.D (@ccarr39) 27 janvier 2023

Morrissey et ses coéquipiers ont suivi l’entraînement de vendredi avec une défaite de 4-0 contre Philadelphie, ce qui a laissé son entraîneur se demander où étaient passés les faiseurs de différence de Winnipeg. Bowness était tellement inquiet qu’il a réécrit la carte de l’alignement de Winnipeg avant le match de lundi, envoyant des messages clairs et dévastateurs à ses meilleurs talents.

Sur le papier, Nikolaj Ehlers était sur la quatrième ligne (bien qu’il ait terminé quatrième en temps de glace à forces égales). Adam Lowry est devenu le centre de deuxième ligne de Winnipeg (bien qu’il ait fini par jouer derrière Scheifele et Dubois.) C’était un sacré message – un message qui semblait être ressenti et compris par les joueurs – mais le message lui-même n’était pas suffisant. Les faiseurs de différence de Winnipeg devaient réagir.

Telle était l’ampleur du moment de Morrissey. S’il y avait jamais eu un match pour que les mauvaises habitudes sortent, une défaite 2-0 à 18 minutes de la pause des étoiles aurait été la bonne. Oubliez tous les mélanges de lignes, les postures d’avant-match, les questions posées aux joueurs par les médias au cours des derniers jours. Le jeu lui-même avait demandé si quelqu’un pouvait profiter du moment dévastateur que St. Louis avait doublé son avance et en faire quelque chose de bien.

“Vous pouvez sentir la tension dans la patinoire”, a déclaré Morrissey. “Évidemment, les fans s’en prennent à nous et parfois à juste titre, c’est sûr. Mais nous avons une super équipe, nous avons un super groupe de gars ici et c’était comme si nous jouions un très bon match ce soir et que nous n’étions pas récompensés, alors j’ai essayé d’avoir un peu d’émotion.

Il avait parlé, il avait marché, il avait tiré, marqué, célébré et pris son cœur directement dans la foule. Allons f—— allons.

Les réflexions de Morrissey sur sa propre célébration ?

“Je me suis juste évanoui”, a-t-il déclaré. « Nous sommes une équipe dangereuse à domicile lorsque nous avons les fans derrière nous. Et comme je l’ai dit, ils avaient parfaitement le droit d’être sur nous lors des derniers matchs. Mais c’était un peu comme, d’accord, un est entré, nous attendions juste que cela se produise, allons-y, mettons le gaz et mettons-les derrière nous et faisons de l’arène difficile dans laquelle il doit jouer.

Lorsqu’un joueur ressent la vérité d’un moment, en dit les bonnes choses et joue comme Morrissey a joué, ce joueur devient un leader.

Lorsqu’ils font l’appel aux armes que Morrissey a fait – et que leurs coéquipiers les suivent – ​​ces joueurs deviennent capitaines.

“Ils étaient tellement déterminés aujourd’hui. Je pouvais dire ce matin lors de la rencontre qu’ils étaient absolument déterminés à faire tout ce qu’ils pouvaient pour gagner ce match », a déclaré Bowness. « Et s’il a fallu en avoir quatre en troisième période, eh bien c’est ce qu’il a fallu.

Ne fais pas d’erreur. Il a fallu du cran, du gardien de but et du dévouement de joueurs moins annoncés. Barron, Gagner, Maenalanen et bien d’autres devraient tous être célébrés. Neal Pionk, dont le jeu défensif a suscité des critiques cette saison, a remporté la rondelle qui est devenue le but de Morrissey. Chaque instant compte.

Sans Morrissey, ces moments sont des victoires morales.

