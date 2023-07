Josh Johnasen, DKCU termine sa cinquième saison avec une performance offensive record – Shaw Local

DeKALB – L’attaquant de DeKalb County United, Josh Johansen, a déclaré que la victoire 5-0 de samedi contre le Rockford FC était la meilleure façon possible de terminer la saison.

Et c’était avant même qu’il ne sache comment lui et son équipe ont réécrit une poignée de records de buts.

« Nous avons eu une très bonne performance aujourd’hui », a déclaré Johansen, qui a réussi un tour du chapeau en première mi-temps. « C’est formidable de voir autant de personnes que possible assister aux matchs. Je pense que l’équipe s’est vraiment montrée aussi, s’est assurée que nous prenions soin de ce dont nous avions besoin dès le début et nous avons pu simplement le terminer de la meilleure façon possible.

«Nous savions tous ce que nous devions faire en venant ici juste pour finir aussi fort que possible. Nous voulions vraiment attaquer pour essayer de nous classer parmi les quatre premiers et je pense que cela se résumait au différentiel de buts. Donc, nous essayions juste d’obtenir autant de buts que possible, et battre des records en cours de route était plutôt cool. — Josh Johansen , attaquant du comté de DeKalb United

DKCU (5-4-1) a établi quatre records de pointage lors de la victoire de fin de saison sur le terrain de football de NIU. Johansen est devenu le premier joueur en six ans d’histoire du club à réussir un tour du chapeau en une seule mi-temps – marquant ses trois buts au cours des 39 premières minutes.

L’équipe a également établi des records d’équipe pour les deux buts les plus rapides (à deux minutes d’intervalle) et trois buts (à 13 minutes d’intervalle). Les cinq buts ont également été un record à domicile en battant le Rockford FC (0-8-2) pour la deuxième fois cette année, après avoir remporté la coupe 815 plus tôt cette saison avec une victoire à Rockford.

« Je ne savais rien de tout cela, pour être honnête avec vous, mais c’est une sensation incroyable », a déclaré Johansen. «Nous savions tous ce que nous devions faire en venant ici juste pour finir aussi fort que possible. Nous voulions vraiment attaquer pour essayer de nous classer parmi les quatre premiers et je pense que cela se résumait au différentiel de buts. Donc, nous essayions juste d’obtenir autant de buts que possible, et battre des records en cours de route était plutôt cool.

DKCU a terminé entre la quatrième et la sixième place de la Heartland Conference de la Midwest Premier League, en fonction des autres résultats du week-end.

L’entraîneur Patrick Hamilton a déclaré que même si la quatrième place de la conférence à 11 équipes était désormais hors de contrôle de ses joueurs, il était heureux de les voir s’occuper des choses de leur côté.

« Je pense que nous avons bien joué ce soir et nous pensions que nous savions ce que nous devions faire », a déclaré Hamilton. « Notre objectif est d’être parmi les quatre premiers du classement. Nous avons donc dû mettre quelques buts au fond du filet, mais surtout, garder la feuille blanche, afin qu’ils voient les cinq sur le tableau de bord et voient que zéro était énorme pour nous.

Oscar Montejano et Johansen se sont connectés sur des buts aux septième et huitième minutes, donnant à DKCU une avance de 2-0 tôt. C’était plus que suffisant pour Matt Marchiori et la défense du DKCU, qui s’est soldé par le blanchissage.

DKCU menait 4-0 à la mi-temps et Jaeden Aguilera a inscrit le cinquième but de l’équipe à peine quatre minutes après le début de la seconde mi-temps. L’équipe semble sur le point d’égaler au moins le record de franchise de six buts dans un match, mais n’a pas marqué le reste du chemin.

Johansen en est à sa deuxième année avec DKCU et reviendra à Wisconsin-Green Bay cet automne pour sa saison senior.

« Quand il arrive derrière, il est difficile pour les autres équipes de gérer sa vitesse », a déclaré Hamilton. «Et donc, quand nous pouvons reconnaître cette correspondance de qualité que nous avons eue. et juste des gars essayant de le trouver dans son espace ont conduit à pas mal de buts en première mi-temps.

Johansen a déclaré qu’il n’était pas sûr de revenir pour une troisième année avec DKCU. Cela dépend en grande partie de l’exercice ou non de son année supplémentaire d’éligibilité à la NCAA. Tous les athlètes de la NCAA de la saison 2020-2021 (première année de Johansen) ont une année supplémentaire en raison de la pandémie de COVID-19.

Qu’il revienne ou non, le natif de Huntley et diplômé de St. Edward a déclaré qu’il était impressionné par le fonctionnement du club.

« C’est honnêtement une très bonne culture », a déclaré Johansen. « Juste en faisant le tour d’autres équipes de la Midwest Premier League, il n’y a aucun autre club qui a la même culture que celui-ci. Je pense que c’est génial tout ce que [team president] John Hall fait, toutes les choses que PJ [Hamilton] met dedans. … Tous les gars qui font partie de ce club font un travail incroyable en nous offrant le meilleur temps possible et en nous donnant vraiment tout ce qu’ils ont pour que nous puissions jouer ici et passer un été amusant. Alors c’est génial.