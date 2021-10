Josh Jacobs joue-t-il lundi soir ? Mise à jour des blessures fantastiques pour les Raiders-Chargers

Josh Jacobs a été battu toute la saison, et après avoir raté les deux derniers matchs, il est « discutable » pour le match « Monday Night Football » des Raiders contre les Chargers. Les propriétaires de Fantasy Football doivent évidemment connaître les dernières mises à jour sur l’état des blessures de Jacobs avant de déterminer par qui commencer au cours de la semaine 4, et étant donné qu’il joue le dernier match de la semaine, il est difficile de savoir si vous devez tenir le coup pour lui ou trouver une sauvegarde pour votre flex spot.

Nous continuerons à mettre à jour cet article avec des nouvelles sur Jacobs jusqu’à ce que le rapport actif/inactif soit publié lundi vers 18h45 HE. Pour toutes les dernières mises à jour de fantasy, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Josh Jacobs joue-t-il lundi soir ?

Jacobs (orteil, cheville) a effectué des entraînements limités toute la semaine et, bien qu’il soit « discutable », semble en bonne voie pour jouer lundi soir contre les Chargers. S’il est actif, ce serait sa première fois sur le terrain depuis qu’il a marqué deux touchés lors de la semaine 1.

Jacobs n’était pas particulièrement bon ce match (10 courses, 34 verges au sol), mais il était également limité dans l’entraînement avant ce concours. La bonne nouvelle est qu’il a obtenu la majeure partie des courses pour Vegas, car le Kenyan Drake n’a réussi que six rushes.

Nous n’avons pas encore vu Jacobs en pleine santé cette année, et même s’il est peu probable qu’il soit à 100% lundi, il sera toujours le principal porteur de ballon des Raiders lorsqu’il sera en bonne santé. Il vaut la peine de commencer en tant que RB2 contre une défense des Chargers qui a eu toutes sortes de problèmes avec les RB cette année (septième plus de points de fantaisie autorisés). Peyton Barber a eu un match énorme en tant que partant la semaine dernière, et bien qu’il soit encore susceptible d’obtenir quelques touches, il sera principalement relégué sur le banc si Jacobs joue. Drake continuera son travail de transmission.

Si Jacobs est absent, Barber est en jeu en tant que RB2 dans les ligues standard et flex haut de gamme dans PPR. Drake serait un flex dans PPR.