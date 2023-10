Gregg DeGuire | FilmMagie

Si vous étiez un enfant ou un adolescent dans les années 2000, il est probable que vous ayez regardé au moins un film mettant en vedette Josh Hutcherson, et il est également probable que vous ayez un film préféré avec lui. Hutcherson a commencé à jouer au début des années 2000 et a joué des rôles mineurs dans diverses émissions de télévision avant de faire ses débuts au cinéma dans « American Splendor » en 2003. À partir de là, Hutcherson est devenu célèbre et a joué dans un certain nombre de films populaires tout au long de la décennie, notamment « Kicking & Screaming », « Zathura : A Space Adventure » et « Journey to the Center of the Earth ». Dans les années 2010, Hutcherson a endossé des rôles plus matures et a sans doute décroché son rôle le plus populaire en tant que Peeta Mellark dans “The Hunger Games”, qu’il reprendrait pour les trois films restants de la série de films bien-aimée.

Plus récemment, Hutcherson devrait jouer dans “Five Nights at Freddy’s”, l’adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Le film effrayant, qui sortira en salles le 27 octobre, met en scène Hutcherson dans le rôle de Mike Schmidt, un agent de sécurité qui travaille de nuit chez Freddy Fazbear’s Pizza, un centre de divertissement familial abandonné. Au cours de ses quarts de travail, Mike découvre que les mascottes animatroniques ont leurs propres plans diaboliques et qu’il doit se défendre de leurs manières violentes.

Si vous prévoyez de voir “Five Nights at Freddy’s”, voici un rappel des meilleurs films et émissions de télévision de Hutcherson.

Basé sur la série de romans à succès du même nom, “The Hunger Games” met en vedette Hutcherson dans le rôle de Peeta Mellark, un garçon du District 12, l’un des 12 districts qui composent ce qui était autrefois l’Amérique du Nord. Deux personnes de chaque district, contrôlés par ceux de la capitale Panem, sont obligées de se battre jusqu’à la mort lors d’un événement appelé The Hunger Games. Mais lorsque Peeta rencontre Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), l’amour complique la partie.

Avec James et Dave Franco, “The Disaster Artist” s’inspire de l’histoire vraie de Tommy Wisseau, l’acteur et réalisateur excentrique derrière le film culte de 2003 “The Room”. Le film se concentre sur les hauts et les bas du parcours de Wiseau, avec Hutcherson jouant le rôle de Philip Haldiman, l’acteur qui incarne Denny dans “The Room”.

“Voyage au centre de la terre”

Trevor Anderson (Brendan Fraser) est un volcanologue qui, en dehors de son travail, est en voyage pour retrouver son frère disparu. Après avoir découvert une série de notes laissées par son frère Max, il se rend vers sa dernière destination connue en Islande avec le fils de Max, Sean (Hutcherson), et tombe dans un trou les menant au centre de la Terre. Au cours de leur voyage, les deux découvrent des secrets cachés et doivent lutter contre le temps avant que la nature ne prenne le dessus.

Le couple marié Nicole (Annette Bening) et Jules (Julianne Moore) Good sont parents de deux enfants : Joni (Mia Wasikowska) et Laser (Hutcherson), qu’ils ont eu avec l’aide du donneur de sperme Paul Hatfield (Mark Ruffalo). Alors que Joni se prépare à partir pour l’université, elle et Laser s’enquièrent de leurs parents biologiques, ce qui crée une dynamique intéressante entre les enfants, Paul, Nicole et Jules.

Basé sur le roman du même nom de 1977, “Bridge to Terabithia” met en vedette Hutcherson dans le rôle de Jess Aarons, une élève de 5e qui se lie d’amitié avec une nouvelle élève nommée Leslie Burke (AnnaSophia Robb). Les deux forment un lien fort et partent à diverses aventures dans les bois et le ruisseau voisins et inventent un monde imaginaire appelé Terabithia. Au fur et à mesure que leur amitié se développe, les deux hommes sont frappés par une tragédie qui les affecte à jamais, eux et leur ville.

Les blogueuses McKayla Hooper (Alexandra Shipp) et Sadie Cunningham (Brianna Hildebrand), blogueuses sur les crimes réels, ont une obsession malsaine pour le crime et le meurtre et feront tout leur possible pour accroître leur audience sur les réseaux sociaux. Lorsqu’ils reçoivent des informations sur un tueur en série en liberté, ils le tiennent en otage et se tournent vers les crimes violents pour réaliser leur rêve de devenir viral. Dans le film, Hutcherson incarne Toby Mitchell, l’ex-petit-ami de McKayla qui est victime de leur mauvais passe-temps.

En Colombie, le surfeur Nick Brady (Hutcherson) rencontre une belle jeune femme nommée Maria (Claudia Traisac). Alors que les deux commencent à sortir ensemble, Nick découvre que Maria est la nièce du plus célèbre baron de la drogue au monde, Pablo Escobar. Lorsqu’il est entraîné dans un monde criminel, Nick doit bien jouer ses cartes ou risquer de devenir la prochaine personne sur la liste noire d’Escobar.

Hutcherson joue aux côtés de Robin Williams, Jeff Daniels et JoJo dans ce film de 2006. Il suit Bob Munro, un cadre de la société de soda Pure Vibe, alors que lui et sa famille, dont son fils Carl (Hutcherson), louent un camping-car pour entreprendre un road trip de Los Angeles aux Rocheuses du Colorado. En chemin, la famille rencontre une communauté excentrique de campeurs et vit une poignée d’expériences mémorables allant du débouchage des toilettes du camping-car à la conduite du camping-car sur un sentier cahoteux à quatre roues motrices.

Dans ce film de 2016, Hutcherson retrouve James Franco, qui joue et réalise le film. “In Dubious Battle” est vaguement basé sur le livre du même nom de John Steinbeck et se concentre sur un groupe d’hommes de la classe ouvrière pendant la Grande Dépression qui forment un syndicat pour lutter pour le salaire minimum et les droits des travailleurs.

Au lycée Grizzly Lake, une tueuse en série nommée Cendrillon s’en prend aux élèves. Le soir du bal, le directeur de l’école met tous les élèves, dont Clapton Davis (Hutcherson), en détention, déterminé à retrouver le tueur. En détention, ils découvrent que la mascotte de l’école est une machine à voyager dans le temps qui peut les transporter en 1992, date à laquelle le monde était censé prendre fin.

Hutcherson joue aux côtés de Morgan Freeman dans “57 Seconds”, qui sort en salles le 29 septembre. Le film suit le blogueur Franklin Fox (Hutcherson), qui aide à empêcher une attaque contre le gourou de la technologie Anton Burrell (Freeman). Lorsqu’il découvre une bague de Burrell qui lui donne la possibilité de voyager 57 secondes dans le passé, Franklin cherche à se venger de la société pharmaceutique à l’origine de la mort de sa sœur.

“Cinq nuits chez Freddy”

Basé sur la franchise de jeux vidéo bien-aimée du même nom, “Five Nights at Freddy’s” est centré sur l’agent de sécurité Mike Schmidt (Hutcherson), qui accepte un nouvel emploi chez Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurant familial autrefois populaire. Alors qu’il s’installe dans son travail, Mike découvre que les mascottes animatroniques, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica et Foxy, prennent vie et se déchaînent après minuit.

Hutcherson devrait jouer dans le prochain thriller d’action “The Beekeeper”, qui sortira en salles le 12 janvier 2024. Le film, qui met également en vedette Jason Statham, suit M. Clay, “un ancien membre d’une organisation puissante et clandestine connue”. comme « apiculteurs », selon Date limite. Après qu’une puissante organisation ait fait du tort à son ami, M. Clay se déchaîne dans une violence qui finit par avoir de graves conséquences.

Dans la série Hulu « Future Man », Hutcherson joue le rôle de Josh Futturman, un concierge qui adore les jeux vidéo. Après avoir terminé le jeu vidéo imbattable « Biotic Wars », les personnages du jeu, Tiger et Wolf, prennent vie et engagent Josh pour aider à sauver l’humanité des véritables guerres biotiques.