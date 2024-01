Josh Hutcherson révèle qu’il a perdu le rôle de “Home Alone” lorsqu’il était enfant

Repérez le cri caractéristique de Kevin McCallister : Josh Hutcherson aurait pu être une jeune star dans l’un des Seul à la maison films.





“J’avais probablement 11 ans, je pense, lorsque j’ai auditionné pour cela”, a déclaré l’homme de 31 ans. Cinq nuits chez Freddy l’acteur s’est rappelé alors qu’il jouait avec des chiots dans une interview à Siège social de BuzzFeed. “Cela dépendait de moi et de l’autre gars. C’était la première fois que je goûtais au rejet, donc c’était vraiment difficile.”





Josh Hutcherson.

Todd Owyoung/NBC/Getty





Compte tenu de la chronologie, l’audition aurait été pour l’un des ajouts les plus récents à la franchise sorti au début et à la fin des années 2000 plutôt que pour les deux premiers films mettant en vedette Macaulay Culkin, sortis respectivement en 1990 et 1992. Alex D. Linz a joué dans les années 1997 Seul à la maison 3, qui a présenté le personnage principal précoce Alex Pruitt. Trois autres films suivirent avec des castings différents : ceux de 2002 Seul à la maison 4années 2012 Seul à la maison : le braquage des fêteset celui de 2021 Home Sweet Home seul.









Hutcherson a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur avec des rôles dans urgence et dans le téléfilm Mélange maison, mais il a décroché son rôle décisif dans le film fantastique de 2007 Pont vers Terabithia. Il est ensuite apparu dans Voyage au centre de la terre et Zathura : une aventure spatiale avant de devenir une superstar lorsqu’il incarnait Peeta dans Les jeux de la faim franchise, avec Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth.





Tout en câlinant les chiots, Hutcherson a déclaré qu’il parvenait à rester en contact avec Lawrence et Hemsworth malgré leurs horaires de travail chargés. “Ils me sont toujours proches et chers”, a-t-il déclaré.





Josh Hutcherson, ancien enfant acteur, en 2003.

Amanda Edwards/Getty





Il joue actuellement dans le thriller d’action L’apiculteur face à Jason Statham après son tour dans le film d’horreur Cinq nuits chez Freddy.





“Je suis heureux maintenant d’être en position, avec chez Freddy étant sorti, Apiculteur “Je suis sur le point de sortir, que je peux trouver la prochaine chose dans laquelle je peux mordre à pleines dents”, a récemment déclaré Hutcherson à EW dans une rétrospective de sa carrière. “J’entre dans la prochaine ère de ma carrière, étant au début de la trentaine.”





Il a ajouté : « Je pense que chez Freddy est un excellent tremplin à cet égard, car [my character] Mike se sent plus vieux… Il se sent comme un jeune homme. Je suis vraiment excité de voir ce que cela m’apportera dans le futur. »





