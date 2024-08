Josh Hawley a qualifié la nomination de Kamala Harris de « truquée ». Est-ce qu’il nuit à l’élection ?

Vérification de la réalité est une série de Star qui demande des comptes aux personnes au pouvoir et met en lumière leurs décisions. Vous avez une suggestion pour un futur article ? Envoyez un courriel à nos journalistes à RealityCheck@kcstar.com.

Le sénateur Josh Hawley a été clair sur son choix de mots. Il a dit « truqué ».

« « Ils truquent leurs propres élections », je crois que c’est exactement ce que je veux dire », a déclaré Hawley, un républicain du Missouri, au Star quelques jours après que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne présidentielle et que le Parti démocrate s’est rapidement aligné derrière la vice-présidente Kamala Harris.

« Et c’est le cas. Ils ont complètement truqué tout ça. »

Harris a accepté la nomination démocrate à l’élection présidentielle à Chicago la semaine dernière, couronnant une ascension improbable qui semble avoir injecté de l’enthousiasme dans un Parti démocrate qui, pendant une grande partie de l’année écoulée, avait semblé apathique.

Mais alors que les démocrates ont passé le mois dernier à apprendre ce que «été gamin » signifie et faire un don à HarrisLes républicains comme Hawley ont cherché à semer le doute sur le nouveau candidat.

Les experts électoraux ont souligné à plusieurs reprises que les démocrates avaient légalement le droit de changer de candidat avant la convention. Cela n’a pas empêché les républicains d’utiliser des mots comme « truqué » pour décrire la nomination de Harris.

Un refrain commun a même commencé à répartis parmi les partisans de l’ancien président Donald Trump – que Harris a remporté la nomination démocrate sans un seul vote.

« Il semble s’agir d’une tentative de transformer une situation certes inhabituelle, avec le retrait d’un candidat présumé, en quelque chose de néfaste », a déclaré Daniel Weiner, expert en élections au Brennan Center for Justice. « Alors qu’en fait, tout le processus, du début à la fin, s’est déroulé dans le respect de la loi. »

À une époque de profondes divisions partisanes, il est de plus en plus courant pour les politiciens d’utiliser un langage remettant en question la légitimité du processus démocratique lorsqu’une élection ne se déroule pas comme ils le souhaitent, a déclaré Weiner.

Certaines de ces affirmations sont fondées. En septembre 2023, 63 % des républicains ont déclaré qu’ils pensaient que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée, selon les sondages par le Public Religion Research Institute, une organisation à but non lucratif qui étudie la politique, la religion et la culture.

Hawley faisait partie des républicains qui ont remis en question la validité de l’élection en 2020 – et le premier sénateur à dire il s’opposerait Aujourd’hui, alors que les démocrates et les républicains se préparent à des batailles juridiques après le jour du scrutin, Hawley se tourne une fois de plus vers un langage qui, selon les experts électoraux, sape la foi dans la démocratie.

« Ces allégations reposent sur un mensonge fondamental, et c’est pourquoi elles sont problématiques », a déclaré David Becker, directeur exécutif du Center for Election Innovation and Research. « Et elles sont spécifiquement conçues pour semer le doute sur une élection que leur candidat pourrait perdre. »

L’argument de Hawley

Au Capitole le mois dernier, Hawley a déclaré qu’il ne pensait pas que l’utilisation du mot « truqué » donnait des munitions aux électeurs, en particulier aux républicains, qui s’inquiètent de la sécurité des élections américaines et remettent en question l’intégrité du processus démocratique.

« Ce n’est pas une question de sécurité, c’est une question de changement de règles au milieu d’un match », a déclaré Hawley. « Mais je ne suis pas démocrate, je ne suis pas un électeur démocrate. S’ils veulent faire cela, c’est leur affaire. »

Hawley a déclaré qu’il s’agissait d’un argument contre l’establishment démocrate, affirmant que les donateurs d’élite déterminaient les résultats au lieu des électeurs, faisant écho au message politique populiste qu’il emploie souvent pendant la campagne électorale.

Les législateurs démocrates – et les donateurs – ont effectivement poussé Biden hors de la campagne présidentielle fin juillet, alors que ses sondages s’effondraient parmi un électorat qui pensait que l’homme de 81 ans était trop vieux pour servir comme président pendant encore quatre ans.

La décision de Biden de démissionner est arrivé alors qu’il était encore le candidat « présumé » du Parti démocrate.

Lorsque les États votent lors des primaires avant les conventions de nomination, ils élisent des délégués, et non le candidat lui-même. Le candidat ne devient le candidat que lorsque les délégués de chaque État votent, lui attribuant ainsi la nomination de leur parti politique.

Lorsque Biden s’est retiré de la course, les délégués choisis pour assister à la convention étaient libres de voter pour le candidat de leur choix. Mais ces mêmes délégués – des gens ordinaires impliqués dans la politique démocrate – rapidement aligné derrière Harris.

« Le Parti démocrate a choisi son candidat », a déclaré Weiner. « Je ne m’attends pas à ce que le Parti républicain l’apprécie plus que je ne m’attends à ce que le Parti démocrate apprécie le candidat républicain qui a été choisi. »

Le sénateur Eric Schmitt, un républicain du Missouri devenu un porte-parole de Trump, a tenté de mettre l’accent sur les électeurs démocrates, et non sur les républicains. Depuis que Harris est devenue la candidate, Schmitt a laissé entendre que le parti démocrate ignorait ses électeurs.

« Je pense qu’il est malhonnête de minimiser ce qui s’est réellement passé au cours de la dernière année et demie, à savoir qu’il s’est présenté, qu’il a gagné une primaire, mais qu’il ne sera plus le candidat », a déclaré Schmitt au Star.

Schmitt, qui a signé un procès demandant à la Cour suprême des États-Unis d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 alors qu’il était procureur général du Missouri, s’est souvent irrité des arguments selon lesquels Trump aurait tenté de saper la démocratie en refusant d’accepter les résultats de l’élection de 2020. Dans une interview accordée à CNN cette semaine, Schmitt a accusé les démocrates d’avoir « installé » Harris comme candidate.

Mais les sondages semblent indiquer que les électeurs démocrates ne voient pas d’inconvénient à ce que Biden remplace Harris. Là où Biden semblait perdre face à Trump, Harris semble mener. Sondage New York Times/Siena a constaté une variation de 7 points de pourcentage en faveur de Harris dans les États clés les plus susceptibles de décider de l’élection, marquant un changement significatif par rapport à l’époque où Biden était le candidat.

« Rien ne prouve que de nombreux électeurs des primaires démocrates se sentent privés de leurs droits », a déclaré Weiner. « Les seules personnes qui s’en plaignent sont leurs adversaires. »

Une campagne plus vaste

La rhétorique de Hawley et Schmitt autour de la nomination de Harris intervient alors que les républicains et les démocrates semblent se préparer à des batailles juridiques après l’élection de novembre.

Trump et le Comité national républicain introduit un « programme d’intégrité électorale » en avril pour surveiller toute « violation ou fraude ». La campagne de Harris a également mis en place un grande équipe juridique cela inclut l’avocat électoral démocrate Marc Elias et Bob Bauer, un avocat qui a travaillé à la fois pour Biden et pour l’ancien président Barack Obama.

L’accent mis sur les litiges avant et après les élections est la réalité actuelle de la politique. De plus en plus, les candidats sont ne voulant pas concéder leurs élections et sont prêts à se lancer batailles juridiques à mains nues afin de changer le résultat.

La campagne de Trump a lancé plus de 60 contestations judiciaires au lendemain de l’élection présidentielle de 2020, malgré l’absence de preuve de fraude électorale généralisée. Les tribunaux, y compris la Cour suprême des États-Unis, ont rejeté sans équivoque les recours de sa campagne et de ses partisans.

Le Congrès a également tenté de rendre plus difficile la remise en cause des résultats d’une élection présidentielle, en adoptant la loi sur la réforme du décompte des voix environ deux ans après que Trump a fait pression sur l’ancien vice-président Mike Pence pour qu’il bloque la certification de l’élection présidentielle de 2020.

La loi stipule désormais que le vice-président n’a qu’un rôle cérémoniel dans la certification de l’élection, éliminant ainsi l’argument de la campagne Trump selon lequel Pence aurait pu arrêter le vote.

La loi a également relevé le seuil à partir duquel les législateurs peuvent contester les résultats d’un vote d’un État. Au lieu d’exiger qu’un seul représentant et un seul sénateur fassent objection avant de procéder à un vote, la nouvelle loi exige que 20 % du Congrès fassent objection.

« Nos élections d’aujourd’hui sont, selon tous les critères objectifs – dans les États bleus et rouges, dirigées par des démocrates et des républicains, par des centaines de milliers de responsables électoraux – plus sûres, plus transparentes et plus vérifiées que jamais auparavant », a déclaré Becker.