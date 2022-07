Josh Hawley est interpellé pour les propos transphobes de Khiara Bridges

Lors d’une audience au Sénat sur l’avenir du droit à l’avortement mardi, le sénateur Josh Hawley (R-MO) est devenu le dernier législateur républicain à utiliser la rhétorique transphobe pour énerver la base du GOP – et pour éviter de se débattre avec les conséquences des restrictions à l’avortement à travers le pays .

Hawley, dans sa série de questions, a demandé à l’un des témoins – le professeur de droit de l’UC Berkeley, Khiara Bridges – pourquoi elle continuait à utiliser le terme «personnes capables de concevoir» lorsqu’elle décrivait qui serait affectée par les interdictions et les restrictions sur l’avortement. « Serait-ce des femmes ? Hawley a demandé.

Bridges a expliqué qu’elle utilisait ce terme pour inclure différents groupes qui seraient touchés par ces lois. “Beaucoup de femmes cis ont la capacité de tomber enceinte, beaucoup de femmes cis n’ont pas la capacité de tomber enceinte”, a expliqué Bridges. “Il y a aussi des hommes trans qui sont capables de tomber enceinte ainsi que des personnes non binaires qui sont capables de tomber enceinte.”

“Donc, ce n’est pas vraiment une question de droits des femmes, c’est un -“, a répliqué Hawley.

«Nous pouvons reconnaître que cela a un impact sur les femmes tout en reconnaissant que cela a un impact sur d’autres groupes. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives », a déclaré Bridges. Hawley a ensuite demandé ce qu’elle pensait être le « cœur de ce droit ». À ce stade, Bridges a noté que ses remarques limitaient les personnes sur lesquelles la conversation sur les droits à l’avortement devrait être centrée.

“Je tiens à reconnaître que votre ligne de questions est transphobe et qu’elle ouvre les personnes trans à la violence”, a déclaré Bridges, qui a poursuivi en citant des études sur le taux élevé de tentatives de suicide chez les personnes trans. Hawley a exprimé son scepticisme quant à la contribution de ses remarques à la violence, ce qui a incité Bridges à noter qu’il niait l’existence des personnes trans.

« Croyez-vous que les hommes peuvent tomber enceintes ? dit Ponts.

“Non, je ne pense pas que les hommes puissent tomber enceintes”, a déclaré Hawley.

“Donc, vous niez que les personnes trans existent”, a déclaré Bridges.

« Et cela mène à la violence ? Hawley a dit.

Les inquiétudes de Bridges reflètent le fait que les attaques politiques des législateurs contre les personnes trans – y compris la négation de leur existence et l’utilisation de la législation pour limiter leur liberté de mouvement, l’accès aux activités et la disponibilité des soins de santé – ont coïncidé avec une augmentation de la violence physique. Selon un rapport du Time de 2021, la violence anti-trans a augmenté à la suite d’une augmentation de la législation ciblant les personnes trans. Un rapport de l’UCLA de 2021 a également révélé que les personnes trans, en particulier les personnes trans noires et brunes, étaient beaucoup plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que les personnes cis.

Vous pouvez regarder l’échange complet, ici.

Les questions de Hawley, qui n’ont pas reconnu le nombre de personnes touchées par la décision de la Cour suprême d’annuler Chevreuil, sont un autre exemple de républicains exploitant la transphobie dans leur discussion sur des questions sur lesquelles ils ont adopté une position qui ne reflète pas la position de la plupart des Américains. Comme l’ont montré enquête après enquête, la plupart des Américains soutiennent le droit à l’avortement, et l’accent mis par Hawley sur le langage lui a permis d’éviter de s’engager avec ce fait et de se concentrer plutôt sur un sujet qui s’est avéré galvanisant pour la base républicaine.

La sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) a utilisé une tactique similaire au printemps dernier, lors du processus de nomination du juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson, que la plupart des Américains pensaient être un bon candidat pour la Cour. Après d’autres attaques malhonnêtes qui ont mis en évidence des problèmes de guerre culturelle, Blackburn a demandé à Jackson de définir ce qu’était une «femme».

Tourner leur colère contre un langage inclusif est une stratégie consciente. Cela permet aux républicains de déformer et de minimiser les effets de lois telles que l’interdiction de l’avortement, en omettant les groupes qu’elles affectent. S’engager dans la transphobie plaît également à certains membres de la base républicaine. Et cela dévie des arguments sur la question à l’étude : dans le cas de Hawley, que lui et son parti veulent limiter l’accès à l’avortement bien que ce soit une position nationalement impopulaire.

Comme Julie Allen, membre de la Harvard Advanced Leadership Initiative, l’a écrit pour WBUR, “La transphobie n’est pas une idéologie – c’est un problème de coin sonore utilisé par des politiciens opportunistes, semant la peur auprès de leur base de droite”.