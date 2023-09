Josh Hutcherson découvre le voyage dans le temps

Dans son nouveau film 57 secondes, Josh Hutcherson découvre la capacité de voyager dans le temps… en quelque sorte. Même si annuler un peu moins d’une minute de temps et d’espace peut ne pas sembler être la meilleure solution voyage dans le temps utilec’est encore de quoi épater quelqu’un lorsqu’il le découvre, comme vous pouvez le voir dans ce clip exclusif.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Réalisé par Rusty Cundieff, 57 Seconds met en vedette Hutcherson dans le rôle du blogueur technologique Franklin Fox, qui se retrouve à décrocher une interview de rêve avec le gourou visionnaire de la technologie Anton Burrell (Morgan Freeman). Mais lorsque Franklin déjoue par inadvertance une tentative d’assassinat de Burrell, il se retrouve en possession d’une bague qui peut le renvoyer dans le temps de 57 secondes – et s’effrayer vraiment dans le processus, comme vous pouvez le voir ci-dessous !

Josh Hutcherson entreprend un étrange voyage dans le temps en 57 secondes Josh Hutcherson entreprend un étrange voyage dans le temps en 57 secondes

Vraisemblablement, Franklin obtient le temps passe assez vite, étant donné que le reste du film le verra faire équipe avec Burrell pour utiliser l’anneau dans une mission de vengeance contre une sinistre société pharmaceutique responsable de la mort de sa sœur. Mais pour l’instant, c’est agréable de voir quelqu’un réagir comme nous le ferions si nous découvrions le voyage dans le temps : avec beaucoup d’anxiété, de confusion et quelques légères malédictions.

57 secondes sort en salles le 29 septembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.