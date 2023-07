Josh Janowski n’allonge pas le processus de recrutement avec un engagement envers l’Iowa – Shaw Local

En ce qui concerne son engagement collégial, le joueur de ligne offensive de Lincoln-Way East Josh Janowski n’avait d’yeux que pour une seule école.

Janowski, un 6 pieds 2 pouces et 270 livres, a décidé très rapidement que l’Iowa était l’école pour lui, et si les Hawkeyes appelaient, il n’y aurait pas d’allers-retours élaborés entre les deux parties.

« L’Iowa était la seule école que j’aie jamais voulue », a déclaré Janowski. « Ils ont fait l’offre le 28 janvier par téléphone, et je me suis engagé sur-le-champ. Je ne l’ai posté que deux jours plus tard, mais je l’ai fait tout de suite.

Janowski, qui entamera sa troisième année en tant que point d’ancrage sur la ligne Lincoln-Way East, les deux dernières en tant que centre des Griffins, est tombé amoureux de l’Iowa lors d’une visite dans un camp là-bas en juin dernier.

« Je les regardais juste et j’aimais comment ils développaient le joueur de ligne O et juste le développement des joueurs depuis l’entraîneur-chef », a déclaré Janowski. « Puis j’étais au camp, j’ai vu l’installation, j’ai vu et j’ai rencontré les entraîneurs, et c’était comme, ‘Je ne sais pas comment tu vas le battre.’

« Je me suis dit tout de suite que si j’avais une offre, je m’engagerais. Et je l’ai eu.

Le centre de Lincoln-Way East, Josh Janowski, travaille sur la liste de lecture musicale lors d’une mêlée à 7 contre 7 à Lincoln-Way East. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Avec cet engagement sécurisé, Janowski peut désormais se concentrer sur le rôle de leader d’une ligne offensive qui semble notoirement se reconstruire et se régénérer en une unité fantastique malgré de lourds coups à l’obtention du diplôme chaque année.

« Je veux dire, c’est pour cela que nous sommes ici », a déclaré Janowski au sujet de son acceptation de son rôle de haut dirigeant pour aider les nouveaux venus sur la ligne à se mettre au courant et à répondre aux normes élevées des Griffins. « C’est ce que font les seniors ici.

« Je me souviens quand j’étais en deuxième année, Alex Knaperek m’a montré le chemin, puis nous avons eu un gars comme Brad Abbott l’année dernière en tête. Ces gars-là m’ont aidé à grandir et à m’améliorer en tant que joueur, et c’est mon travail maintenant.

Et en ce qui concerne Janowski, ce processus – bien que difficile au début – se déroule plutôt bien à mesure que la saison approche rapidement.

« Nous avons eu quelques jeunes gars, et nous avons perdu environ trois partants l’an dernier, et le début de l’année a été un peu difficile », a déclaré Janowski. «Nous avons commencé en février, par exemple, et nous venions juste de venir sur le terrain et de faire du travail supplémentaire, et nous nous sommes vraiment améliorés, je pense. Je pense que nous sommes presque aussi bons ou meilleurs en ce moment que nous l’étions l’an dernier.

« Je suis très, très confiant dans ce groupe. »

La conviction de Janowski que la ligne offensive sera prête lorsque les Griffins lanceront leur saison contre Kenwood au Gately Stadium n’est qu’une partie d’une conviction plus large que le programme Lincoln-Way East a en ce qui concerne les attentes élevées et s’attend à les réaliser.

«Je pense que c’est en grande partie simplement parce que nous travaillons dur. Nous faisons tellement de choses, mais aussi l’entraîneur Z (Zvonar) fait un excellent travail en montrant que ce n’est pas seulement un programme de football, cela vous prépare pour la vie. Il vous enseigne des leçons de vie comme le respect, la responsabilité, la responsabilité et tout. Et juste être là pour vos coéquipiers », a déclaré Janowski. « Donc, ce n’est pas seulement le football, mais cela rapproche tout le monde. Et j’ai l’impression que c’est pourquoi nous nous battons si fort, parce que nous savons que nous nous soutenons mutuellement.

« Je pense que si nous continuons à faire ce que nous faisons et continuons à travailler dur, en restant concentrés, je pense que nous serons prêts à partir. »