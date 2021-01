Le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) a critiqué les manifestants qui s’étaient rassemblés devant sa résidence à Washington, DC, affirmant que les manifestants avaient menacé sa famille, mais qu’il ne serait pas «intimidé par la violence de gauche».

«Ce soir, alors que j’étais au Missouri, des salauds d’Antifa sont venus chez nous à Washington et ont menacé ma femme et ma fille nouveau-née, qui ne peuvent pas voyager,» le sénateur a tweeté lundi soir.

Hawley a accusé ceux qui s’étaient rassemblés à l’extérieur de sa maison de crier des menaces, de vandaliser des biens et de tenter de pénétrer par effraction dans la maison.

«Permettez-moi d’être clair: ma famille et moi ne serons pas intimidés par la violence de gauche», il a écrit.

Ce soir, alors que j’étais au Missouri, des salauds Antifa sont venus chez nous à Washington et ont menacé ma femme et ma fille nouveau-née, qui ne peuvent pas voyager. Ils ont crié des menaces, ont vandalisé et ont essayé de nous ouvrir la porte. Soyons clairs: ma famille et moi ne serons pas intimidés par la violence de gauche – Josh Hawley (@HawleyMO) 5 janvier 2021

Hawley a été ciblé sur son projet de s’opposer à la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden au collège électoral, qui devrait avoir lieu mercredi. Le président Donald Trump continue de refuser de concéder l’élection et d’accuser Biden et les démocrates de fraude électorale.

ShutDownDC, le groupe activiste libéral derrière la manifestation Hawley, a répondu aux affirmations du sénateur mardi en le qualifiant de « flocon de neige » et décrivant la manifestation devant son domicile comme un « veillée aux chandelles. »

Aussi sur rt.com Le 6 janvier sera-t-il la date du début de la deuxième guerre civile américaine?

«C’était une veillée aux chandelles, un flocon de neige. Et votre maison n’est pas à DC, c’est dans une banlieue à 30 minutes en dehors du district. Vous êtes censé représenter le Missouri au Sénat. Pourquoi avez-vous déménagé votre résidence principale dans la banlieue de Virginie? » le groupe a tweeté.

C’était une veillée aux chandelles, un flocon de neige. Et votre maison n’est pas à DC, c’est dans une banlieue à 30 minutes en dehors du district. Vous êtes censé représenter le Missouri au Sénat. Pourquoi avez-vous déménagé votre résidence principale dans la banlieue de Virginie? https://t.co/nMOwj3Z6kU – ShutDownDC (@ShutDown_DC) 5 janvier 2021

Le groupe s’est également opposé à l’utilisation par Hawley de «Antifa.» Ils n’ont pas nié faire partie du groupe de gauche de plus en plus violent, mais se sont plutôt demandé si le sénateur était « anti-fasciste. »

Nous avons reçu des demandes de renseignements des médias sur les tweets du sénateur Josh Hawley à notre sujet …

1. Nous sommes absolument et sans vergogne antifascistes. Nous sommes perplexes que quelqu’un utilise cela de manière péjorative et nous espérons certainement que le sénateur Hawley s’oppose également au fascisme. https://t.co/qtCvM05sdx – ShutDownDC (@ShutDown_DC) 5 janvier 2021

3. Il est décevant que le sénateur Hawley, membre de ce qui se présente comme le plus grand organe délibérant au monde, ait recours à nous qualifier de «salauds». Mais s’il le faut. Nous sommes heureux de l’appeler un flocon de neige. – ShutDownDC (@ShutDown_DC) 5 janvier 2021

La vidéo de la manifestation montre des manifestants utilisant des mégaphones pour crier des slogans devant la maison de Hawley, et plusieurs d’entre eux marchant jusqu’à la porte d’entrée.

Les protestations des libéraux et des conservateurs à l’extérieur du domicile des législateurs sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois. Le sénateur Marco Rubio (R-Florida) a été visé par des manifestants pro-Trump qui se sont rassemblés devant son domicile en Floride cette semaine pour l’exhorter à se joindre à Hawley pour s’opposer à la certification de la victoire présidentielle de Biden.

Aussi sur rt.com Les partisans de Trump font monter la pression sur Marco Rubio avec des protestations devant son domicile et exigent qu’il conteste la victoire électorale de Biden

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!