Josh McGuire: l’homme de glace des Warrington Wolves vient pour la saison 2023 de Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Josh McGuire a déménagé à Warrington du côté de la LNR St George Illawarra

En ce qui concerne les sports que vous associez le plus à l’Australie, il est probable que le hockey sur glace figurerait assez loin dans la liste, voire pas du tout.

Pourtant, si les choses avaient fonctionné différemment, les patinoires d’Amérique du Nord auraient bien pu être là où la nouvelle signature des Warrington Wolves, Josh McGuire, exerçait son métier de sportif professionnel plutôt que la LNR et maintenant la Betfred Super League.

C’est pendant une période à Lismore, en Nouvelle-Galles du Sud, qu’un jeune McGuire a d’abord attaché ses patins et a ensuite été repéré pour potentiellement passer un procès avec les Canucks de Vancouver de la LNH. Cependant, le fait d’aborder la ligue de rugby à l’âge de 14 ans lui a rapidement donné une nouvelle direction sportive.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Tout a commencé comme saisonnier”, a déclaré McGuire Sports du ciel sur la façon dont il est entré dans le hockey sur glace. “J’ai aussi joué au baseball, donc c’était le sport de plein air et le hockey était le sport d’intérieur.

“J’ai quitté le hockey, puis j’ai commencé à jouer au rugby à l’école et j’ai fait la transition de cette façon.

“Je pense que le physique et la vitesse des jambes ont aidé, mais c’était un sport assez rapide et agressif, tellement important.

“Quand vous êtes un petit enfant, vous voulez juste vous retrouver avec les gars, alors c’est ce que c’est.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible McGuire explique pourquoi il a choisi de signer pour les Warrington Wolves et de suivre les traces de l’icône de la ligue de rugby Adrian Morley McGuire explique pourquoi il a choisi de signer pour les Warrington Wolves et de suivre les traces de l’icône de la ligue de rugby Adrian Morley

En dépit d’être un débutant relativement tardif dans la ligue de rugby, McGuire a montré suffisamment d’aptitudes pour le sport pour être signé par le club de la ville natale Brisbane Broncos, progressant dans leur configuration U20 et représentant le Queensland au niveau du groupe d’âge avant de faire ses débuts dans la LNR. en 2009.

Depuis lors, l’attaquant a également joué pour les North Queensland Cowboys et les St George Illawarra Dragons, ainsi que pour représenter l’équipe complète du Queensland à 14 reprises dans State of Origin et a remporté huit sélections pour l’Australie.

Le joueur de 32 ans suit maintenant les traces de l’un de ses héros d’enfance en déménageant à Warrington, Adrian Morley ayant passé sept saisons réussies au stade Halliwell Jones après avoir signé avec Sydney Roosters, et McGuire est plein de respect pour ce que le récent intronisé au Hall of Fame de la Rugby League.

“Moz était probablement l’un de mes joueurs préférés en grandissant”, a déclaré McGuire. “Je ne sais pas imiter ce qu’il a fait dans le jeu parce que c’est un joueur spécial et, à mon avis, probablement l’un des plus grands attaquants de l’ère moderne à avoir joué.

Morley a connu un sort réussi avec Warrington

“Si je peux venir ici et avoir un impact positif sur ce groupe et ce club, si je peux laisser cet endroit meilleur qu’il ne l’était quand je suis arrivé ici, alors c’est une bonne chose.

“C’était la façon dont il menait ses affaires. Tout le monde parle de ce qu’il était sur le terrain, mais en dehors du terrain, c’était un homme très humble et gentil qui s’entraînait dur et faisait son travail. Je ne pense pas avoir jamais entendu quelqu’un dire du mal de lui au sein de ses équipes de football.”

McGuire avait initialement eu des discussions avec St George Illawarra sur la prolongation de son séjour là-bas pour 2023 ainsi que des offres d’autres clubs de la LNR étant sur la table, et bien qu’il ait espéré jouer en Super League un jour, il ne s’attendait pas à ce que cela vienne quand ça faisait.

C’est lors de la ronde magique de la LNR au stade Suncorp en mai qu’il a rencontré le directeur général de Warrington, Karl Fitzpatrick, et c’est une rencontre qui a mis les roues en mouvement pour qu’il rejoigne les Wolves pour un contrat de deux ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Wilkin, spécialiste de la ligue de rugby de Sky Sports, explique ce que le “grand coquin” McGuire ajoutera au pack des Warrington Wolves lors de la saison 2023 de la Betfred Super League Jon Wilkin, spécialiste de la ligue de rugby de Sky Sports, explique ce que le “grand coquin” McGuire ajoutera au pack des Warrington Wolves lors de la saison 2023 de la Betfred Super League

“C’était une rencontre fortuite”, se souvient McGuire. “J’étais en train de prendre un café avec quelqu’un d’autre à la ronde Magic et je suis tombé sur Karl Fitzpatrick et [Wolves director] Mike Lomax. Nous avons discuté, une chose en entraînant une autre et nos idées et nos réflexions sur le football se sont alignées.

“Il n’avait pas vraiment besoin de trop le vendre parce que j’avais déjà une idée juste, mais vous voulez être entouré de bonnes personnes et Karl fait partie de ces bonnes personnes qui aiment le club et ont toutes les bonnes intentions.

“Tout ce qu’il veut, c’est voir ses joueurs et ce club avoir du succès, et il y a beaucoup de bonnes personnes en arrière-plan ici qui veulent la même chose. Personne n’est content de ce qui s’est passé l’année dernière et c’est un groupe très affamé à le moment.”

McGuire est l’un des deux grands attaquants de la LNR à rejoindre les Wolves pour 2023 avec l’ancien coéquipier des Dragons Paul Vaughan alors que l’équipe de Daryl Powell vise à rebondir après une année extrêmement décevante qui les a vus terminer 11e en Super League.

McGuire a remporté huit sélections pour l’Australie

Mais alors que c’est le rugby qui a amené McGuire sur ses côtes, lui, sa femme et ses trois enfants trouvent également de quoi les engager en dehors du terrain.

“Mes enfants adorent l’école; nous sommes ici depuis quelques semaines maintenant et nous aimons vraiment le style de vie”, a déclaré McGuire.

“Les gens ici ont été fantastiques, c’est tellement diversifié sur le plan culturel et l’histoire d’être en Angleterre – c’est beaucoup plus ancien que l’Australie, évidemment. Vous avez des bâtiments ici plus anciens que notre pays, donc c’est agréable et culturellement assez épanouissant.

“Je pense que c’est important pour mes enfants. Quand ils seront un peu plus âgés au lycée, où qu’ils soient, ils pourront dire qu’ils ont été ici, qu’ils ont fait ça et qu’ils ont vu ça. C’est enrichissant pour eux d’avoir ces expériences de vie en grandissant.”