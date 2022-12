Josh Jacobs des Raiders sonne après que l’attaque ait laissé tomber l’équipe dans la défaite contre les Steelers

PITTSBURGH – Les fans des Steelers diront que c’est ainsi que le match devait se terminer, avec une victoire de dernière minute en l’honneur de feu Franco Harris à l’occasion du 50e anniversaire de la réception immaculée. Les fans des Raiders diront qu’ils savaient que c’était ainsi que le match se terminerait, car les Raiders étaient devant par un touché à la mi-temps.

Les joueurs des Raiders n’avaient pas grand-chose à dire après la défaite 13-10 de samedi soir.

Sauf pour un joueur qui a donné chaque once d’énergie cette saison.

Josh Jacobs en a assez.

Jacobs mène la ligue en verges au sol, mais les Raiders ont maintenant une fiche de 6-9 après avoir pris les devants au quatrième quart pour la cinquième fois, un sommet de la ligue cette saison.

“C’est des taureaux…”, a déclaré Jacobs. “C’est des taureaux—. Et c’est sur nous. Tout le monde veut parler de la défense, mais ils ont fait leurs arrêts quand ils sont censés le faire. Nous devons les aider. … Et j’en ai marre de dire ça. C’est frustrant.”

La défensive a cédé une passe de touché gagnante à un George Pickens largement ouvert avec 46 secondes à jouer, mais l’attaque n’a pas fait son poids. Derek Carr a lancé trois interceptions, la dernière sur une passe en profondeur pour Hunter Renfrow avec 29 secondes à jouer, et Jacobs a été limité à 44 verges en 15 courses.

Les Steelers étaient clairement concentrés sur l’arrêt de la course, mais…

“Nous avons encore eu des occasions de faire des jeux”, a déclaré Jacobs. «J’avais l’impression que nous étions proches et sur le point d’en avoir un gros et nous nous en sommes éloignés.

«Le jeu de passes fonctionnait tôt, alors… c’est ce que c’est, mais pour gagner ces matchs quand tu es debout et surtout dans le froid, tu dois faire courir le ballon. … C’est un facteur pour toutes les personnes impliquées, de haut en bas.

Les chiffres le confirment, car les Raiders ont une fiche de 0-6 lorsque Jacobs n’obtient pas 20 courses.

Les pertes portent sur Jacobs :

“Je suis fatigué de faire face à ce s—”, a déclaré Jacobs, qui est un agent libre après cette saison. « J’en ai marre de m’occuper de ce s—. Chaque jour, je viens ici et je me casse le cul. Je vois les mecs se casser le cul et le résultat n’est pas là.

« Pour moi, ces quatre dernières années, le résultat n’a pas été là. Et franchement, je ne sais pas quoi faire d’autre.

Le ballon a semblé naviguer sur Carr à plusieurs reprises, et il tombe à 0-7 dans les matchs qu’il a commencés où la température au coup d’envoi était inférieure à 37 degrés. (Il faisait 8 degrés avec un refroidissement éolien de moins-10 au coup d’envoi samedi soir.) Il y a de fortes chances que nous approchions de la fin de l’ère Carr avec les Raiders, car l’équipe pourrait choisir de l’échanger plutôt que de le payer. 33 millions de dollars la saison prochaine.

Les conditions – y compris des vents de 16 mph – étaient difficiles pour les deux équipes, mais l’entraîneur Josh McDaniels a déclaré que le vent s’était calmé après le coup d’envoi et qu’il n’allait pas s’en servir comme excuse pour les ratés de passage.

“Non, je pensais qu’il avait en fait lancé le ballon correctement ce soir”, a déclaré McDaniels à propos de Carr. « (Le vent) était un peu vers leur banc mais ce n’était pas terrible. Je ne pensais pas que c’était super percutant.

Carr était 0 pour 7 lorsqu’il ciblait Davante Adams sur des balles lancées à 4 mètres ou plus sur le terrain, selon ESPN. Adams a terminé avec deux attrapés pour 15 verges.

On a demandé à Carr s’il pensait que le ballon s’éloignait de lui en raison des conditions.

“Je veux dire, tout le monde devait y jouer”, a-t-il déclaré. « Quoi qu’il arrive, tu dois faire ton travail du mieux que tu peux. Et pour moi, je fais juste de mon mieux pour frapper mes gars, trouver le receveur ouvert.

“Il y en a quelques-uns que j’ai jetés qui étaient sur des gars que j’ai jetés à cause de certaines raisons et des choses comme ça. Mais je me sentais bien.



Derek Carr n’a complété que 16 des 30 passes pour 174 verges et a lancé trois interceptions. (Charles LeClaire / USA Today)

Les trois interceptions de Carr ont eu lieu en seconde période. Le premier est survenu un jeu après que Kenny Pickett des Steelers ait lancé une interception à Denzel Perryman. Carr a lancé une balle au milieu à Foster Moreau, qui a fait rebondir le ballon sur ses mains vers Arthur Maulet des Steelers.

Puis, avec 4:44 à faire au troisième quart et les Raiders sur la ligne des 43 verges des Steelers, Carr a lancé une passe derrière Renfrow que le receveur n’a pas pu contourner et a dévié le ballon vers Minkah Fitzpatrick.

“Pour la plupart, je pensais qu’il l’avait lancé correctement”, a déclaré McDaniels. “Celui de Foster, je pense que ce n’était tout simplement pas une bonne prise sur celui-là. Je ne sais pas si c’était un mauvais coup du tout.

«Et je pense que celui de Hunter, je pense que Hunter prévoyait de regarder juste un peu plus tard et le ballon est venu un peu derrière. Et puis le dernier sur lequel nous avons eu une chance, je pense qu’il a juste été renversé.

C’était la balle profonde pour Renfrow à la fin du match.

“C’est ce que c’est”, a déclaré McDaniels. “Si vous n’avez pas raison sur l’argent dans certains jeux comme celui-ci, parfois cela vous fait mal.”

Moreau a eu une nuit difficile, car il a également eu une pénalité de masque facial qui a anéanti une course de 36 verges de Jacobs à la fin du troisième quart.

“Nous avons eu des jeux et des pénalités négatifs en seconde période et cela a en quelque sorte nui à notre capacité, je dirais, à continuer à faire des courses et à essayer de faire avancer quelque chose”, a déclaré McDaniels, qui s’est entretenu avec des journalistes avant Jacobs. a fait.

La défense méritait définitivement mieux, surtout pour avoir tenu bon après les blessures de Chandler Jones et Perryman. (Jones a été blessé au coude, mais McDaniels a déclaré qu’il n’en connaissait pas encore la gravité.)

Il reste deux matchs – à domicile, contre deux des meilleures équipes de la NFL, les 49ers et les Chiefs – et il y aura plus de spéculations sur l’avenir de Carr et de Jacobs.

Et avec tous les joueurs et entraîneurs qui essaient juste de s’accrocher à la corde et de terminer une saison frustrante sur une note positive.

“Nous sommes un peu épuisés en ce moment, mais nous avons beaucoup de bons gars dans ce vestiaire”, a déclaré Renfrow. “Demain, c’est Noël et nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants. Nous avons donné tout ce que nous avions et nous avons manqué un peu. C’est regrettable.”

(Photo du haut de Josh Jacobs : Gaelen Morse / Getty Images)