Josh McDearmon, étudiant de première année à Morrison, donne le coup d’envoi au vainqueur du match pour étourdir Princeton, le mieux classé – Shaw Local

Une nuit où la pleine lune s’est levée sur Bryant Field, un joueur de première année qui n’avait jamais joué au football auparavant a remporté le match pour Morrison.

L’étudiant de première année Josh McDearmon a lancé un panier de 27 verges dans les dernières secondes pour amener les Mustangs à une victoire surprise de 22-21 contre Princeton, classé n ° 1 de la classe 3A de l’Associated Press.

C’était la dernière chose que McDearmon, joueur de football de formation, aurait pensé faire en se réveillant vendredi matin. Il était un facteur d’avant-match si obscur que son nom ne figurait pas sur la liste de Morrison.

« Non, pas du tout », a déclaré McDearmon, qui a passé les quatre dernières années à jouer au football. «C’était beaucoup de pression, je suppose. Je devais juste me fixer comme objectif de réaliser ce panier.

Josh McDearmon (Kevin Hiéronymus)

L’entraîneur de Morrison, Nathan Vandermyde, savait que son équipe serait prête à relever le défi d’affronter les Tigers, classés n°1.

« Nous savions qu’en entrant, c’était un adversaire de qualité », a-t-il déclaré. «Ils avaient des gars à chaque endroit, mais j’avais confiance en mes gars et je leur ai dit toute la semaine: ‘Nous pouvons faire du bruit.’ Nous pouvons faire quelque chose.

«Je veux qu’ils profitent de ça ce soir et qu’ils se préparent ensuite à travailler la semaine prochaine. Juste un tremplin vers où nous voulons aller.

Les Tigers (1-1) ont pris une avance de 21-19 à 45 secondes de la fin lorsque le quart-arrière junior Will Lott les a menés au but avec deux passes, dont une frappe de 30 verges contre son camarade de classe Noah LaPorte avec seulement 45 secondes à jouer. Carlos Benavidez a ajouté le PAT.

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré que Lott avait eu un « jeu courageux qui restait dans la poche » lors de la passe de touché.

Chase Newman a remplacé le quart-arrière Colton Bielema, qui est parti avec une crampe, et a rapidement lancé une passe de 30 verges à Daeshaun McQueen pour mettre les Mustangs à portée de frappe au Princeton 10 avec huit secondes à jouer.

« Je savais que nous devions tenter notre chance, il restait 16 secondes. Mon Dieu, je suis content que le tir ait fonctionné », a déclaré Vandermyde.

C’est à ce moment-là que Vandermyde s’est tourné vers son étudiant de première année, McDearmon, pour remporter le match, même s’il ne l’avait jamais vu dans une situation de jeu auparavant.

« Nous n’avons pas eu l’occasion de bien le voir la semaine dernière avec la chaleur parce que nous étions à l’intérieur comme tout le monde dans tout l’État », a déclaré Vanderhyde. « Nous l’avons repoussé d’une semaine, mais oui, il est sorti. Il joue au football depuis quelques années. (Nous avons pensé) absolument, jetez-le dedans.

« Je ne peux pas dire que c’était dans le plan de match de descendre et de marquer un panier gagnant, mais j’ai demandé un temps mort, je l’ai amené et j’ai dit : ‘Hé, tu as compris ?’ Il a dit : « Ouais, je l’ai compris. » Parfait, mettez-le là-bas et il l’a percé.

Ce fut une défaite difficile pour Princeton deux jours seulement après avoir décroché la première place en 3A. Trois interceptions et huit pénalités pour 90 yards, dont une interférence de passe, se sont avérées trop coûteuses à surmonter.

« Nous vivons le même scénario chaque semaine. Lorsque nous sommes sortis, nous ne jouions pas les pièces que nous étions censés diriger », a déclaré Pearson. « Lorsque vous avez la cible dans le dos, vous obtiendrez le meilleur de chaque équipe que vous affrontez. Malheureusement, nous avons vu ce qui arrive lorsque nous ne jouons pas notre meilleur match.

« Trop de pénalités, des erreurs d’exécution. Je ne sais pas qui était ce soir.

Ace Christiansen de Princeton court pour une course contre Morrison vendredi soir à Bryant Field. (Mike Vaughn)

Bielema a porté les Mustangs à une avance de 13-0 grâce à deux passes de TD. Il s’est connecté pour un score de 19 verges à Newman avec 4:50 à jouer au premier quart et une frappe de 58 verges à Brady Thompson lors du premier jeu du deuxième quart.

Les Tigers ont récupéré un score sur un touché d’un mètre exécuté par Ace Christiansen pour revenir à 13-7 à la mi-temps.

Casey Etheridge, qui a marqué quatre touchés lors de la victoire d’ouverture de la saison la semaine dernière à Monmouth-Roseville, a couronné une séquence de neuf jeux et 47 verges avec une course de 3 verges pour donner aux Tigers leur première avance de la soirée à 14-13. avec 6:52 à jouer au troisième quart.

Après qu’une interférence de passe sur Princeton ait envoyé les Mustangs au 36 des Tigers, Bielema a enchaîné avec une passe de touché lors du jeu suivant pour reprendre une avance de 19-14 avec 5:30 à jouer dans le match.

« Il semblait que les rebonds ne nous allaient pas dans le bon sens. En fin de compte, nous n’avons tout simplement pas joué notre meilleur match ce soir, a déclaré Pearson. « Chapeau bas à Morrison. Ils sont venus ici et ont joué un sacré match de football. J’avais l’impression qu’ils méritaient de gagner ce soir.

Morrison a remporté la rencontre contre Princeton en 1945, 7-6, et maintenant la dernière avec les Mustangs, quittant les Trois-Rivières l’année prochaine pour le NUIC. Les Tigres détiennent un avantage de 8-4 dans la série.