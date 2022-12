Josh Kelly bat Troy Williamson pour devenir le nouveau champion britannique des poids moyens légers | Nouvelles de boxe

Josh Kelly est devenu le nouveau champion britannique des poids moyens légers avec une victoire unanime aux points sur Troy Williamson à la Newcastle Arena.

Il s’agissait de la troisième victoire consécutive de Kelly, originaire de Sunderland, et de la toute première défaite de Willaimson, les juges l’ayant marqué 118-110, 119-109 et 119-111.

Williamson faisait sa deuxième défense sur le titre des poids moyens légers contre Kelly mais ne pouvait pas suivre son rythme, ses pieds rapides enlevant la capacité de Williamson à décrocher des tirs dès le premier tour.

La plus grande chance du champion en titre est survenue au quatrième tour alors qu’une grosse main droite a atterri, mais Kelly a grandi dans la rencontre et a montré son talent, sa confiance grandissant alors qu’il devenait plus clair que seul un KO garderait les mains de Williamson sur le titre.

La victoire est essentielle pour Kelly qui cherche à poursuivre son parcours dans les rangs après avoir perdu contre le Russe David Avanesyan en 2021.