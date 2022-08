Josh Hawley demande à la FTC d’enquêter sur l’accord d’Amazon One Medical

Dans une lettre envoyée à la Federal Trade Commission la semaine dernière, le sénateur américain Josh Hawley, R-Mo., a demandé à l’agence de réglementation d’examiner de plus près le projet de Fusion de 3,9 milliards de dollars entre Amazon et One Medical.

“Je me rends compte que la FTC est actuellement engagée dans de nombreux efforts pour lutter contre l’accélération de la concentration économique américaine et le pouvoir des géants de la technologie”, Haley a écrit. “Néanmoins, je vous exhorte à donner la priorité à un examen minutieux de cette transaction particulière.”

L’acquisition “donnerait à Amazon un accès à d’énormes tranches de données de patients”, a déclaré le sénateur.

Tout en reconnaissant que la loi HIPAA et d’autres lois sur la protection de la vie privée pourraient “contrecarrer les pires abus potentiels”, Hawley a également souligné que “des lacunes existent dans chaque cadre juridique”.

Certains scénarios, “autrefois considérés comme des fictions alarmistes, sont désormais une possibilité très réelle”, a-t-il déclaré. “Par exemple, si un individu est diagnostiqué avec une pression artérielle élevée par un médecin de One Medical, sera-t-il plus tard annoncé des médicaments contre la tension artérielle en vente libre chaque fois qu’il fera ses courses chez Whole Foods Market?”

Il n’existe actuellement aucun médicament en vente libre approuvé par la FDA pour l’hypertension.

Hawley a également déclaré que l’accord renforcerait davantage la domination du marché d’Amazon, remodelant potentiellement la dynamique de pouvoir de l’espace des soins primaires.

“Peu importe si le marché des soins primaires en tant que tel est actuellement concurrentiel : en ayant la main sur des dizaines de marchés plus petits, Amazon se positionne pour émerger à terme comme l’acteur dominant dans chacun, car les subventions croisées permettent à Amazon d’offrir des services à une perte et des effets de réseau basés sur les données permettent à Amazon de commercialiser à un niveau que ses concurrents ne peuvent égaler.”

Il a clôturé sa lettre en demandant à la FTC de trouver des réponses à plusieurs questions, notamment :

Quels pare-feu, le cas échéant, Amazon a-t-il l’intention d’établir entre les données des patients et les données des clients de détail ?

Quels produits Amazon compte-t-il développer suite à cette acquisition ?

“La vie privée et la sécurité des Américains sont désormais en jeu d’une toute nouvelle manière”, a écrit Hawley. “Amazon ne devrait pas être autorisé à se frayer un chemin dans cette industrie.”

Mike Miliard est rédacteur en chef de Healthcare IT News.

Twitter: @MikeMiliardHITN

Courriel : [email protected]

Healthcare IT News est une publication HIMSS.